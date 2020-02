VANNET STIGER: Stormflo er ventet det neste døgnet. Her i Grimstad stiger vannet. Vannstanden er ventet å være på sitt høyeste mandag kveld og natt til tirsdag. Foto: Tomm Christiansen

Rødt farevarsel: Venter rekordhøy vannstand flere steder

Vannstanden kan nå rekordhøyt flere steder. I Stavanger der den ventet å være 191 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellen.

Det røde farevarselet for vannstand gjelder for Møre og Romsdal, Vestlandet sør for Stad og Agder mandag. Flere steder kan vannet stige rekordhøyt.

Årsaken til stormfloa er fullmåne, kombinert med at den astronomiske vannstanden er høy og et kraftig lavtrykk.

Folk oppfordres til å sikre båtene sine og fjerne gjenstander som kan ta skade av vannet, samt å ikke oppholde seg i strandsonen.

Det er fare for oversvømmelser, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Det er også utstedt oransje farevarsel fra svenskegrensen til Agder, i Trøndelag og langs kysten i Nord-Norge. Meteorologisk institutt venter høyere vannstand enn under ekstremværet Didrik i januar.

VÅTT: Ekstremværet Elsa har herjet i Sør-Norge søndag. I Agder ventes det at vannstanden blir mellom 85 og 100 centimeter over vanlig tidevannshøyde. Foto: Tomm Christiansen

Høyest vannstand først mandag kveld

I Agder ventes det å bli mellom 85 og 100 centimeter over den vanlige tidevannshøyden. På Vestlandet sør for Stad og i Møre og Romsdal vil vannet stige 80 til 100 centimeter over normalen.

Selv om uværet herjer og skaper en rekke problemer søndag med kraftig vind og nedbør, er vannstanden ventet å være høyest mandag kveld og natt til tirsdag.

Ligger an til rekord flere steder

– Vi kan komme opp i verdier sør for Stad vi sjelden har sett – opp mot én meter mer enn det som er angitt i tidevannstabellen, sa Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt til Aftenposten søndag.

I Stavanger ligger det an til rekord, og prognosene sier at vannstanden kan bli 191 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

I Måløy i Vestland fylke vil vannstanden ved midnatt natt til tirsdag stige hele 293 centimeter, ifølge tidevannstabellen. Det vil i så fall slå rekorden på 282 centimeter fra januar 1993.

Mens i Ålesund og Kristiansund i Møre og Romsdal vil vannstanden stige med henholdsvis 307 og 323 centimeter natt til tirsdag og tirsdag formiddag, ifølge prognosene.

Skadeforebygging i Bergen

I Bergen er det en fare for at vannet vil flomme inn over Bryggen. I Vestlands-hovedstaden har brannvesenet allerede begynt arbeidet for å begrense skadene.

– Vi har litt tid, men det er begrenset hvor mye vi kan stoppe. Det er tross alt havet som kommer inn her, men vi gjør alt vi kan for å beskytte og redde verdier, sier innsatsleder Jan Aase til NRK.

Ekstremværet, som i Norge altså har fått navnet Elsa, går i England under navnet «Ciara». Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier årsaken til uværet, som preger hele Nord-Europa, er et lavtrykk ved Island.

Publisert: 09.02.20 kl. 18:26

