SYKEHUSLEDELSEN: Smittevernlege Egil Lingaas, medisinsk direktør Hilde Myhren og administrerende direktør Bjørn Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus holder pressekonferanse etter at en ansatt har fått påvist coronavirus. Foto: Terje Bendiksby

Ullevål-ansatt spurte om test var nødvendig – fikk nei

Den Ullevål-ansatte som nå har testet positivt for coronavirus, spurte tirsdag morgen om det var nødvendig å bli testet, men fikk nei og gikk på jobb.

Fredag kveld bekrefter Oslo universitetssykehus at en av deres ansatte på øyeavdelingen har testet positivt for coronavirus etter å ha vært på ferie i Nord-Italia.

Det er dermed nå til sammen seks personer som er bekreftet smittet i Norge.

Fire andre ansatte med symptomer testes nå, og smittevernlege Egil Lingaas sier til VG at de går ut fra at det er snakk om flere hundre personer de nå må kontakte som kan ha vært i kontakt med den smittede.

Ifølge medisinsk direktør Hilde Myhren kom den ansatte hjem fra ferie i løpet av helgen, var på jobb på mandag og fikk symptomer natt til tirsdag.

Tirsdag morgen spurte den ansatte den infeksjonsmedisinske bakvakten på sykehuset om det var nødvendig å teste seg for coronavirus, men fikk nei, bekrefter Myhren til VG.

Hun forteller at det å henvende seg her er regelen for de ansatte.

– Vedkommende fikk beskjed da om at det ikke var nødvendig. Det kan bero på at vedkommende hadde veldig lette symptomer, sier Myhren.

Hun forklarer at det er et kjennetegn ved coronainfeksjonen:

– Det går tre-fire-fem dager med veldig lette symptomer før du får eventuell hoste og mer alvorlig feber. Så jeg tror kriteriene i forhold til når du skal testes er overholdt, sier Myhren videre.

– Og så gikk vedkommende på jobb hele tirsdagen?

– Ja, og fulgte vanlige og til dels skjerpede smittevernrutiner på grunn av lette symptomer.

– Hva innebærer det?

– Det er som vanlig, men at man i hvert fall bruker maske, vasker hender ofte, vasker ekstra nøye om man er på en operasjonsstue.

– Det er altså sånn at den ansatte selv har tatt kontakt, er usikker, litt bekymret og lurer på om hen kan være smittet, får nei og går på jobb?

– Det er en veldig vanskelig vurdering. Veldig mange ringer infeksjonsmedisinsk bakvakt nå og lurer på om de skal bli testet. Det er press på å gjennomføre test, så vi har holdt regelsettet sånn at du skal ha ordentlige symptomer og være i «mistenkt-gruppen» for å testes, sier Myhren.

Hun begrunner det blant annet med at det er varsler om at det kan bli tomt for reagensrør på testmediet, og forklarer at de er forsiktige med å «overforbruke tester».

– Det ser vi også ute i dag: Mange er i karantene uten å bli testet, og uansett skal du være i karantene i 14 dager. En negativ test vil derfor bety ganske lite.

– Når dere ser tilbake nå, var vurderingen om å ikke teste tirsdag morgen riktig?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi har mange tilfeller der det er på grensen til omvendt; vi har testet de lette symptomene, og så har de vært negative. Det er vanskelig å skille.

– Og vanskelig å si om det var feil?

– Ja, det er det faktisk.

FHI vurderer smittesituasjonen i Norge som den samme

Folkehelseinstituttets områdedirektør Geir Bukholm sier til VG at det er alvorlig når en sykehusansatt blir smittet, men at smittesituasjonen i Norge generelt vurderes til å være den samme som før.

– Man må treffe tiltak for å begrense spredning på selve sykehuset, legger han til.

– Den ansatte tok selv kontakt på sykehuset for å høre om test var nødvendig, men symptomene var vurdert til å ikke være sterke nok. Hvilke symptomer må til får at man skal testes?

– Rådene vi gir, er at når man kommer fra et område med smitte og har luftveissymptomer og influensalignende symptomer, bør man hjemmeisoleres og få avklart om man er smitteførende, sier Bukholm til VG.

Publisert: 28.02.20 kl. 21:45

