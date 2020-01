ÅPEN FOR ENDRINGER: Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen sier han er åpen for en diskusjon om dagens partiledelse. Foto: Fredrik Solstad, VG

Carl I. Hagen åpner for endringer i partiledelsen

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen mener det er naturlig med en debatt om ledelsen i partiet etter mandagens «exit». Frp-leder Siv Jensen avviser utspillet, og får støtte av flere fylkesledere.

Tidligere mandag ble det kjent at Fremskrittspartiet nå forlater Solberg-regjeringen. Saken hvor en terrormistenkt IS-kvinne ble hentet hjem ble for mye for Frp.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen mener Jensens avgjørelse om å trekke partiet ut av regjering var riktig beslutning. På samme tid åpner han opp for en intern diskusjon om dagens partiledelse i etterkant av «exiten».

– Jeg mener det er helt naturlig at partiet tar en normal diskusjon om partiledelsen og den politiske kursen som har vært ført i mange år under dagens ledelse. Under denne kursen har regjeringsdeltakelse vært en veldig viktig målsetning, og vi må snakke om hvorvidt dette har tjent partiet eller ei, sier Hagen til VG.

– Mener du at Siv Jensen bør trekke seg?

– Litt fleipete kan jeg si: kursen jeg førte da jeg var formann var at vi skulle bli et så stort parti at det var mulig å få gjennomslag uavhengig om vi var i regjering eller i opposisjon. Da jeg sluttet hadde vi 33 prosent på meningsmålingene, nå har vi cirka 10 prosent, sier Hagen og legger til at debatten om partiledelsen er en prosess Frp må føre på normal måte.

UT AV REGJERING: Siv Jensen annonserte mandag at partiet trekker seg ut av regjeringen. Foto: Fredrik Varfjell, VG

Mener Listhaug reddet Frp

Hagen mener også at det var Sylvi Listhaug som reddet Fremskrittspartiet under Stortingsvalget i 2017.

– Takket være besøket i Rinkeby fikk hun satt innvandringspolitiske spørsmål på dagsorden, sier han.

– Mener du at Listhaug er en mer naturlig leder enn Jensen?

– Jeg går ut ifra at Frps valgkomité vil hente inn synspunkter fra fylkespolitikerne og Stortingsrepresentanter og andre. Men hun er en potensiell arvtager, svarer Hagen.

Sylvi Listhaug om Frp-exiten: «Ga tydelig beskjed»

Videre understreker Hagen at han håper at partiet tar fornuftige avgjørelser i fremtiden.

– Det er viktigst å gjenreise partiets oppslutning. Det dårlige resultatet under kommune- og fylkestingsvalget i fjor straffet seg. Vi fikk redusert deltakelse i kommunestyrer og fylkesting. Nå er det hensynet til vekst som må være det viktigste for Frp, fastslår han.

Jensen: – Vi har ingen lederdebatt nå

Overfor VG sier Frp-leder Siv Jensen at det på nåværende tidspunkt ikke er naturlig med noe lederskifte.

– Nei, vi har ikke noe lederdebatt nå. Nå ser jeg frem til å ta partiet inn i nye oppgaver, understreker hun.

Under Dagsnytt 18 på NRK senere mandag fikk Jensen samme spørsmål.

– Jeg ser frem til å lede partiet inn i det videre arbeidet vi nå går inn i. Vi skal jobbe med å videreutvikle partiet og organisasjonen. Vi skal lage et nytt partiprogram, så skal vi finne rollen vår som et aktivt opposisjonsparti som skal være tydeligere i tiden som kommer, sa Jensen til NRK.

– Ja eller nei?

– Nå er det jo sånn at jeg alltid pleier å svare valgkomiteen på disse spørsmålene, men jeg har sagt i dag at jeg ser frem til å ledet Frp videre, og det gleder jeg meg til, kontret Jensen.

Fylkesledere støtter Jensen

Bente Thorsen, fylkesleder i Rogaland Frp, er uenig med Hagen i at det er nødvendig med en debatt om dagens partiledelse.

– Jeg synes Siv Jensen gjør en veldig god jobb som partileder, og tror hun blir den rette til å lede partiet videre dersom hun ønsker å lede partiet videre. Det lederskapet som ble vist i dag, viser at hun er den rette til å lede partiet, sier hun til VG.

Johan Aas, fylkesleder i Innlandet Frp, ser heller ikke behovet for en lederdiskusjon nå.

– Siv Jensen handlet veldig klokt i dag da hun tok det grepet hun gjorde, og hun har ledet partiet veldig bra. Så jeg støtter ikke den, sier han.

Aas mener det er politikken som må stå i fokus nå, og at prosessen i valgkomiteen får gå sin gang.

Frode Hestnes, Fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, er ikke begeistret for Hagens utspill.

– Jeg tenker at 1), det er ikke hans bord å mene noe om det, og 2) Siv har gjort, og kommer til å gjøre, en god jobb som partileder. Det er min tilnærming, sier han til VG.

– Jeg ser ikke noen grunn til å dra opp en lederdebatt på grunn av denne saken nå, legger han til.

«For grå» politikk for Frp

Etter pressekonferansen mandag uttalte Jensen til VG at det har vært en samlet partiledelse som tok beslutningen om å trekke Frp ut.

Jensen uttalte at det har vært for langt mellom gjennomslagene i regjering, og at politikken ble for «grå».

Erna Solberg: Vil samarbeid nært med Frp

– Hvilke saker skal til for å løfte partiet igjen nå?

– Det skal vi få rikelig anledning til å komme tilbake til. I dag har det vært viktig å kommunisere hva vi er stolt av å ha oppnådd i regjering i seks år, samtidig som vi nå har kommet til punktet for å gå ut, sa Jensen.

Nestleder Sylvi Listhaug har uttrykt støtte til måten Siv Jensen har behandlet saken på for Frp.

– Vi kunne ikke gjort noe annet når det gjelder hvilke tidspunkt den ble håndtert på, for det måtte gjøres når den ble kjent i det offentlige rom.

