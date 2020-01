MISTENKT: Laila Anita Bertheussen er mistenkt for å stå bak hærverk og trusler mot sitt eget hjem. Foto: PRIVAT

Riksadvokatens avgjørelse mot Bertheussen er klar

Riksadvokaten har sendt sin påtaleavgjørelse i saken mot Laila Anita Bertheussen til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Laila Anita Bertheussen er samboeren tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, er ikke informert om Riksadvokatens avgjørelse.

– Jeg er ikke kjent med utfallet. Om det er tatt ut tiltale. Jeg må undersøke det, sier Elden til VG.

Forsvarsadvokaten forteller at Bertheussen er på sykehus og heller ikke er blitt informert om utvikling i saken.

Etter å ha vært i sms-kontakt med Marit Formo, forteller Elden at han får opplyst at tiltalen ikke er ferdig skrevet ennå.

Det nasjonale statsadvokatembetet har tidligere i dag opplyst til VG at det kommer en pressemelding i saken i ettermiddag.

Det er to mulige utfall: Enten blir Bertheussen tiltalt eller så blir siktelsen til Politiets sikkerhetstjeneste (PTS) henlagt.

I mars i fjor gikk Tor Mikkel Wara av som justisminister etter at samboeren ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets hjem i Oslo. Da var hun allerede siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

HÆRVERK: I desember 2018 skrev noen ordet «rasisit» på huset til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen. Foto: Krister Sørbø

Trusler

Fra desember 2018 til mars 2019 mottok samboerparet flere trusler:

6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev «rasist» på familiens hus og bil.

17. januar var det brann i en søppelkasse på utsiden av huset.

11. februar fant politiet et tøystykke med flasker bundet fast på bilen. Det var spor av brennbar væske i flaskene.

2. mars ble det funnet et truende brev i postkassen.

10. mars sto bilen til familien i brann.

Hendelsene kom i etterkant av at Bertheussen gikk hardt ut mot Black Box Teater og forestillingen «Ways of Seeing». Fotografier og videoopptak av huet til Wara og Bertheussen ble brukt i forestillingen. «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skrev Bertheussen i en kronikk i VG.

I mars 2018 meldte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de mistenkte at Bertheussen selv sto bak alle truslene. PST mistenker også at hun står bak et ubehagelig brev levert hjem til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og sikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde.

