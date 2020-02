BRUKT AV NORDMENN: – Det er sikkert at nordmenn har benyttet seg av kriminelle organisasjoner for å begå overgrep på nett mot barn, mener psykolog Svein Øverland. Foto: Jørgen Braastad

Psykolog om nettovergrep: – Tradisjonell bekjempelse er ikke lenger tilstrekkelig

Politiet må begynne å etterforske overgrep på nett på samme måte som de etterforsker organisert kriminalitet, mener psykolog Svein Øverland. Lene Vågslid (Ap) er skeptisk.

Nå nettopp

Det er i en kronikk i dag at psykolog Svein Øverland argumenterer for at politiet, rettsvesen og behandlingsapparat må tenke nytt om hvilken type kriminalitet nettovergrep mot barn, er.

Øverland argumenterer man må definere flere typer av nettovergrep en form for organisert kriminalitet, på linje med narkotikahandel, menneskehandel og våpensmugling.







– Det er vanskelig å anslå om noen pedofile nettverk i Norge oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som kriminell organisasjon i Norge. Det er derimot sikkert at det har vært og er slike organisasjoner i andre land som nordmenn benytter seg av, sier Øverland i kronikken.

Støtter ny innfallsvinkel

Øverland er sjef for Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St. Olavs hospital. Han har også etablert behandlingsprosjektet Proteus, rettet mot personer som laster ned overgrepsmateriale, i samarbeid med politiet i Trondheim.

Han får støtte fra Stine Sofie Stiftelsen i Grimstad. Senteret tar hvert år imot drøyt 500 barn med deres pårørende, til et kurs- og mestringstilbud for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, nettovergrep eller vold i nære relasjoner.

– Vi stiller oss bak det han skriver, og argumentene han bruker. Det er blitt et så stort omfang av nettovergrep, at det kan virke positivt å ha en litt annen innfallsvinkel på etterforskning av dem. Å intensivere jakten på bakmennene er noe vi absolutt støtter, sier Kristin Stokke, daglig leder for Stine Sofie Senteret.

Flere saker mot nettverk

De siste årene har det vært en rekke profilerte overgrepsetterforskninger mot nettverk, som VGs podkast «Hunting Warhead» forteller om. Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sa til VG at han rekrutteringsmetodene til overgrepsgruppene kan ligne på rekruttering til terrorgrupper.

I Norge har politiet drevet operasjoner som Operasjon Duck i Trondheim, Operasjon Dark Room i Bergen, og Oslos Operasjon Infinity. Stokke tror likevel at overgrepssaker lokalt ennå blir nedprioritert.

– Det må sies at Kripos har spesielt god kompetanse på dette feltet, men vi ser at disse sakene prioriteres ulikt i de ulike politidistriktene rundt om i landet. Det merker vi på hva deltagerne hos oss forteller. Kanskje kan det å tenke på sakene som organisert kriminalitet, gjøre det mer legitimt å jobbe med dem, sier Stokke.

NRK skrev tidligere i januar at politiet etterforsker færre seksuallovbrudd enn tidligere, og at de også bruker lengre tid på å etterforske. Ofrene for seksuallovbrudd måtte i 2019 vente i 243 dager, en økning på 34,4 dager mot året før, skrev NRK. Samtidig etterforsket politiet nå 20 prosent færre saker i 2019 enn 2018.

KAPASITET: Det er problemet, ikke hvordan nettovergrep defineres, mener Lene Vågslid (Ap), leder av Stortingets justiskomité. Foto: Tore Kristiansen

– Ny definisjon hjelper ikke

Leder av Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), tror likevel ikke at Øverlands grep vil gjøre at man får løst flere nettovergrepssaker.

– Problemet er ikke at sakene ikke defineres korrekt. Problemet er at det etterforskningskapasiteten hos politiet er sprengt, sier Vågslid til VG.

I tirsdagens høring på Stortinget om bemanning i politiet, ble Are Frykholm, leder i Politijuristene, spurt om hvilket kriminalitetsområde som lider mest under kapasitetsmangel.

Det var organisert kriminalitet, fortalte Frykholm.

– Dermed tenker jeg at det ikke vil hjelpe overgrepssaker at flere blir definert som organisert kriminalitet, sier Vågslid.

– Jeg er for at man ser nærmere på hva som kreves for å retteføre overgrepssaker som organisert kriminalitet, de gangene det faktisk er det. Men det er ikke mitt inntrykk at det er der politiet har utfordringer. Utfordringene handler om kompetanse og kapasitet – at vi ikke har tatt høyde for den økningen i seksuallovbrudd på nett som vi har sett over tid.

VG har kontaktet Kripos for en kommentar på Øverlands kronikk. De skriver at de ikke har tid eller ressurser til å sette av en etterforsker og jurist til å svare.

Manglende oppfølging

Allerede i 2011 kom et EU-direktiv som sa at politiet i etterforskningen av seksuelle overgrep mot barn burde ta i bruk de samme verktøyene som de bruker i kampen mot organisert kriminalitet.

Problemet er at mange medlemsland ikke følger opp direktivet, sier John Carr, leder for britiske «Children’s Charities' Coalition on Internett Safety». Han har også vært ekspertrådgiver for EU og FN om internettsikkerhet.

– Skandinavia, USA og Storbritannia følger det allerede godt opp. Det er i de østeuropeiske landene dette mangler, sier Carr.

Han mener Øverland har et godt peng.

– Psykologen sier noe som mange land allerede erkjenner, men ikke alle følger opp. Overgrepsnettverkene er ikke organisert kriminalitet slik folk vanligvis tenker på det. Dette er teknisk kyndige folk som bygger opp store kontaktnett. Da er det organisert kriminalitet, sier han.

VGs podkast “Hunting Warhead” er tilgjengelig på iTunes, Spotify og Acast.

Publisert: 07.02.20 kl. 22:44

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser