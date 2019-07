BRANNSJEF: Jon Inge Aasen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen (59) døde i utforkjøring i Kvinesdal

KVINESDAL (VG) Frank Oddvar Thoresen (59) omkom i ulykken der en brannbil kjørte av veien i Kvinesdal i Agder i går. Han beskrives som en dedikert brannmann og et ja-menneske.

Det blir kjent i en pressemelding fra politiet i Agder. Navnet frigis i samråd med pårørende.

Det var under en utrykning ved Omland i Kvinesdal at brannbilen Thoresen satt i, kjørte av veien.

Den erfarne utrykningslederen omkom, mens flere personer ble sendt til sykehus for behandling.

– Han var en utrolig dedikert brannmann. Han levde og åndet for jobben. han var veldig opptatt av å gjøre en god jobb for de vi skulle hjelpe, sier brannsjef Jon Inge Aasen til VG.

MINNES KOLLEGAEN: Brannmannskapene i Kvinesdal er i sorg mandag etter den tragiske ulykken søndag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Ja-menneske

Aasen kjente Thoresen personlig, og har tårer i øyekroken når han viser den tomme plassen inne på brannstasjonen. Nå står det en rose sammen med sko og klær.

– Han var et typisk ja-menneske. Ingen problemer var for store. Det var snakk om å gjøre det beste ut av alle situasjoner, sier Aasen.

Brannsjefen forteller at Thoresen, som skulle pensjonere seg i oktober, har vært ute for fryktelig mange branner og ulykker opp gjennom årene.

– Han har slukket mange skogbranner oppi gjennom. Han var en sprek kar. Han likte seg på heia. Det som alle sier, er at han var så fryktelig grei og hjelpsom. Han hjalp alle, sier Aasen.

– Fantastisk mann

Brannkonstabel Rolf Arne Ditlefsen var en av dem som satt i ulykkesbilen søndag. Mandag ettermiddag var han tilbake på ulykkesstedet.

Han ble forslått under ulykken, og ble innlagt på Flekkefjord sykehus. Nå var det viktig for han å komme tilbake til ulykkesstedet, og legge ned blomster ved minnestedet.

– Han var en fantastisk mann. Han var en av fire utrykningsledere. Bare noen dager siden var vi på forberedende øvelser, i forbindelse med Sarons dal og Norway Rock Festival. Da ledet han an, sier Rolf Arne Ditlefsen.

TILBAKE: Mandag var brannkonstabel Rolf Arne Ditlefsen tilbake på ulykkesstedet for å legge ned blomster. Foto: HELGE MIKALSEN

Skjedde plutselig

På vei til ulykken de hadde fått melding om, snakket de seg imellom om hvordan de skulle gripe an situasjonen da de kom frem.

– Vi var fem, nå er vi fire igjen, sier brannkonstabelen, tydelig berørt av hendelsen og tapet av kollegaen.

– Jeg husker bare at sjåføren sa «oi oi». Det tror jeg var med på at vi klarte å spenne oss fast, og holde det vi var gode for. Ting skjedde veldig fort, sier Ditlefsen.

Han forteller at de etter ulykken fikk hjelp av frivillige. Det ble forsøkt livreddende hjelp på stedet, men livet til Thoresen sto ikke til å redde.

– Vi var på vei til en ulykke lenger oppe i dalen. Vi skulle jo redde liv, sier Ditlefsen, som nå tenker på Thoresens etterlatte.

ULYKKESSTEDET: Søndag kveld var det tent lys ved ulykkesstedet, som ligger en kort kjøretur fra brannstasjonen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Rykket ut for å redde liv

Meldingen som kom inn, handlet om trafikkulykke med traktorvelt og fastklemte personer. Thoresen og kollegene ved Åmot brannstasjon i Kvinesdal, kjørte ut for å redde liv, sier brannsjefen.

De to som var utsatt for traktorvelt, kom fra ulykken med mindre skader, og skal ifølge operasjonssentralen fremstå som uskadet, men ble kjørt til sykehus i Flekkefjord for sjekk i går.

Ingen andre biler var involvert i ulykken, som Agder politidistrikt fikk melding om 12.45 i går.

Det er bare fire-fem minutter kjøring i utrykningsfart fra brannstasjonen i Åmot til ulykkesstedet. Ulykken skjedde i en slak venstresving, som normalt ikke skulle by på utfordringer for en erfaren sjåfør.

KAN HA FÅTT SLENG: Brannsjefen forteller at brannbilen kan ha fått en sleng, etter å ha kommet utenfor asfaltkanten. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Nå skal dette etterforskes, men det kan se ut som om brannbilen har kommet utenfor asfaltkanten med hjulene, og fått sleng. Så kan det se ut som den har havnet nede i grøften, hvor det er skarpe steinknauser som har gjort voldsom skade, sier Aasen.

Han understreker at det ikke er egen ambulansetjeneste i Kvinesdal, og at brannmannskapene ofte er første nødetat på ulykker.

– Ambulanse vil måtte komme fra Flekkefjord, og vil bruke 15–20 minutter hit, påpeker han.

