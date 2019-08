Utrykningen etter Namsos-ulykken: Redningsmannskapet brukte 32 minutter

Kl. 01:46: Kommer informasjon om at melder hører en motor som går. OP skjønner at dette er snakk om redning og iverksetter SARVARSLING umiddelbart.

Kl. 01:48 skriver OP inn i loggen at det trolig er snakk om Lokkarskjæret. Oppmåling viser at det er 465 meter i luftlinje fra Varpnesvegen 146 til midt på Lokkarskjæret.

Kl. 02:09: Brannvesenet melder at 4 mann har forlatt Namsos, og at IL brann møter i ILKO.

Kl. 02: 11: AMK melder at ambulansen ser en båt ca. 50 meter nord for skjæret i sjøen. Ser ingen personer.

Kl. 02:13: Redningsskøyta på stedet og melder at båten står støtt og at de får folk over

i ulykkesbåten for å sjekke den.