POLITIHØGSKOLEN: Førsteamanuensis Nina Jon. Foto: Politihøgskolen

Går hardt ut mot Frps bruk av krimstatistikk: – Lager storm i et vannglass

Frp bommer når de hevder at innvandrere importerer en voldskultur, mener forsker Nina Jon ved Politihøgskolen.

Jon er førsteamanuensis i kriminologi, og har blant annet arbeidet med spørsmål knyttet til maskulinitet og kriminalitet.

Hun kommenterer den nye SSB-rapporten, bestilt av Frp, som viser at unge menn med innvandrerbakgrunn har langt flere siktelser for lovbrudd enn øvrige ungdom.

Førsteamanuensisen, som har forsket på ungdom med atferdsproblemer, mener partiet bruker tallene feil.

– Det som kjennetegner kriminelt belastede gutter i dag, har vært det samme siden 1950-tallet. De er unge og marginaliserte. Her lager Frp storm i et vannglass, sier kriminologen og legger til:

– Det som er bekymringsfullt, er at vi som samfunn ikke greier å gi disse mest marginaliserte bedre alternativer.

EKS-STATSRÅD: Sylvi Listhaug (Frp) var innvandrings- og integreringsminister i 2015–2018. Foto: Helge Mikalsen

– Arbeiderklassen har på langt vei blitt svart

I sin kommentar til statistikken, sa Sylvi Listhaug blant annet at mange innvandrere tar med seg en ukultur til Norge, der konflikter løses med vold.

Det er Jon sterkt uenig i.

– Det produserer vi selv. Jeg sier ikke at det er helt uten betydning at de eller foreldrene har vokst opp et annet sted. Men at unge marginaliserte menn velger å iscenesette seg selv som tøffe og kule gjennom å begå lovbrudd – det jeg betegner som «cowboymentalitet» – har det norske samfunnet produsert gjennom tidene, sier forskeren.

Hun understreker at det alltid har vært problemer knyttet til arbeiderklassens gutter fra Groruddalen.

– Nå har arbeiderklassen på lang vei blitt svart. Nei, de tar ikke med seg en voldskultur hjemmefra, det er feil spor. Det er fattigdom det handler om.

– Utgjør som oftest bare promiller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utartet oversikten som viser antall siktelser mot menn mellom 15 og 24 år i fireårsperioden 2015–2018.

Rapporten viser blant annet at:

Av unge menn som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, er det menn fra Irak, Russland og Somalia som har flest siktelser mot seg.

Blant unge menn som er født i Norge av innvandrerforeldre, er det menn fra Marokko, Somalia og Irak som har flest siktelser mot seg.

Sigmund Book Mohn ved Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk i SBB har utarbeidet statistikken for Frp.

– Tabellene, som er lagt ut på våre nettsider, viser antall siktelser. Innvandrere i alt står for 16 prosent av siktelsene i perioden 2015 til 2018. Antallet siktelser mot innvandrere fra et enkelt land, utgjør som oftest bare få prosent eller promiller av totalantallet, forteller han.

Enkeltpersoner kan gi større utslag

Mohn presiserer at disse tabellene viser det totale antall oppklarte lovbrudd, ikke antall lovbrytere.

Han forklarer at én person derfor kan stå for flere lovbrudd, noe som kan gi et høyere antall siktelser for ett land enn det er antall bosatte i gruppen.

– Tidligere undersøkelser av siktelser i ungdomstiden, har vist at en liten gruppe på én prosent av befolkningen kan stå for over halvparten av alle siktelsene i en tiårsperiode.

SSB-tabellen beregner antall siktelser per 1000 innbygger. Mohn forklarer at det er en beregnet rate for å sammenligne mellom befolkningsgrupper, ikke faktiske antall.

– Det er så små tall for noen av disse gruppene, at hvis et kriminelt belastet miljø bestående av noen få personer kommer i politiets søkelys, vil dette alene forklarer ratene. I noen tilfeller kan det være store enkeltsaker hvor en person har over hundre siktelser mot seg, forteller han.

Publisert: 11.02.20 kl. 14:07

