Sylvi Listhaug om Frp-exiten: – Ga tydelig beskjed

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier det nå blir en jobb å bygge opp partiet igjen. Og forsvarer at det ble holdt tett om at IS-kvinnen skulle til Norge.

Nå nettopp

Det var historisk da Siv Jensen i 2013 tok Frp inn i regjering med Høyre. Nå er det imidlertid full stopp. Frp skal ut og den ferske olje- og energiministeren Sylvi Listhaug mister statsrådsjobben.

– Dette var jo en sak som vi ga veldig tydelig beskjed om at kom til å skape store problemer, og at dette var en potensielt veldig vanskelig sak i Frp, sier Listhaug til VG.

– Så var det sånn at vi kunne ikke ha et løpende seminar i vårt parti om vi skulle sette regjeringsdeltagelsen på saken, sier Listhaug.

– For vi kunne ikke gå ut med den det kunne potensielt sette norske liv i fare, og derfor så måtte saken håndteres når den sprakk, sier Frp-nestlederen.

– Så du mener at Siv Jensen har håndtert denne saken på en utmerket måte?

– Vi kunne ikke gjort noe annet når det gjelder hvilke tidspunkt den ble håndtert på, for det måtte gjøres når den ble kjent i det offentlige rom, sier Listhaug.

Frp-leder Siv Jensen var klar på at de fortsatt ønsker Erna Solberg som statsminister. Men nå må Solberg eventuelt danne en ny regjering uten Frp, med bare Høyre, Venstre og KrF.

– Hvilke saker er det nå mulig å ta omkamp på?

– Vi kommer nå til å legge Frps partiprogram til grunn for arbeidet i Stortinget. Vi kommer til å opptre ryddig, men vi kommer ikke til å være noen rundingsbøye for den regjeringen som skal sitte igjen. Det tror jeg må være veldig klart, sier Listhaug.

Frp har ligget på litt over ti prosent på snittet av meningsmålingene nå rundt nyttår, ifølge pollofpolls. Partiet har tapt noe voldsomt siden de kom i regjering.

– 15 prosent som mål, er det minst?

– Dette blir en jobb til å bygge opp igjen partiet, dette er ikke noen «quick fix» eller noe som kan gjøres på kort sikt, svarer Listhaug.

– Jeg mener det kommer til å kreve langsiktig jobbing, men Frp har lang erfaring med å være i opposisjon, så det må nå være planer som må legges for den rollen fremover. Og at det går an å se på hvordan vi skal samarbeide i Stortinget.

Publisert: 20.01.20 kl. 14:45

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser