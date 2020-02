ADVARER: Morten Haga Lunde (t.h.) advarer mot Russland og Kinas ambisjoner og et kappløp for å utnytte alle de nye mulighetene for utnytting som den digitale verden gir oss. Foto: HELGE MIKALSEN

E-tjenesten advarer om at Russland og Kina samarbeider tettere

E-tjenesten trekker igjen frem Russland og Kina som de største truslene mot Norge.

E-tjenesten slo i fjor fast at Russland og Kina øker etterretnings-trykket mot Norge. Nesten halvparten av årets 65 sider lange rapport handler om Russland.

Og E-tjenesten trekker frem at Russlands samarbeid med Kina «antar nye dimensjoner». Kina er i dag allerede Russlands største handelspartner.

– Russland vil fortsette å arbeide for tettere relasjoner til Kina i 2020, særlig i form av økonomisk og militært samarbeid. Det sterke personlige forholdet mellom landenes ledere er et viktig premiss, skriver E-tjenesten i sin trusselvurderingen.

TETTERE: Russland president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping på et på et møte i Brasil i november i fjor. Foto: Ramil Sitdikov / Pool Sputnik Kremlin

Avtaler om «omfattende prosjekter»

E-tjenesten trekker blant annet frem at gassrørledningen «Sibris kraft» skal føre russisk gass til Kina i 30 år fremover.

– Det er også inngått avtaler om nye, omfattende prosjekter, deriblant kinesiske investeringer i russiske energiprosjekter, påpeker E-tjenesten.

– I en tid preget av geopolitisk

konfrontasjon med Vesten er det dessuten viktig for Russland å signalere at landet ikke er isolert, påpeker E-tjenesten.

Se hele E-tjenestens presentasjon her:

– Kina har kompromittert norske mål

E-sjef Morten Haga Lunde påpeker at begge landene beveger seg i en mer autoritær retning.

– De russiske og kinesiske etterretningstjenestene griper inn i alle samfunnssektorene i disse landene, påpeker Haga Lunde.

E-tjenesten påpeker at kinesiske aktører viser en «spesiell interesse for høyteknologi» og at de de siste årene har lyktes med å kompromittere norske mål.

– Kontroll over 5G-nettverk, fiberkabler og smartby-systemer gir muligheten til å samle inn enorme datamengder, påpeker E-tjenesten i trusselvurderingen.

De påpeker at det også kan gi dem tilgang til massedata, som er «verdifullt for Kinas satsing på kunstig intelligens». Kinesiske Huawei lå egentlig an til å bli sentral i utbyggingen av det norske 5G-nettet, men Telenor valgte i stedet Ericsson som sin partner.

Felles interesse for Arktis

E-tjenesten tar også opp at de to landene har en delt interesse for Arktis og nordområdene.

– Russland har styrket forsvaret i de arktiske nærområdene, påpeker Haga Lunde.

«I Arktis vil vi se dette i form av nye ubåter, overflatefartøy, fly og militære

baser. I tillegg må vi forvente utvikling og testing av nye, avanserte våpensystem i våre nærområder», skriver E-tjenesten i trusselvurderingen.

Mens E-tjenesten beskriver trusler med opphav utenfor Norges grenser, beskriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) de interne truslene. Da de nylig kom med sin trusselvurdering, regnet de for første gang høyreekstremisme som en like stor trussel for Norge som islamisme.

Publisert: 10.02.20 kl. 11:26 Oppdatert: 10.02.20 kl. 11:54

