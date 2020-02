UTSATT: Straffesaken mot den overgrepstiltalte stefaren var berammet i Asker og Bærum tingrett i begynnelsen av februar, men ble utsatt til juni. Det er satt av fire dager til forhandlingene. Foto: NTB/SCANPIX

Tiltale: Overgrepstiltalt tilbød offer hysj-penger

Politiet mener stefaren fra Østlandet forgrep seg mot stedatteren gjentatte ganger i en periode på fem år – og at han senere tilbød henne en halv million i hysj-penger og en plass i hans testament.

I den to sider lange tiltalen mot stefaren beskrives voldelige overgrep i perioden mellom 2007 og høsten 2012. Overgrepene skal ha skjedd på to adresser på Østlandet, samt på et hotell i Afrika.

Ifølge tiltalen, var ikke den da mindreårige stedatteren i stand til å motsette seg overgrepene, siden stefaren enten holdt hendene hennes fast bak på ryggen eller over hodet. Stefaren skal også ha vært truende og voldelig, slik at hun ikke våget å motsette seg.







«...eller ved at hun på grunn av sin unge alder og utvikling ikke var i stand til å motsette seg handlingen.»

Tiltalen: Fornærmede ville fortelle om overgrepene

Stefaren er tiltalt for voldelige overgrep og for seksuell omgang med barn under 16 og 14 år – samt for at overgrepene er begått mot en person som er under 18 år og «under hans omsorg, myndighet eller oppsikt».

Ifølge tiltalen, har stefaren ved flere anledninger uttalt til stedatteren at hun ikke måtte fortelle noen om de seksuelle overgrepene. Han skal blant annet ha sagt:

«Kommer jeg til å ta igjen mye, mye mer og vondere», «da vil det gå ut over deg og dine nærmeste» og «da skal du få svi», ifølge tiltalen.

– En stor belastning

I begynnelsen av april 2018 skal stedatteren ha sendt melding til stefaren om sitt behov for å fortelle om overgrepene til noen andre. Da svarte stefaren at konsekvensene ville bli enorme for henne og en navngitt person – for så å tilby en halv million kroner og at hun ville bli tilgodesett i hans testament, ifølge tiltalen.

– Denne saken er en stor belastning for henne, sier bistandsadvokat Elisabeth Tangen Tørresby til VG.

FORSVARER: Advokat Aase Karine Sigmond. Foto: Frode Hansen

Nekter straffskyld

Den overgrepstiltalte stefaren tilbakeviser alle anklagene som rettes mot ham i tiltalten, opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til VG.

– Han erkjenner ikke straffeskyld. Han avviser beskyldningene på det sterkeste, også at det er snakk om noen hysj-penger i denne saken. Han mener han kan tilbakevise anklagene fornærmede kommer med, sier Sigmond.

