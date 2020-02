ÅPEN: Ungdomsskolen i Skien holder åpent torsdag kveld for dem som trenger noen å snakke med. Foto: Theo Aasland Valen

Skoleelev i Skien døde etter komplikasjoner ved influensa

En elev ved Kongerød ungdomsskole i Skien døde torsdag på Rikshospitalet som følge av komplikasjoner ved vanlig influensa.

Det opplyser Skien kommune i en pressemelding.

– Vi i Skien kommune føler med de nærmeste og sender dem vår dype medfølelse i den tunge tiden, sier kommunalsjef i Skien, Grete Gjelten i pressemeldingen.

Hun forteller at skolen holdes åpen i kveld for dem som trenger noen å snakke med. Psykososialt kriseteam vil være tilstede. Skolen holdes åpen så lenge det er behov for det.

Rektor ved Kongerød ungdomsskole, Tor Ivar Meling Skilbred, beskriver situasjonen som tøff.

– Vi gjør det vi kan for å ta ivareta dem som har behov for det. Vi er tilgjengelige for dem som trenger å snakke eller bare ha noen å være sammen, og vi er mange, sier han til VG.

På sine nettsider beskriver skolen beskjeden om at en av deres elever har gått bort som forferdelig.

«Vi føler med de nærmeste og sender vår dypeste medfølelse i den tunge tiden», skriver skolen.

Kommuneoverlege i Skien kommune, Vegard Høgli, forteller at det er sjelden at ungdom dør av influensa.

– Influensaen har kommet til Telemark nå. At en ungdom dør av influensa er sjelden, men det hender av og til i vanlige influensasesonger. Det er ingen grunn til å forholde seg annerledes enn til de generelle rådene vi gir, sier Høgli.

Han anbefaler alle å vaske hendene godt og ofte, spesielt når man er ute blant folk, i tillegg til å ha med spritholdig hånd-desinfeksjonsmiddel i lomma når man er ute.

