Ny kontakt med motpart i Lørenskog-saken: – Det sies klart at hun lever

OSLO (VG) Den 8. juli tok motparten kontakt med Anne-Elisabeth Hagens (69) familien, bekrefter bistandsadvokaten. – Det sies klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at det er riktig.

I tiden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem den 31. oktober i fjor, har familien hatt en begrenset form for kommunikasjon med motparten over en digital plattform.

Etter at familien fikk en mer utfyllende henvendelse den 27. januar, har de rettet flere henvendelser til motparten.

8. juli tok motparten kontakt med familien på nytt, opplyser bistandsadvokat Svein Holden under en pressekonferanse tirsdag.

– Denne kontakten omhandler flere forhold, og det meste av innholdet kan jeg ikke gå innpå offentlig, men det er to omstendigheter jeg kan trekke frem:

– Vi oppfatter henvendelsen som et klart og tydelig svar på et budskap vi formidlet til motparten i midten av mai. For det andre så sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke per dags dato mottatt et bevis på at det er riktig, sier han.

VG kunne fredag fortelle at ektemannen Tom Hagen skal ha betalt over ti millioner kroner for livsbevis. Betalingen skal ha skjedd kort tid etter at motparten tok kontakt i juli, ifølge VGs opplysninger.

SKAL VÆRE I LIVE: Bistandsadvokat Svein Holden forteller at motparten sier at Anne- Elisabeth Hagen skal være i live, men at de ikke har mottatt bevis. Foto: Harald Henden, VG

Kommuniserer på norsk

Holden sier at i etterkant av 8. juli har familien hatt tydelig kommunikasjon med motparten, men vil ikke kommentere dette nærmere.

Holden opplyser at det kommuniseres med motparten på norsk og sier at det er derfor han ikke holder pressekonferansen også på engelsk, slik han har gjort før. Han vil likevel ikke konkludere med at gjerningsmennene er norske.

Den siste kontakten inneholder flere opplysninger som knytter seg Anne-Elisabeth Hagen, og er et direkte svar på budskapet som familien formidlet i mai, ifølge Holden.

– Det vil overraske meg om politiet nå utelukker at Hagen kan være i live.

Han opplever at de nå kommuniserer klart og tydelig med motparten.

– Neste utspill ligger nå hos motparten, og familien forventer fremdrift slik at Anne-Elisabeth Hage kan komme tilbake til dem.

– Har gitt et forsterket håp

Det har gått snart ti måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober i fjor. Siden har det ikke kommet et eneste livstegn fra henne.

Holden sier at familien har opplevd disse månedene som den reneste terror.

– Vi skal huske at Anne-Elisabeth Hagen er både ektefelle, mor og mormor. Det er umulig å forestille seg den påkjenningen familiemedlemmer i alle aldre har opplevd, sier bistandsadvokaten.

Han sier at de fremdeles er i en svært utmattende og krevende situasjon.

– Familien deler naturligvis politiets bekymring over at det har gått svært lang tid uten at vi har fått livsbevis. Samtidig så er det helt klart at motpartens henvendelse til oss 8. juli har gitt et forsterket håp om at Hagen vil kunne komme tilbake i god behold.

Politiet endret hovedhypotese

I slutten av juni gikk Øst politidistrikt ut med opplysningene om at de har gått bort fra hovedhypotesen om at Hagen ble utsatt for en økonomisk motivert kidnapping. På en pressekonferanse sa politiet at de heller mener at det var snakk om et drap og en fingert kidnapping.

Opplysningene opprørte bistandsadvokat Holden, som var tydelig på at deres inntrykk var at politiet fortsatt så på forsvinningen som en reell kidnapping.

Under tirsdagens pressekonferanse sier Holden at han ikke opplever at det er uenighet mellom familien og politiet.

– Familien har alltid sett på dette som en kidnappingssak, og 8. juli har styrket troen på at det er nettopp dette vi står ovenfor, sier han.

Øst politidistrikt skal også ha en orientering om forsvinningssaken. Denne finner sted klokken 14.00 på Skedsmo politistasjon i Lillestrøm.

Publisert: 06.08.19 kl. 12:06 Oppdatert: 06.08.19 kl. 12:50