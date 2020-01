UT AV REGJERINGEN: Siv Jensen offentliggjorde at Frp går ut av Solberg-regjeringen mandag. Foto: Fredrik Varfjell

Siv Jensen: – Jeg ser frem til å lede Frp

Frp-leder Siv Jensen kunngjorde at partiet går ut av Solberg-regjeringen etter seks og et halvt år. Det har hun full støtte for i partiet, sier hun selv.

Tidligere mandag ble det kjent at Fremskrittspartiet nå forlater Solberg-regjeringen. Saken hvor en terrormistenkt IS-kvinne ble hentet hjem ble for mye for Frp.

– Vi kunne tatt imot barn, men vi kompromisser ikke med folk som har tatt del i terrororganisasjoner. Da var begeret rent over.

– Det er derfor samlet sett ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sa Jensen på pressekonferansen.

Sylvi Listhaug om Frp-exiten: «Ga tydelig beskjed»

VG snakket med Frp-lederen kort tid etter pressekonferansen, og spurte om det nå vil bli en debatt om hun er den rette til å lede Frp fremover.

– Jeg ser frem til å lede Frp i tiden som kommer. Vi skal se på partiorganisasjonen, vi skal lage et nytt partiprogram, og vi skal være et opposisjonsparti i Stortinget. Jeg vil bare minne om at Frp har god erfaring med det, og selv har jeg mer erfaring som opposisjonspolitiker enn som statsråd, sier hun.

Erna Solberg: Vil samarbeid nært med Frp

– Er det en samlet ledelse som har gjennomført prosessen dere nå har vært igjennom?

– Ja, det er det.

Jensen sier det har vært for langt mellom gjennomslagene i regjering, og at politikken ble for «grå».

– Hvilke saker skal til for å løfte partiet igjen nå?

– Det skal vi få rikelig anledning til å komme tilbake til. I dag har det vært viktig å kommunisere hva vi er stolt av å ha oppnådd i regjering i seks år, samtidig som vi nå har kommet til punktet for å gå ut.

Nestleder Sylvi Listhaug har uttrykt støtte til måten Siv Jensen har behandlet saken på for Frp.

– Vi kunne ikke gjort noe annet når det gjelder hvilke tidspunkt den ble håndtert på, for det måtte gjøres når den ble kjent i det offentlige rom.

Publisert: 20.01.20 kl. 15:03 Oppdatert: 20.01.20 kl. 17:17

