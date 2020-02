115 reddet på Bergensbanen i natt: Spadde toget løs fra skredet

Da et tog fra Oslo til Bergen nær ble tatt av snøskred på Hardangervidda i natt, kom redningsmannskaper fra Voss dem til unnsetning.

– Det var en formidabel jobb å spa frem toget, som sikkert var 200–300 meter langt. Rasmassene sto langt opp på siden av vognene, sier innsatsleder ved Voss brannvern Arnfinn Halrynjo.

Ettermiddagstoget fra Oslo var tre timer forsinket da skredet gikk øst for Upsete stasjon mellom Voss og Finse i 23.30-tiden i går kveld.

– Togfører fortalte oss at raset gikk da de kom kjørende ut av Gravhalstunnelen. Snømassene feide over toget, som heldigvis ble stående på skinnegangen, sier Halrynjo.

SKREDTATT: Redningsmannskapene som rykket til fjells med beredskapstoget fra Voss måtte spa frem hele bergenstoget i natt. Foto: Røde Kors

Da alarmen gikk, rykket det nye beredskapstoget på Voss ut: En arbeidsmaskin som trekker en flatvogn, en passasjervogn og en vannvogn – som i dette tilfellet var koblet fra.

– Redningstoget ble først komplett for et par år siden. Det er tiltenkt redningsinnsats til fjells, slik at reisende over vidda skal ha en tryggere ferd, sier brannsjef ved Voss brannvern David Skjerven.

På flakvognen kan hele brannbilen kjøres om bord, slik at mannskapene har lys, luft, hydraulikk og vann for å gjøre en redningsinnsats. I passasjervognen transporteres personell, mens vannvognen kan slukke brann.

I natt kom beredskapstoget helt frem til det nedsnødde lokomotivet på ekspressen.

SNØFASTE: 115 passasjerer måtte tilbringe natten på toget, som måtte spas frem fra snømassene ved Myrdal i natt. Foto: Røde Kors

– Det første vi så, var en laptop foran plogen på toget og masse trevirke, sier Halrynjo.

To hytter og ett uthus var tatt av skredet. Fra Voss hadde de med seg fem hundeekvipasjer som begynte søk i mørket, men det var ingen tegn til at folk hadde befunnet seg på hyttene.

– Toget hadde gjort flere forsøk på å komme seg løs, men snøen sto tettpakket opp langs sidene. Vi måtte spa løs hele toget, det tok vel et par timer, sier innsatslederen fra Voss.

Etterpå sto redningstoget fast i snøføyka og måtte spas frem.

De var 23 mann på redningstoget fra brannvesen, politi og Røde Kors hjelpekorps på Voss. Også mannskaper fra Vy var med på å spa løs bergenstoget.

BEREDSKAP: Redningstoget fra Voss med brannbil ombord er fremme ved toget som står fast ved Upsete stasjon. Foto: Privat

– Vi har spurt jernbaneverket om hvilken beredskap de vil ha mellom Mjølfjell og Haugastøl, der det ikke er veiforbindelse på syv mil. Snøskutere og helikopter nytter ikke, slik været var i natt, sier Skjerven.

Svaret ble redningstoget, som de siste to årene har vært brukt til å få løs tog som står fast i snøen, til å slukke skogbranner og til å frakte redningshunder og snøskutere til fjells når folk har gått seg bort.

– Togpassasjerer er ikke kledd for å gå ut på vidda i full storm og snøvær. Om toget sporer av eller mister kjøreledningen, blir det fort mørkt og iskaldt. Da er god beredskap viktig, sier Skjerven.

115 passasjerer måtte tilbringe natten i toget.

– Det tryggeste er at passasjerene forblir i toget, hvor det er strøm, lys og varme. sa kommunikasjonssjef i Vy Nina Schage til Bergensavisen i natt.

Bergenstoget kom ned fra høyfjellet i 11-tiden i dag.

– Det er ikke meldt om at noen om bord på toget er skadet som følge av hendelsen, men det har vært en dramatisk opplevelse for dem, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt Stein Rune Ø. Halleraker.

