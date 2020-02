Kirkebrannen på Dombås: – En tragedie for bygda vår

DOMBÅS (VG) Politiet har ikke funnet spor av innbrudd i Dombås kirke, som fikk store skader innvendig i brannen i natt. – Vi har flere hypoteser om brannårsaken, sier etterforskningslederen.

Kristian Plassen leder politiets arbeid på åstedet for kirkebrannen på Dombås, som ble meldt klokken 03.27. Etterforskerne ønsker kontakt med vitner som kan ha sett noe på stedet i natt.

– Ikke noe tyder på innbrudd, men vi er tidlig i etterforskningen, sier etterforskningsleder Plassen om brannen som trolig startet inne i kirkerommet nær hovedinngangen.

Organist Jørgen Brandli (innfelt) opplyser at det nye orgelet som ble innviet for ett år siden, ble totalt ødelagt i brannen. Foto: Privat/Synnøve Toven

Orgelet er totalskadd

Det nye orgelet til 3,5 millioner kroner er gått opp i flammer.

– Det er totalt ødelagt, sier Jørgen Brandli, som har vært organist på Dovre i snart 40 år.

Gulvet på galleriet er så brannskadd at han ikke kom helt inntil spillepulten. Men det var åpenbart for ham at det svenskbygde instrumentet med tyve stemmer og drøyt tusen klingende piper var blitt flammenes rov.

– Det er ufattelig trist, sier organist Jørgen Brandli.

SJOKKERT: – Tragisk, sier Grethe Annie Borovac (69) og Bjørg Olsen (63) om brannen i Dombås kirke. Foto: Geir Olsen

Sorgens dag

Kirken har omfattende brann-, røyk- og sotskader innvendig.

– Det er en tragedie for bygda vår. Det flotte nye orgelet, den nydelige altertavlen. Nå er det borte altihop, det er helt svart inni der. Alt er nedbrent, sier Grethe Annie Borovac (69) og Bjørg Olsen (63) fra Dombås.

STORE SKADER: Knuste vinduer og sot oppover kirkeveggen vitner om brannen i Dombås kirke i natt. Foto: Geir Olsen

Korskirken fra 1939 er oppført i Jønndalsstein og skifer og var nyrestaurert i fjor.

– Det er helt forferdelig, men heldigvis står reisverket, sier Borovac.

Brannvesenet fikk kontroll over flammene etter knappe tre timer i natt.

– Det er en sorgens dag, sier Olsen.

ETTERSLUKKING: Reisverket står, men Dombås kirke har store skader innvendig. Foto: Geir Olsen

Halvparten påsatt

38 norske kirker er totalskadet i brann de siste 50 årene. Fem kirker er brent helt ned siden 2000. Branntilløp er ikke med i denne oversikten fra den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen KA.

– Siden 1990 er over halvparten av kirkebrannene bevisst påsatt. Lynnedslag, feil ved det elektriske anlegget og uforsiktighet er årsaken til de øvrige brannene, sier kommunikasjonsdirektør i KA Trygve Jordheim.

Kirkebrannene som satanister sto bak tidlig på nittitallet, trekker opp andelen påtente branner.

På statistikken over meldte skader som i verste fall kunne utløst kirkebrann, dominerer elektriske feil.

– Mange del kirker har gamle oppvarmingssystemer og tavler, opplyser direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA Randi Letmolie.

FØR: Kirkerommet fotografert før brannen. I dag er kirkebenkene forkullet og interiøret sterkt skadd av flammer, sot og røyk. Foto: Torild Granhaug/kirkesøk.no

Kirken er verneverdig

Mange eldre kirkebygg er svært sårbare for brann, på grunn av tørr trekonstruksjon, store loft og tårn som gir rask brannspredning, påpeker den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen KA.

Dombås kirke hadde ikke slukkeanlegg. Bare 12 prosent av kirkene har slukkeanlegg. Dombås kirke hadde brannvarsling med direkte kobling til 110. Det har omkring 70 prosent av kirkene.

– Dombås kirke har vernestatus og er absolutt blant kirkene vi mener burde hatt slukkeanlegg, sier Randi Letmolie i KA.

Over statsbudsjettet 2020 ble 20 millioner kroner bevilget til istandsetting og sikring av kirkebygg. 99 kirker er invitert til å søke om midler. Dombås kirke er ikke blant dem.

