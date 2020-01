STRAM: Henrik Asheim (36) er landets nye minister for høyere utdanning og forskning. Slipsknuten sjekkes under fotografering foran de mektige steinveggene i Kunnskapsdepartementet. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Høyre-Henrik: - Politikken går ut over et sosialt liv

Henrik Asheim (36) fikk aldri tatt mer enn ett år på BI. Nå skal han styre hele sektoren for høyere utdanning, forskning og regjeringens kompetansepolitikk.

Det er ikke sikkert du lider av hukommelsestap om du ikke husker Asheims forgjenger som statsråd.

Venstres Iselin Nybø (nå næringsminister) havnet ofte i skyggen av synlige personligheter både i eget parti og regjeringen.

Den nye ministeren for høyere utdanning og forskning tror ikke han vil slite med synligheten. Henrik Asheim snakker høyt, tar ofte rommet og har fått utvidet ansvarsområdet sitt til å omfatte hele regjeringens kompetansepolitikk. Det ligger ikke til mannen å snike seg hverken ut av eller inn i et rom.

– Ja, det er et mål for meg å være synlig. Mye av denne jobben består i å dra utdanning og kompetanse ned til folks hverdag og noe som er relevant for folk, sier Asheim i dette intervjuet med VG.

INTET FENGSEL: Avgått statsråd Sylvi Listhaug sammenlignet Frp-exiten fra regjering med å komme ut av et fengsel. Henrik Asheim kom inn i regjeringen, et stort departement og en gammel bankbygning med tunge, tykke steinvegger. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Han sees på av mange som et av Høyres aller fremste kort i regjeringen og i fremtiden.

I tillegg til å være leder av Stortingets finanskomité har Bærums-mannen fortalt om livet bak topp-politikkens scene i den populære podcasten «Stortingsrestauranten» sammen med olje- og energiminister Tina Bru og stortingspolitiker Peter Frølich.

Han sendes dessuten ofte ut i debatter og medieopptredener.

Men livet som politisk dyr har en bakside, han er like åpen om det som om sin legning som homofil.

– Du jobber mye, i departementet, på Tinget, i debatter, i media, overalt. Går det utover noe i privatlivet ditt?

– Ja, det gjør det. Nå er jeg 36 år og singel. Jeg skal ikke klage opp mot alle andre som har barn i barnehager og styr og sånn. Men jeg må veldig ofte si nei til sosiale ting. Politikken går utover et sosialt liv, svarer Asheim.

Han legger ikke skjul på at han håper å treffe den rette fyren snart.

– Jo, jeg vil veldig gjerne ha kjæreste, men jeg må jo møte ham først da. Kanskje en av sjåførene, fleiper Asheim som etter en uke i regjering ennå ikke er helt vant med statsråd-limo og egne sjåfører.

HENRIK OG DAMENE: Både Henrik Asheim og podcast-makker Tina Bru er nye statsråder i Solberg-regjeringen. Sjefen sjøl, Erna Solberg, med ryggen til. Foto: Helge Mikalsen, VG

Den unge Bærumsmannen som var leder av Unge Høyre i flere år, er pen i tøyet og høy og mørk, legger faktisk vekt på å være «nedpå», som han sier det.

– Er høydeskrekk eller prestasjonsangst ukjente begreper for Henrik Asheim?

– Nei, det er ikke ukjente begreper for Henrik Asheim. Jeg er ganske god til å skjule det. Men jeg hadde det da jeg kom inn på Stortinget, jeg kjente definitivt på det da jeg ble leder av finanskomitéen, og jeg har det nå.

– Det er helt åpenbart; du er veldig redd for å drite deg ut og gjøre noe feil. Men min strategi har alltid vært at det er bedre å si ærlig - at dette skjønte jeg ikke og ikke være redd for å stille de dumme spørsmålene. Det er bedre å være litt nedpå enn å være så redd for avsløre at du ikke forsto noe - at du gjør noe dumt, synes den ukegamle ministeren.

Asheim sammenligner det å bli statsråd for første gang med å bli kastet inn i en tørketrommel. Han husker omdreiningene han ble utsatt for forrige fredag.

– Idet du er ferdig med nøkkeloverrekkelse og mediemøter, så bærer det rett inn på et møterom. Du får fremlagt hundre saker som kommer, dette måtte jeg gjennomgå sist helg. Og i dag (onsdag) har vi frist på innspill til statsbudsjettet 2021. Det blir arbeidshelger hver helg fremover, sier statsråden.

SINGEL 36-ÅRING: Henrik Asheim kom litt i skyggen - og ble regelrett forbigått av den nye kulturministeren Abid Raja (foran) på Slottsplassen forrige fredag. Asheim legger ikke skjul på at også han gjerne skulle hatt en kjæreste. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Du skal være statsråd for akademia, høyere utdanning og forskning. Hvilken utdanning har du selv?

– Jeg har ett år på BI. Men jeg skulle veldig gjerne hatt mer utdanning. Jeg skulle jo bare ha gjort det etter at jeg var ferdig med videregående. Men mens jeg studerte på BI så ble jeg nominert til Stortinget, og kom inn tross en femteplass på Akershus Høyres liste. Politikken tok meg. Egentlig vurderte jeg å bli lærer, det yrket hadde jeg likt veldig godt.

– Noe paradoksalt over at du som høyere utdanningsminister har ett år på BI?

– Min ettårige utdanning kan kanskje fremstå som et paradoks for noen i sektoren. Men min kompetanse inn i dette er at jeg har sittet fire år i utdanningskomitéen, jeg har sittet to år og forhandlet statsbudsjett. Jeg kjenner feltet og vet hvordan politikken fungerer, og så har jeg jo tidligere vært vikar her i departementet i ti uker. Sektoren har fått en fyr som kan fighte for dem, svarer Asheim.

UNGE OG KULE: Henrik Asheim har i likhet med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen en fortid som leder i Unge Høyre. På dette bildet fra våren 2008 går de sammen ut mot moderpartiets utspill om skattelette til hjelp i hjemmet. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Hvorfor ga skolepartiet Høyre fra seg kunnskapsminister-posten for første gang på mange år?

– Det er ikke noen hemmelighet at Høyre ikke ønsket å gi fra seg den. Men det var også viktig for Venstre og Trine Skei Grande å få den. Så har vi mange muligheter fra min post til å diskutere utdanningspolitikk i det store og brede. Og vi har veldig gode folk i fagkomiteen på Stortinget. Dessuten sitter jo Trine rett bak veggen her, peker Asheim.

– Ser du deg selv i en fremtidig Høyre-ledelse?

– Det kan godt hende. Jeg holder på med dette fordi jeg synes det er utrolig gøy. Sånn sett er det rart med politikere som sier nei til nye roller og muligheter for å påvirke. Det er likevel en frustrasjon at folk spør hva som er det neste trinnet for meg. Det er ikke sånn dette fungerer. Nå kan jeg si at jeg jobber 20 timer i døgnet. Men tenk hvis jeg får mann og barn, så endrer jo denne situasjonen seg. Så jeg er ikke forberedt på å svare konkret på dette spørsmålet nå, men jeg kan se det for meg, ja.

– Skal du fortsatt lage podcast ?

– Det diskuterer vi, Tina Bru og jeg. «Stortingsrestauranten» er på en måte vårt prosjekt. Hvis vi ikke skal lage det, så setter vi det på pause til vi en gang går av. Poenget har vært å ta med lytterne litt bak kulissene på Stortinget. Nå er vi ikke der lenger. En eventuell «regjeringsrestaurant» hadde jeg ikke orket å høre på selv en gang.

Publisert: 31.01.20 kl. 21:45

