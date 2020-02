KRITIKKSTORM: Dette er et skjermbilde fra et av de første bildene fra SAS-reklamen som nå er fjernet. Foto: SAS-videoen

Derfor fjernet SAS omstridt reklamefilm: Mistenkte koordinert angrep

Hva er virkelig skandinavisk? «Absolutt ingenting», svarte SAS. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og før det hadde gått et døgn fjernet de reklamefilmen.

– Når vi ser på mønsteret og antallet reaksjoner er det grunn til å mistenke et koordinert angrep på vår kampanje. Vi vil ikke risikere å bli en plattform for andres verdier som vi ikke selv kan stå for. Derfor har vi for øyeblikket tatt ned filmen fra våre kanaler og vurderer nå neste skritt, skriver pressesjef John Eckhoff i SAS Norge til VG.

Hele reklamen starter med at de selv stiller spørsmålet «Hva er virkelig skandinavisk?», over videobilder av en jente som får håret flettet i bunad, kjøttboller og dansk design. Og så kommer svaret:

«Absolutt ingenting».

Etter massive protester har SAS fjernet SAS reklamevideoen som ble lagt ut på deres Facebook-sider under et døgn etter at den ble publisert.

Hevdet alt skandinavisk er kopiert

Reklamevideoen går gjennom hvordan «alt er kopiert», fra vårt demokrati (som de påpeker er fra Hellas), til rugbrød, smørbrød, lakris og bindersen.

– Vi er ikke noe bedre enn våre forgjengere vikingene, vi tar alt vi liker på våre turer til utlandet, tilpasser det litt, og voilà: Det er en unik skandinavisk ting, sier fortellerstemmen.

Poenget kommer til slutt: Hver gang vi drar ut i verden tar vi med det beste fra hvert sted hjem hit. At Skandinavia er noe som er tatt med hit, bit for bit.

Raser i kommentarfeltet

Men det har ikke falt i smak hos brukerne, i alle fall om man skal tro kommentarfeltene og Facebook-veggen til SAS.

«Pinlig», «skivebom» og «selvmål» er noen av beskrivelsene. Kunder som har latt seg fornærme raser i kommentarfeltet og flere sverger å aldri fly SAS igjen.

– Vi står bak budskapet i filmen

– SAS er et skandinavisk flyselskap som flyr reisende til, fra og i Skandinavia. Vi står bak budskapet i filmen som handler om at reiser beriker oss, skriver pressesjef Eckhoff og fortsetter:

– Reiser skaper inspirasjon. Vi lar oss inspirere og vi inspirerer andre. De erfaringene vi tar med oss fra våre reiser påvirker oss som individer, men også vårt samfunn. Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn.

