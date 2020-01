PÅ TURNE: Ap-leder Jonas Gahr Støre reiser rundt i Alta i dag, før han vender nesten til Tromsø, for å møte partiledelsen og stortingsgruppen, som er på turne i Nord-Norge. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre: Tror ikke på regjeringskrise

ALTA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre er rystet over regjeringskaoset, men sier han ikke tror regjeringen går av.

– De fleste av oss tolker det som skjer nå, som et spill. Siv Jensen har visst om denne saken siden i oktober. Så skaper hun plutselig drama nå, sier Støre.

Bakgrunnen er nyheten om at norske myndigheter skal hente en norsk IS-kvinne og hennes to små barn hjem til Norge. De tre befinner seg akkurat nå i Nord-Irak, etter å ha blitt hentet ut av al-Hol-leiren i Syria.

Saken har skapt rabalder i Frp, som truer med å gå ut av regjering. De jobber nå med en kravliste fra partiet til statsminister Erna Solberg.

Siv Jensen kommenterte torsdag morgen kravlisten:

Ap-lederen er på turne i Nord-Norge denne uken, sammen med partiledelsen og stortingsgruppen. VG møter ham i Alta, før han reiser videre til Tromsø, hvor stortingsgruppen og ledelsen skal møtes torsdag og fredag.

– Du sitter i Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité, som har hatt saken med IS-kvinnen og henne barn som sak siden i høst?

– Ja, De Grønne tok opp denne konkrete saken med IS-kvinnen og henne syke barn. Jeg gikk ikke inn i den konkrete saken, men sa den gang til VG at barn kan hentes hjem. Vi åpnet ikke opp for at voksne hentes hjem, men om retur av et sykt barn forutsetter at mor er med, vil vi ikke motsette oss det, forutsatt at hun stilles til ansvar for tilknytningen til IS.

– Tror du det er avtalt spill om at Frp skal få bråke, men at det ikke blir regjeringskrise?

– Utenriksministeren har siden i høst visst at det var flertall i Stortinget for å hente dem hjem og at de har forberedt seg på det, fordi man risikerte at barnet kunne dø. Siv Jensen har visst dette.

– Tror du det blir regjeringskrise?

– Ne, jeg tror ikke det, men det er mer åpent nå enn tidligere kriser i regjeringen.

– I tilfelle regjeringen ramler sammen: Er du klar til å overta?

– Vi jobber for å få flertall i 2021. Det er vårt fokus.

Støre sier det er innført et trusselregime i norsk politikk.

– Ja, vi er kommet dit at Frp, når de ikke får gjennomslag i en sak, truer med regjeringskrise hvis de ikke får gjennomslag i andre saker. Denne bruk av slike trusler internt i en regjering, er en ny trend som Frp har innført, og bør være uhørt metode i en regjering.

– Jeg er bekymret hvis Erna Solberg som statsminister godtar en slik fremgangsmåte, for ikke å snakke om KrF og Venstre. Konsekvensen er at det blir mer Frp-politikk og mindre KrF- og Venstre-politikk fra denne regjeringen.

Kravliste

Frp-leder Siv Jensen sa i «Politisk Kvarter» på NRK Radio i dag tidlig at hun forhåpentligvis vil levere en liste med krav til statsministeren torsdag.

Samtidig var hun uklar om hva listen ville inneholde. Hun ville heller ikke svare på om regjeringsdeltagelse.

– Det må vi nok komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det jeg er opptatt av nå er å se om det er mulig å få gjennomslag for mer Frp-politikk for at Frp skal fortsette å sitte i regjering. Hvis våre krav ikke blir tatt på alvor, må vi ta konsekvensen av det, sier hun.

Hun hadde før torsdag varslet at Frp vil definere noen tydelige krav overfor statsministeren, og at hun vil sette en tidsfrist.

– Det viktige for Frp er å få tilstrekkelig gjennomslag. Det er det det handler om å sitte i regjering, sa hun under «Politisk kvarter».

Etter partiets gruppemøte dagen i forveien var Frp-lederen klar på at de ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

– Vårt beger er fullt, sa partilederen om de andre regjeringspartienes beslutning om å hente hjem den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og barna hennes fra Syria.

Publisert: 16.01.20 kl. 11:55

