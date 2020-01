ERSTATNING: Spiondømte Frode Berg er tilbake i hjembyen Kirkenes etter nesten to år i russisk fengsel. Nå får han millionerstatning av staten. Foto: Tore Kristiansen

Frode Berg får millionerstatning

Frode Berg får erstatning fra staten på 4,3 millioner kroner etter at han ble pågrepet under en etterretningsoperasjon i Russland i 2017.

Han får 4,3 mill i anerkjennelse for det han har vært gjennom, opplyser Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

Ifølge NRK skrev Berg under avtalen hos Regjeringsadvokaten torsdag.

Til NRK sier Berg at han er glad for at saken er avsluttet. Han sier videre at han legger vekt på at han ikke har krevd erstatning, men at han har fått tilbud om dette fra staten.

– Jeg er svært fornøyd. Det er et sjenerøst tilbud om erstatning de har kommet med. Jeg føler jeg kan sette et punktum for dette nå, sier Frode Berg til rikskringkasteren.

