Styrtregnet: Nedjusterer farevarselet

Det kraftigste styrtregnet over Sør-Norge nedjusteres ved 2230-tiden tirsdag kveld fra oransje til gult nivå. Men det skal fortsatt regne kraftig onsdag.

Oppdatert nå nettopp

– Regnbygene i Møre og Romsdal og i Trøndelag har roet seg kraftig, og farevarselet på oransje nivå er avsluttet. Onsdag ettermiddag og kveld er det imidlertid på’an igjen, over et større område, men da på gult nivå, heter det i en twitter-melding fra @meteorologene ved 2230-tiden tirsdag.

Det kraftige torden- og regnværet over Sør-Norge nådde Nord-Vestlandet og Trøndelag tirsdag ettermiddag. Dagevis med godvær og sol i området ventes å gi ekstra kraftig nedbør her.

– På grunn av sol og varme og oppvarmet bakke har vi allerede et område med ustabil og oppvarmet luft i Trøndelag. Når vi nå i ettermiddag i tillegg får den kjøligere og regntunge luften fra lavtrykket, vil dette kunne utløse enda kraftigere nedbør, forklarer statsmeteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt i Bergen.

DET BRAKER: Det intense nedbørssystemet som har herjet Sør-Norge de siste dagene, er på vei inn mot Trøndelag. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Samme lavtrykket

Hun er kalt inn og satt på ekstravakt på grunn av den heftige værsituasjonen – som gjør at det sendt ut farevarsel oransje nivå for deler av Møre og Trøndelag.

– Det er indre strøk på Nordmøre og indre strøk av Trøndelag som er mest utsatt. Når vi varsler oransje, er det også betinget av hvordan vi vet landskapet er i stand til å takle den nedbøren som kommer, sier hun.

Uværet er allerede i gang, og nedbørsfronten tilhører det samme langsomme lavtrykket som har gitt styrtregn over hele Sør-Norge de siste dagene.

LYNRADAR: Mellom klokken 12 og 18 tirsdag ble det registrert over 6000 lyn i området fra Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag. Foto: MET.NO

Alle viser mye nedbør

En detaljert prognose for døgnet vi nå er inne i, viser også store nedbørsmengder andre steder enn i Midt-Norge. Blant annet viser den over 90 mm på døgnbasis i området Gudvangen-Aurland i Sogn, over 50 mm i Akershus og over 60 mm i Hedmark-Oppland.

– Ja, det er ute varsel på gult farenivå også i Sogn og Fjordane og for Østlandet. Vi har en kompleks situasjon hvor vi kan få kraftig lokal nedbør flere steder. Det er sprik i modellene om hvor det kommer mest, men alle prognosene har kraftig nedbør en eller annen plass, advarer Seter.

Lynradarene viser at det tordner og braker jevnt tirsdag ettermiddag fra nordlige Vestlandet og mot Dovre.

Ber folk holde seg i ro

I farevarselet for Møre og Romsdal og Trøndelag bes folk vurdere om de behøver å reise, og anbefaler å sjekke veimeldinger.

Møre og Romsdal, Trøndelag sør for Trondheimsfjorden: Svært kraftige regnbyger, oransje farenivå. Lokalt 30–50 mm på tre timer. Mest i indre strøk. Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, elver og bekker som endrer løp. Vanskelige kjøreforhold og fare for vannplaning.

Det er også sendt ut farevarsel gult nivå for jordskred i samme område.

Også for Sogn og Fjordane er det sendt ut gult farevarsel, og det samme gjelder store deler av Østlandet, – Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Publisert: 06.08.19 kl. 17:23 Oppdatert: 06.08.19 kl. 22:45

