KRIMTEKNIKERE: Politi utenfor boligen der en person er funnet død på Brattholmen på Sotra. Foto: Marit Hommedal

Kvinne i 50-årene funnet død på Sotra: Sønnen siktet for drap

En mann i 20-årene er siktet for drap på sin mor. Han er ennå ikke avhørt.

En kvinne i 50-årene ble lørdag funnet død i sin egen bolig på Sotra utenfor Bergen.

Hennes sønn, en mann tidlig i 20-årene, er siktet for drap.







Det opplyser politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Det var like etter klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding om at det var funnett en død person i en bolig på Sotra. Første patrulje ankom stedet elleve minutter senere.

Like etter klokken 21 ble mannen tidlig i 20-årene pågrepet og siktet for drap.

– En av hypotesene er at dette er et drap, men vi jobber ut fra flere hypoteser. Vi binder oss ikke til noen hypoteser så tidlig i etterforskningen, sier politiadvokaten.

Mannen ble ikke pågrepet i boligen der kvinnen ble funnet, men politiet vil ikke opplyse hvor han befant seg da han ble pågrepet.

– For trøtt for avhør

Mannen har foreløpig ikke latt seg avhøre av politiet, men det vil bli forsøkt å gjennomføre avhør i løpet av dagen.

– Siktede ble pågrepet klokken 21 i går kveld og når han ble spurt om han ville la seg avhøre så var han for trøtt til det og ønsket å utsette det til i dag, sier Wisløff.

Politiet har foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å fremstille mannen for fengsling.

Gjennom natten har det pågått vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Politiet har gjennomført flere vitneavhør av melder, naboer og omgangskretsen til de involverte, sier Wisløff.

