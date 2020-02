259 DØDE: Et fly har landet i Wuhan med

Forberedt på medisinmangel etter coronavirus-utbrudd: – Kartlegger hva vi har på lager

Myndighetene frykter medisinmangel i Norge, dersom spredningen av Wuhan-viruset øker i Kina. Likevel er det ingenting som tyder på det nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet har denne uken vært i møter for å diskutere problemstillingen.

Det nye coronaviruset har den siste uken blitt påvist i flere europeiske land, deriblant Finland og Sverige. Samtidig stiger tallet på antall smittede i Kina, der viruset først brøt ut. 11.791 kinesere er smittet, mens 259 har dødd etter å ha fått viruset.

Fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk understreker at det foreløpig ikke er noen tegn til at vi vil oppleve medisinmangel i Norge.

Likevel finnes det gode grunner til å forberede seg på et slikt scenario. En av dem er at veldig mye av legemiddelproduksjonen skjer i Kina.

– Det kan bety at ved et stort utbrudd med mange tusen eller millioner syke, kan vi risikere at legemiddelfabrikker må stenge eller trappe ned produksjonen fordi arbeiderne blir syke, forklarer Madsen.

I tillegg kan reiserestriksjonene, som er innført i flere kinesiske byer for å begrense spredning, gjøre det vanskeligere å frakte råvarer i Kina – og dermed ramme produksjonen.

– Det vil kunne medføre at det blir færre legemidler tilgjengelig, ikke bare i Norge, men i alle vestlige land, sier fagdirektøren.

Det var NRK som først omtalte saken.

FAGDIREKTØR: Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

Vil trenge antibiotika

De siste 20 årene har det vært en utvikling mot at stadig flere av legemidlene våre importeres fra India og Kina.

Kina produserer alle typer legemidler, men Legemiddelverket er først og fremst bekymret for de medisinene som er nødvendige for å håndtere et eventuelt utbrudd i Norge.

– Da vil vi trenge antibiotika, eller andre legemidler til intensivbehandling av alvorlige tilfeller, sier Madsen.

I møtene mellom Legemiddelverket og Helsedirektoratet denne uken, ble de enige om å kartlegge lageret av legemidler i Norge, samt planlegge for et økt behov for intensivbehandling av norske pasienter.

– For de fleste som vil få viruset, blir bare mildt syke og kan klare seg hjemme. Problemet er de som blir alvorlig syke og trenger sykehusbehandling. Eventuell intensivbehandling med respirator er en kolossalt krevende behandling og krever mange typer legemidler, sier fagdirektøren.

Kan måtte prioritere egne borgere

Den andre grunnen til at norske myndigheter forbereder seg på medisinmangel, er at Kina ved et større utbrudd vil måtte bruke legemidlene sine på egne borgere.

– Det kan også bidra til at de ikke har så mye å selge videre, påpeker fagdirektøren.

Han legger til at Norge også er svært følsom for utviklingen mot mer proteksjonisme og handelskriger i verden, fordi vi er bortimot 100 prosent avhengige av import.

I tiden fremover vil myndighetene gjøre fortløpende vurderinger av situasjonen, for å best mulig forberede seg på det verst tenkelige utfallet.

– Sannsynligvis vil det ikke bli et problem, men det er klart vi må tenke gjennom situasjonen og være forberedt, sier Madsen.

Publisert: 01.02.20 kl. 16:47

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser