KRITISK: Stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, mener Høyres Geir Inge Sivertsen burde meldt ifra da etterlønnen kom inn på kontoen. Foto: Tore Kristiansen

Etterlønns­forslag fra SV: – NAV-brukere og politikere må følge samme regler

– Enkelt sagt ønsker vi at de samme reglene skal gjelde for politikere som mottar etterlønn som for vanlige personer som mottar ulike former for NAV-ytelser, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

Nå nettopp

– Noe annet vil være å gå inn for at det skal være forskjell på folk, og det tror jeg ingen partier vil støtte, sier Kaski.

SV har derfor foreslått at Stortinget skal be regjeringen «fremme de forslagene som er nødvendig for å sikre at politikere på både nasjonalt og lokalt nivå skal følge de samme reglene som folk flest må følge i NAV-systemet».

Hun tror på bred støtte for forslaget også fra andre partier enn sitt eget.

Lukrative ordninger

Forslaget kommer i lys av avsløringene om at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen i november og desember mottok dobbel lønn. Han fikk utbetalt etterlønn for sitt verv som ordfører i Lenvik kommune, til tross for at han allerede den 12. november mottok sin første lønning som statssekretær.

Etterlønnen på 120.000 kroner må Sivertsen nå betale tilbake til Senja kommune, som Lenvik fra nyttår er slått sammen med.

Sivertsen har også mottatt godtgjørelse for et verv i fylkestinget i Finnmark og Troms. Dette har han fått betalt 27.000 kroner for så langt i år, uten at det har vært noen møter i tinget.

– Etterlønnsordningene er ofte svært lukrative. Med Sivertsen ser vi at store summer har kommet inn på kontoen hans, uten at han har sagt ifra før pressen begynte å grave. Det bør derfor være en informasjonsplikt der, mener Kari Elisabeth Kaski.

PENGER I RETUR: Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) opplyste mandag at han hadde betalt tilbake etterlønnen han hadde fått utbetalt fra Senja kommune. Foto: Terje Pedersen

Hun viser til opplysningsplikten i Folketrygdloven, hvor det er den som mottar pengene som er ansvarlig for å melde fra om noe endrer seg i deres økonomiske situasjon. Kaski mener derfor dette også bør gjelde for politikere som mottar etterlønn for sine verv.

– Ukultur

Rødts gruppeleder i fylkestinget i Troms og Finnmark, Jens Ingvald Olsen, mener det har blitt for enkelt for politikere å få innvilget etterlønn.

– Det har vokst fram en ukultur hvor politikere også på kommune- og fylkesnivå søker om etterlønn uten å ha noe reelt behov. Retten de har til å søke oppfattes nesten som en plikt, sier Olsen.

– OVERRASKENDE: – At Solberg omfavner Sivertsen og later til beholde han som statsråd, er den mest oppsiktsvekkende vendingen i saken, mener fylkestingspolitiker Jens Ingvald Olsen (R). Foto: Terje Mortensen

Olsen mener mange utnytter de gode vilkårene i ordningen.

– Dette er en ukultur som både jeg og andre fylkes- og kommunestyrepolitikere reagerer sterkt på, sier han.

Jens Ingvald Olsen karakteriserer sin tidligere fylkestingskollega Sivertsens håndtering av sin etterlønn som «til de grader kritikkverdig».

– Alle politikere plikter å holde orden i sysakene og sine økonomiske godtgjørelser. Det er menneskelig å gjøre feil, men Sivertsens håndtering her er langt utover det som kan godskrives som en liten tabbe. Saker som dette påvirker folks tillit til politikere, og med god grunn, sier han.

Fiskeridepartementet er blitt gjort kjent med kritikken, og opplyser at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen ikke ønsker å kommentere den ytterligere.

Publisert: 27.02.20 kl. 14:20

