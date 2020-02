Passasjerer som fløy med smittet kvinne vil bli varslet

Passasjerene som fløy med den norske kvinnen som er smittet av det nye coronaviruset, anses ikke som smitteutsatte, men vil bli varslet, opplyser FHI.

Nå nettopp

Kvinnen som har fått påvist coronaviruset i Tromsø reiste med rutefly fra Oslo, skriver NRK.

Passasjerene som reise med henne på ruteflyet blir i all sannsynlighet kontaktet av Folkehelseinstituttet (FHI) i dag, forteller overlege og smittevernvakt Trude Arnesen til VG.

– Vi anser ikke passasjerene som smitteutsatte, men vi informerer dem likevel om situasjonen dersom de skulle bli syke, sier Arnesen.

– Bør disse være bekymret?

– Nei, det er det ikke grunn til. De får et varsel om å ha vært på samme fly med en som ikke hadde symptomer og som vi ikke anser som smittsom. Ut fra et føre var-prinsipp får de informasjon om å ha vært på samme fly, sier Arnesen.

Hun forteller at det er få mennesker den smittede kvinnen har vært i kontakt med og at de har god oversikt over hennes bevegelser.

les også FHI: Coronavirus påvist i Norge: – Ikke grunn til å engste seg

FHI fortalte på pressekonferansen onsdag kveld at kvinnen fra Tromsø er satt i hjemmekarantene etter å ha testet positivt på coronaviruset i Norge.

Personen er frisk, viser ikke symptomer, og FHI vurderer smitterisikoen som svært lite sannsynlig.

Før kvinnen ankom Norge sist helg, hadde hun befunnet seg i et utbruddsområde i Kina.

– Hun var symptomfri under flyreisen, og vi anser henne dermed ikke som smittsom under reisen til Norge, sier Arnesen.

– Dere er sikre på at hun ikke var smittsom under reisen?

– Det er ingenting som er helt umulig her, men vi anser henne som ikke smittsom under reisen.

Arnesen i FHI sier til VG at det ikke ble gjennomført ankomstscreening, et tiltak som ikke gjøres i Norge.

les også Corona-beredskap: Derfor gjør ikke Norge som Italia

Fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI har sagt til VG at ankomstscreening ikke har vist seg å ha særlig stor effekt, og viser til Italia som innførte ankomstscreening og hadde det på plass før utbruddet i landet.

Han sier også at det ville vært svært ressurskrevende å teste alle som kommer fra relevante områder.

Trude Arnesen sier til VG at hun er komfortabel med den beredskapen som har vært i Norge.

– Vi følger de internasjonale anbefalingene som er og det i større grad enn for eksempel USA som har stanset innreise fra Kina, som ikke er i tråd med internasjonale anbefalinger. Vi vurderer dette hele tiden og ser på råd fra andre land og justerer deretter, så vi er veldig opptatte av å komme med rådene som til enhver tid balanserer ulike hensyn best. Å stanse all flytransport er jo et enormt tiltak for eksempel som antagelig ikke ville hatt den ønskede effekten, sier Arnesen.

Les også: 16 myter og fakta om coronaviruset

Publisert: 27.02.20 kl. 08:26

Les også

Mer om Corona-viruset Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser