GODT LIKT: Kolleger og venner av Eivind Olav Evensen, som omkom i en båtulykke sammen med kjæresten og Malvik-ordfører Ingrid Aune, beskriver ham som en sosial, hyggelig og flink fyr. Foto: PÅL MORTEN SKARET, NAMDALSAVISA

Kjernekar, sosialt midtpunkt og full av liv: Slik beskriver venner og kolleger Eivind Olav (43)

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evenes (43) omkom i den tragiske båtulykken i Namsos natt til torsdag. Venner og kolleger minnes en omtenksom og snill mann.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Namsos er ingen stor by, så jeg har kjent Eivind Olav lenge. Han var litt yngre enn meg. Jeg vil beskrive ham som en kjernekar, som vi sier på trøndersk. Han var supertrivelig, omtenksom, snill og interessert, sier Johan Schjerve til VG.

Schjerve kjente Evensen store deler av livet. De har blant annet spilt fotball sammen på Namsos IL sitt 6. divisjonslag. Han var i Frankrike da han mottok beskjeden om at kompisen hadde gått bort.

Evensen omkom da fritidsbåten han og kjæresten Ingrid Aune (33) satt i, gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. 43-åringen ble erklært død ved ankomst til sykehuset.

Psykologen var kollega fra kommunen og sykehuset i Namsos, tidligere lagkamerat fra Namsos IL og far til fire barn, ifølge Namdalsavisa. Han beskrives som en omgjengelig, sosial og flink person.

les også Adrian (17) la på svøm mot båten: – De trengte hjelp

– Sentral i arbeidet

Som psykolog hadde Evensen 15 års fartstid på sykehuset i Namsos, både som psykolog, og i administrative stillinger, skriver Namdalsavisa.

Seksjonsleder Hallvar Græslie ved sykehuset Namsos var nær kollega av Eivind Olav Evensen. VG snakket med Græslie på torsdag, etter at nyheten om Evensen ble kjent.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er i dypt sjokk og skjelven i kroppen. Tankene går til hans nærmeste familie og pårørende, sa han da.

Han beskrev Evensen som en svært dyktig medarbeider.

– Han var en sentral person i arbeidet vårt. For poliklinikken er dette et veldig stort tap. Nå må vi sette oss ned og finne ut av hvordan vi skal drifte poliklinikken videre. Det er et stort savn og en tragisk hendelse.

les også Utrykningen etter Namsos-ulykken: Redningsmannskapet brukte 32 minutter

– Et sosialt midtpunkt

VG har snakket med en annen tidligere lagkamerat som kjente Evensen godt både i og utenfor klubben. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk, men beskriver Evensen som en fin person.

– En herlig type, full av liv, bestandig blid og grei, og omgjengelig.

Han forteller at Evensen var godt likt og flink sosialt.

– Han var et midtpunkt i det sosiale. Særlig når fotballaget møttes utenfor banen. Han tok ofte frem gitaren og dro en sang.

Da lagkameraten og en venn feiret 40-årsdag, var Evensen toastmaster.

– Det var naturlig at han var toastmaster, for han var så flink på den sosiale biten. Han var en fin fyr, og jeg kommer til å savne ham veldig mye.

«Høyt respektert»

I sin kommentar «Lysende stjerner» skriver sjefredaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth, at 43-åringen var høyt respektert i arbeidslivet.

«Eivind Olav Kjelbotn Evensen var en høyt respektert fagperson,

både som psykologspesialist ved Sykehuset Namsos, og nå

som kommunepsykolog siden 2018. Han var også anerkjent

nasjonalt, som kommisjonsmedlem og sakkyndig», skriver redaktøren fredag 2. august.

Fredag besøkte krimteknikere og havarikommisjonen ulykkesstedet for å undersøke ulykken.

Politiet bekreftet lørdag til VG at båten traff et annet skjær før det ble liggende på Lokkaskjæret i Namsfjorden under ulykken, men at det foreløpig er for tidlig å si hva som forårsaket ulykken.

Publisert: 03.08.19 kl. 14:01 Oppdatert: 03.08.19 kl. 14:23

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post