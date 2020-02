ADVARER: Haga Lunde advarer mot et våpenkappløp og et kappløp for å utnytte alle de nye mulighetene for utnytting som den digitale verden gir oss. Foto: HELGE MIKALSEN

E-tjenesten advarer om kappløp for å utnytte internett

E-tjenesten trekker igjen frem Russland og Kina som de største truslene mot Norge.

E-tjenesten slo i fjor fast at Russland og Kina øker etterretnings-trykket mot Norge.

E-tjenesten advarer i år mot et «våpenkappløp og et kappløp om å utnytte den digitale infrastrukturen».

– De faktorene som i størst grad preger trusselbildet mot Norge og norske interesser er nært knyttet til Russland og Kina, sier Sjef i E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

– Trusselbildet er ved inngangen til 2020 mer komplekst, sier E-sjefen.

Han påpeker at begge landene beveger seg i en mer autoritær retning.

– De russiske og kinesiske etterretningstjenestene griper inn i alle samfunnssektorene i disse landene, påpeker Haga Lunde.

E-tjenesten trekker frem det de kaller Beijings «globale ambisjoner» – et kina som ved kontroll over 5G-nettverk eller fiberkabler kan få mulighet til å samle inn enorme mengder informasjon. Samtidig trekker han frem et Russland som ruster opp Forsvaret.

– Russland har styrket forsvaret i de arktiske nærområdene, sier Haga Lunde.

Mens E-tjenesten beskriver trusler med opphav utenfor Norges grenser, beskriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) de interne truslene. Da de nylig kom med sin trusselvurdering, regnet de for første gang høyreekstremisme som en like stor trussel for Norge som islamisme.

