Ville ikke at Frp skulle ut av regjering – omstilte seg lynraskt

Frp-representant på Stortinget, Helge André Njåstad var en av flere som inntil nylig ville at Frp skulle fortsette i regjering. Men nå er de tilhengere av å stå utenfor.

Senest et par dager før Frp-exiten svarte Helge André Njåstad et klart og tydelig nei på spørsmålet om Frp burde forlate regjeringen.

– Det beste for landet er at Frp blir sittende i regjering. Det skal lages en ny Nasjonal Transportplan. Det er bedre å styre og være en del av en flertallsregjering, enn å sitte på utsiden, sa Njåstad til VG senest 17. januar – tre dager før Frp besluttet å gå ut av regjeringen.

Han la til at han syntes det var tilstrekkelig å markere uenigheten mot hjemhentingen av IS-kvinnen med en dissens i regjering.

To minutter

Dagen før det formelle regjeringsskiftet skal finne sted, har Njåstad en annen tilnærming:

– Jeg brukte ikke mer enn to minutter på å omstille meg mentalt. Det var greit å få en avklaring. Men jeg fastholder at vi hadde mye ugjort i regjeringen. Nå må vi spille kortene annerledes utenfor regjeringen, sier Njåstad som sitter på Hordaland-benken på Stortinget.

Sentralstyremedlem og Frp-veteran Alf Erik Andersen fra Agder mente også at Frp burde bli sittende i regjering.

– Jeg mener vi har fått til veldig mye i regjering og at vi bør fortsette slik at vi kan fullføre regjeringsplattformen, sa Andersen til VG for en uke siden.

VETERAN: Alf Erik Andersen er sentralstyremedlem, mangeårig ordfører og en politiker med lang fartstid i Frp. Her er han avbildet på et Frp-landsmøte på Gardermoen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nå mener sørlendingen som lenge har ledet Frps organisasjonsutvalg at det var bra det gikk som det gikk.

Fikk mer innsikt

– Etter at jeg fikk mer innsikt i dialogen mellom oss og de andre regjeringspartiene om hjemhentingen av IS-kvinnen, så skjønte jeg at dette gikk ikke lenger. Det gikk opp for meg at dette var en god sak å gå på, sier Andersen nå.

I etterpåklokskapens lys ser han også at det ble stadig verre «å få ting igjennom sammen med de andre regjeringspartiene KrF og Venstre».

– Er ikke det viktigste i politikken å utøve makt og få politiske resultater?

– Jo, det er selve meningen med politisk arbeid. Men så kommer vi til en smertegrense der signalene fra grasrota var veldig tydelige på at vi burde bryte med regjeringen. Det støtter jeg, sier Andersen.

Vippeposisjon

Lokalpolitiker og styremedlem i Vestland Frp, Rita Navarsete, var også blant dem som helt inntil beslutningen om regjerings-exit ville at Frp skulle bli sittende i regjering.

MISTER TO JOBBER: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud tiltrådte i desember 2019 som politisk rådgiver for Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet. Måneden etter er det slutt, samtidig sier Svendsrud nei til gjenvalg som leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Foto: Frode Hansen, VG

– Fordi jeg mener at vi utretter så mye bra for landet ved å sitte i regjeringen, og det gjør vi ikke ved å være på utsiden, skrev Navarsete i en sms til VG i forrige uke.

Nå – etter bruddet med regjeringen, sier Navarsete:

– Jeg mener fortsatt at vi hadde fått utrettet mer ved å sitte i regjering. Samtidig ser jeg at vi kan markere oss godt ved å havne på vippen i en del viktige saker i Stortinget. Men målet må hele tiden være å søke makt igjen i regjering, men ikke sammen med Venstre og KrF, sier Navarsete.

Svendsrud gir seg



Leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud, var også frem til forrige uke fast bestemt på at det beste for Frp var å fortsatt styre landet som en del av Solberg-regjeringen.

– Men så kom også jeg til et punkt der nok var nok, og jeg støttet beslutningen om å gå ut ett hundre prosent, sier Svendsrud til VG.

Han ga nylig beskjed om at han ikke tar gjenvalg som FpU-leder på landsmøtet 4–5. april etter fire år i vervet.

