AVFYRTE SKUDD: Siden politiet har skutt og drept en mann under en politiaksjon har de selv blitt satt under etterforskning. Kripos’ etterforskere sikrer spor på oppdrag for Spesialenheten. Foto: Trond Solberg, VG

Mann skutt og drept av politiet: – Avfyrer skudd kun som siste utvei

JAREN (VG) Kripos er tirsdag på åstedet for å sikre spor etter at en mann i 60-årene ble skutt og drept av politiet. En nabo beskriver mannen i 60-årene som hyggelig.

Det var mandag kveld at mannen i midten av 60-årene ble skutt og drept under en politiaksjon på Jaren i Gran kommune. Politiet oppsøkte mannen klokken 10.24 for å bistå helsepersonell med en såkalt velferdssjekk.

Etter åtte timer med forhandling ulike tiltak fra politiets side, tilspisset situasjonen seg like før klokken 19.00, og politiet løsnet skudd mot mannen. Før det hadde mannen truet med machete, etsende væske og motorsag. Han ble erklært død av en lege på stedet.

Når VG er på åstedet tirsdag formiddag, er Kripos' etterforskere på plass for å sikre spor på oppdrag for Spesialenheten for politisaker.

Bakgrunn: Mann skutt og drept under politiaksjon

Nabo: – Ute av proporsjoner

En nabo sier til VG at han mener politiaksjonen mandag var ute av proporsjoner.

– Mannen var hyggelig og hilste på naboene sine. Vi kjente han ikke utover det. Vi synes dette ble blåst ut av proporsjoner, det var helt amerikanske tilstander at det var så mange politifolk.

En annen nabo sier at vinduene ble spikret igjen noen dager i forkant av politiaksjonen.

– Vi har aldri opplevd han som truende. Selve aksjonen var ikke noe særlig dramatisk, og det var ikke noe særlig støy frem til det ble avfyrt skudd. Vi hørte flere skudd.

Har iverksatt etterforskning

Fungerende avdelingsleder ved etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, Marit Storeng, opplyser om at de fikk melding om hendelsen umiddelbart etter skuddet ble avfyrt.

– Vi besluttet å iverksette etterforskning med en gang. Vi har plikt til å gjøre det når noen blir skadet eller dør under politiets tjenesteutøvelse, sier hun til VG.

Dermed ble Kripos kontaktet og de startet med etterforskning med krimteknikere på åstedet som samler inn tekniske funn, som blant annet våpen, forklarer Storeng.

– Vårt mål er å få belyst hendelsesforløpet og finne ut hva som har skjedd. Politiet har jo i utgangspunktet lov til å avfyre skudd, så er vår oppgave å finne ut om det var hjemmel til å avfyre skudd.

– Vi er helt i initiativfasen her, så det er lite vi kan si nå, avslutter hun.

Fikk en bekymringsmelding

Stabssjef Pål Erik Teigen møter VG utenfor Gran Lennsmannskontor.

Bakgrunnen for at politiet dro til adressen var for å bistå helse, etter at de hadde fått en bekymringsmelding, opplyser Teigen til VG. Han har ikke kjennskap til hvem det var som meldte om dette eller om det hadde skjedd noe spesielt i forkant som gjorde at vedkommende ringte inn.

– Slike oppdrag skjer ukentlig, at vi reiser ut til ulike adresser og sjekker folk. Det var ikke noe unormalt i det vi gjorde her, sier Teigen og utdyper:

– Det handler litt om at vi vil forhindre det vi ser noen ganger hender i Oslo, der folk kan bli liggende døde i månedsvis. Det er nok lettere her ute på bygda og passe på naboene sine enn i Oslo.

– Alvorlige våpen rettet mot politiet

Oppdraget startet klokken 10.24, og en ubevæpnet politipatrulje kommer til stedet for å bistå i en velferdssjekk. Da forsøker de å oppnå kontakt med mannen.

– Det taktiske er at vi alltid skal ha personen ut til oss ubevæpnet og på en ikke truende måte for å bedre løse hendelsen, sier Teigen.

Den første kontakten de har med mannen skjer klokken 11.06 når mannen åpner døren og hugger etter en politimann med machete.

– Det kom overraskende. Da var vi inne i et helt annet oppdrag enn en velferdssjekk, sier Teigen til VG.

– Når politiet blir hugd med machete og det treffer en politimann er det bare snakk om millimeter før det er en alvorlig skade. Vi ble også truet med etsende væske og motorsag. Det er alvorlige våpen som ble rettet mot politiet.

Teigen sier at politipatruljen umiddelbart fikk bistand med mannskaper fra lokalt politi, Innlandet politidistrikt, beredskapstroppen i Oslo, forhandler og hund etter at oppdraget eskalerte.

Teigen sier at politiet brukte ulike midler under aksjonen, blant annet ropert, og at mannen fikk mange muligheter til å komme ut og prate med dem.

– Vi prøvde hele tiden å løse dette på en måte uten at det skulle påføres skade. Vi jobbet med å få han i dialog gjennom alle de åtte timene.

HADDE KJENNSKAP TIL MANNEN: Stabssjef Pål Erik Teigen sier at politiet visste hvem mannen var fra før av når de oppsøkte adressen hans. Han beskriver hendelsen som tragisk. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet tok i bruk elektrosjokkvåpen, men det ga ingen effekt. Rett før klokken syv på kvelden avfyrte politiet skudd. Teigen har ikke kjennskap til om politiet befant seg i eller utenfor huset på det tidspunktet.

– Spesialenheten etterforsker saken og så lenge de driver sine undersøkelser, prater vi ikke sak med de involverte politimennene.

Han kjenner ikke til om det var beredskapstroppen eller lokalt politi som åpnet ild, hvor mange skudd som ble avfyrt eller om det ble avfyrt varselsskudd.

– Tragisk utfall

Teigen forteller at politiet som var med på aksjonen blir fulgt opp og tatt vare på, og blir avhørt av spesialenheten.

– Det er ingen som er tatt ut av tjeneste etter dette. Etter etterforskningen får vi sette oss ned internt og gjennomgå saken, sier Teigen.

– Hvorfor uskadeliggjorde dere ikke mannen?

– Det må etterforskning og undersøkelsene finne ut av. Politiet avfyrer skudd kun som siste utvei.

– Var dere redd for liv og helse på det tidspunktet?

– Jeg kan ikke uttale meg om hvilke vurderinger som ble gjort på stedet, men det er klart at motorsag er et farlig våpen, sier Teigen og legger til:

– Det var en tragisk hendelse som fikk et tragisk utfall. Vi brukte tid og maktpyramiden slik vi er lært opp til, så får etterforskningen i etterkant vise om vi gjorde det riktige.

LENSMANN: Geir Hermansen på åstedet mandag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

– Veldig trist utfall

Ordfører Willy Westhagen i Gran kommune sier til VG at kriseteamet ble varslet og aktivert etter dødsfallet.

Mannen har pårørende i kommunen, og det er politiet som kontakter disse, opplyser han.

– Fra det tidspunktet kobles kriseteamet inn, men det er opp til de pårørende om de ønsker å møte kriseteamet.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Et veldig trist utfall i et forsøk på både å hjelpe en person i ubalanse og trygge naboene og nærområdet, sier Westhagen.

