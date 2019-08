JOBBET SAMMEN: Støre sier han først ble kjent med Ingrid Aune (33) da de jobbet sammen i Internasjonalt utvalg. Foto: Arbeiderpartiet

Støre: – Ap har mistet et av sine aller største talenter

Hele Arbeiderpartiet er i sorg, forteller en preget Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at partiet mistet Malvik-ordfører Ingrid Johansen Aune i en båtulykke. - Alle som kjente Ingrid kan kjenne på kraften og varmen i den utstrålingen hun hadde.

– Det er fryktelig tungt. Det har vært en formiddag hvor vi har håpet i det lengste, men fått høre at Ingrid er død sammen med kjæresten sin etter båtulykken i natt, sier en tydelig preget Jonas Gahr Støre utenfor partikontorene til Arbeiderpartiet på Youngstorget torsdag.

Torsdag ettermiddag bekreftet politiet i Trøndelag at også kvinnen som var involvert i båtulykken i ved Lokkarskjæret i Namsos er erklært død. Det var Ingrid Aune (33), ordfører for Arbeiderpartiet i Malvik. Kjæresten Eivind Olav Evensen (43), psykolog i Namsos, omkom også i båtulykken.

STANSER VALGKAMP: Støre sier at Arbeiderpartiet stanser valgkampen i dag. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Støre sier til VG at Ap har mistet et av sine aller største talenter.

– I politikken er tapet selvfølgelig stort, men menneskelig er tapet aller størst fordi jeg tror alle som kjente Ingrid kan kjenne på kraften og varmen i den utstrålingen hun hadde, og det at vi ikke skal kjenne det igjen det er fryktelig tungt.

Stanser valgkampen

Ingrid Aunes politiske karriere startet i AUF i tenårene, og hun gikk videre til rikspolitikken, før hun stilte som ordførerkandidat for Malvik Ap i 2015 – og vant.

Støre sier han først ble kjent med henne da de satt i internasjonalt forum i Oslo Ap.

– Der var Ingrid veldig aktiv med internasjonal solidaritet og nedrustning, i konkrete saker. Jeg husker fra min tid som utenriksminister at Ingrid var en pådriver for sakene hun trodde på, sier han og fortsetter:

– Så har jeg fulgt henne oppover inntil hun tok beslutningen om å stille som ordfører i hjembygda, og det har hun gjort på en forbilledlig måte.

Han kaller henne blant annet en pioner innenfor å kjempe for hele, faste stillinger.

Ap i Trøndelag vil stanse all valgkamp til over helgen som følge av dødsfallet, skriver Dagbladet. Støre sier til VG at hele partiet stanser valgkampen i dag.

– Det er mange som har behov for å komme sammen i dag. Vi driver ikke valgkamp i arbeiderpartiet i dag. Familien, vi må være til stede for dem. Jeg vet at det er mange her i Oslo som samles til minnestund for å ta godt vare på hverandre og minnes Ingrid i dag.

– Et tydelig spor

Støre sier det ikke er lenge siden han traff Aune sist.

– Ingrid dukket opp på sms, var til stede i sosiale medier. Og i min landsmøtetale trakk jeg henne frem som en av dem som virkelig hadde levert resultater som vi må la oss inspirere av. Så hun var av de beste.

Han sier de bildene som kommer til ham når han tenker på henne, er at hun var engasjert, blid og aldri likegyldig.

– Slik fylte hun også sine verv. Hun var en ung men veldig erfaren politiker. Hun satte hjemkommunen Maalvik på kartet med et enormt engasjement, og leverte resultater derfra som gjorde at ordførere fra andre deler av landet valfartet til hennes kommune for å se hvordan hun gjorde jobben sin.

På spørsmål om hvordan det vil bli for Trøndelag Ap å takle dette midt oppe i starten på kommunevalgkampen, svarer Støre:

– Jeg tror at vi skal si at hvis vi skal ta inspirasjon av Ingrid, med hennes engasjement og tro på hva politikk betyr, så skal vi gå til den valgkampen fylt av det ansvaret som ingrid gir oss. For å gjøre en god valgkamp i tråd med våre verdier. Det tror jeg du skal se et tydelig spor av.

