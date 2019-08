RASERT: Rasene i og rundt Jølster kommune har ført til ødeleggelser for mange millioner, og trolig at et liv har gått tapt. Foto: Fredrik Solstad, VG

Politiet forklarer: Sånn var de dramatiske timene

Fra det første meldingen om ras i Sogn og Fjordane klokken 16.25 på tirsdag ankom politiet gikk det slag i slag. Likevel var det kun én patrulje på plass i rasområdet, og tilbud om bistand fra Bergen ble avslått.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Dårlig vær, stengte veier og manglende mobildekning var faktorer som gjorde innsatsen i Jølster vanskelig, da voldsom ut uvær og en rekke ras førte til store skader og at én person er antatt omkommet.

Mens situasjonen pågikk var det likevel kun én politipatrulje til stede i Vassenden, tettstedet som ligger nærmest rasområdet.

les også Jølster-skredene: Bare én meteorolog på vakt – mest opptatt av Østlandet

Stengt inne

Driftsenhetsleder Morten Ørn i Vest politidistrikt bekrefter overfor VG at det kun var én politipatrulje, med to tjenestefolk, inne på rasområdet tirsdag.

– En patrulje med to tjenestepersoner som kom fra Førde, kom inn til Vassenden og ble sperret av ras der. En annen patrulje fra Førde kom ikke fram til Vassenden på grunn av ras og måtte stoppe ved Sunde.

les også Styrtregnet vist i prognose seks timer før – ble ikke stolt på

Denne patruljen bli ikke avløst før klokken 11.00 dagen etter. Ørn understreker at det ikke var lett å jobbe i rasområdet den aktuelle tirsdagen.

– Det er viktig å være klar over at det var mange forhold som gjorde arbeidet til politiet, andre nødetater og andre krevende. At det sentrale området var totalt avstengt, at det var omtrent 2,5 mil langt, og bortfall av strøm og telenett var største problem.

Dannet krisestaber

Samtidig som det kun var én patrulje i rasområdet, jobbet flere andre fra utsiden med koordinering, og etterhvert også søk etter den savnede personen.

– Operasjonssentralen arbeidet med å kalle ut egne stryker og samvirkeaktører som brannvesen, kommunen, Vegvesen, NVE og så videre. Senere også Hovedredningssentralen og redningsstyrker grunnet melding om at bil var tatt av ras ved Årnes. Operasjonssentralen ble styrket med dedikerte personer for å lede situasjonen i Jølster på operativt nivå.

les også Bruker undervannsrobot i søk etter antatt omkommet mann i Jølster

Det var også flere politipatruljer utenfor rasområdet.

– En annen patrulje fra Førde kom ikke fram til Vassenden pga. ras og måtte stoppe ved Sunde. I denne patruljen var innsatsleder som ledet den taktiske innsatsen. En patrulje fra Sogn med to personer var på Skeisiden av raset. Der var ytterligere en enmannsbetjent patrulje fra Gloppen. Disse håndterte trafikkstengning av E39 og Fylkesvei 451 ved rundkjøring i Skei.

Ble tilbudt bistand fra Bergen

På spørsmål om det lokale politiet ba om mer bistand etterhvert, svarer Ørn at det ble tilbudt ressurser fra Bergen av operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

– I og med at det ikke var mulig å få folk inn i rasområdet der Vassenden var største tettsted, ble ikke politiressursene sendt.

I tillegg var det ikke flyvær for transport av øvrige mannskaper.

– Vi har en sårbarhet

Ordfører Oddmund Klakegg i Jølster trekker også frem kommunikasjonen som det største problemet, men mener likevel kommunens innsats var god.

– Selvfølgelig må det evalueres nå i etterkant, men foreløpig føler vi at vi har fulgt den beredskapsplanen vi har, og at vi har prøvd å utføre de oppdragene som kommunen skal på en god måte.

Han sier også at kommunikasjonsproblemene ligger utenfor kommunen.

– Det er klart at vi har en sårbarhet med tanke på kommunikasjon. Det er jo et ansvar som kanskje ikke ligger hos kommunen, og det må absolutt tas tak i.

Publisert: 03.08.19 kl. 06:17

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post