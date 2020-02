FIKK NEI: Den coronasmittede legen tok selv kontakt for å høre om det var nødvendig å bli testet – men fikk nei. Foto: Line Møller

Ullevål sykehus: Derfor ble ikke den smittede legen sendt hjem

Ullevål sykehus har fått kritikk for ikke å sende hjem den coronasmittede legen og for at de ikke mente det var nødvendig med en test. Nå forklarer de hva som ligger bak vurderingene.

15 personer har fått påvist coronaviruset i Norge. Tre av dem er ansatt ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus. Den første, en lege ved avdelingen, ble bekreftet smittet fredag.

VG har tidligere skrevet at legen hadde vært på ferie i utbruddsområdet i Nord-Italia, og selv tok kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt tirsdag morgen for å høre om det var nødvendig å bli testet etter å ha fått symptomer over natten. Men den ansatte fikk nei og gikk på jobb.

Sykehuset skal vurdere om personer kan smitte på jobb og kan pålegge ansatte å bli hjemme hvis det er risiko for å smitte, opplyser Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus.

– De ansatte har et individuelt ansvar – men hvis noen kommer på jobb opplagt syke, har vi som arbeidsgiver et ansvar, sier Myhren.

VANSKELIG AVGJØRELSE: Medisinsk fagdirektør Hilde Myhren ved OUS har tidligere sagt at avgjørelsen om å ikke teste den ansatte som ringte, var vanskelig, og at den var uheldig når man ser tilbake på det. Foto: Terje Bendiksby

Den smittede legen hadde ingen symptomer mandag. Da legen først fikk symptomer natt til tirsdag, gjorde sykehuset en vurdering på om symptomene var alvorlige.

Legen skal ha hatt milde symptomer som blir beskrevet som «snufsing».

– Mange er jo litt snufsete på jobb nå, sier Myrhen.

– Spørsmålet tirsdag var «skal jeg testes, eller ikke?». Den ansatte hadde ikke oppholdt seg i områdene som ifølge FHI har vedvarende spredning, sier Myhren.

Hun forteller at den smittede legen hadde mellomlandet på en flyplass og at det var mange usikkerhetsmomenter rundt situasjonen.

Måtte insistere på test

– Ble rutinene fulgt i denne saken?

– Jeg har ingen opplysninger om at rutinene ikke ble fulgt. Vi har rutiner på hvem som skal testes, sier Myhren.

Den smittede legen føler seg lurt fordi den infeksjonsmedisinske bakvakten avviste at en test var nødvendig, forteller legen selv i et intervju med Aftenposten. Legen måtte insistere på å bli testet og forteller at det ikke er noe god følelse å ha smittet kolleger.

– Det er trist at ansatte eller pasienter må insistere på å bli testet. Det må vi bare beklage. Det er den ansattes opplevelse av det, og jeg har ingen grunn til å betvile det, sier Myhren.

– I etterkant kan vi si at ting burde blitt gjort annerledes, sier Myhren.

Får kritikk

Tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen mener det er innlysende at en ansatt som lurer på sin egen helsetilstand, ikke går på jobben. Andersen jobbet som smittevernoverlege på Oslo universitetssykehus fra 1994 til 2012, blant annet gjennom både SARS-utbruddet, fugleinfluensaen og svineinfluensaen.

– Det er helt enkelt og helt klart et brudd på smittevernplanen vi hadde da jeg jobbet som smittevernoverlege, sier Andersen til VG, men presiserer at hun ikke kjenner dagens smittevernplan ved sykehuset.

KRITISERER: Bjørg Marit Andersen, tidligere smittevernoverlege ved Ullevål sykehus, mener den ansatte som først ble smittet av coronaviruset burde blitt hjemme. Her er hun avbildet under svineinfluensa-utbruddet i 2009. Foto: Magnar Kirknes

Hun sier det er rutine at ansatte holder seg hjemme dersom de kan smitte andre, men forstår at det kan være vanskelig å vurdere vage symptomer.

– Når den ansatte tok kontakt selv, må vedkommende ha kjent noe. Det er stort sett enkelt å vite om man er forkjølet eller frisk, sier Andersen.

Myhren ved OUS sier til VG at hun ikke er enig i Andersens vurdering.

– Smittevernplanen vi har baserer seg på lovverket. Den er nok ganske uendret fra da Andersen jobbet her til i dag, sier hun til VG og fortsetter:

– Vi har gode smittevernplaner og følger lovverket. Vi tar det ansvaret som virksomhet så godt vi kan. Jeg synes ikke det er riktig at en som ikke kjenner detaljene så godt skal komme med en konklusjon på det.

På sykehuset er det mange settinger der skal være rent og strenge regler for dem som skal være rundt personer med nedsatt immunforsvar, forteller Myhren.

– Vi har gode og strenge rutiner for å ivareta det, sier hun.

Folkehelseinstituttet (FHI) har lagt ut nye råd til helsepersonell etter hjemkomst fra områder med utbredt smitte av det nye coronaviruset. Oppdateringen kommer etter at de tre ansatte ved Ullevål sykehus er bekreftet smittet.

I rådene står det blant annet at «den ansatte bør ta kontakt med arbeidsstedets smittevernansvarlige etter hjemkomst slik at den ansatte kan få personlig veiledning og det kan gjøres en risikovurdering med tanke på vedkommendes arbeid».

Publisert: 29.02.20 kl. 23:57

