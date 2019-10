Politiet om Hagen-familiens nye beskjed: Tviler på at de får svar

Politiet føler på presset etter ett års etterforskning. Etterforskningsleder Tommy Brøske tviler på videre dialog med den eller de som hevder å stå bak forsvinningen.

Nå nettopp







I dag har det gått 365 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

I et VGTV-intervju torsdag morgen erkjenner etterforskningsleder Tommy Brøske at politiet føler på et press for å få løst forsvinningssaken.

Etterforskningslederen tror imidlertid fortsatt på å løse gåten.

– Det er viktig at politiet klarer å løse denne saken. Samtidig er det ikke alle saker det er mulig å løse, men vi er der nå at vi tror vi kan klare å løse denne saken, og så får vi se hva tiden bringer, sier etterforskningslederen.

Les stort VG-dokument om forsvinningen her.

I STUDIO: Etterforskningsleder Tommy Brøske gjestet VGTVs studio torsdag morgen, ett år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mangler bevis

Politiets store oppgave nå er å knytte ulike spor funnet på åstedet, til en eller flere mulige gjerningspersoner.

Her håper politiet for eksempel på DNA-treff, eller å finne ut hvem som kjøpte den aktuelle Sprox-skoen som de knytter til en til nå ukjent gjerningsperson.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet sitter på ukjente spor

På spørsmål om hva som skal til for å løse den mulige drapssaken, er etterforskningsleder Brøske tydelig på at politiet fremdeles mangler sentrale bevis.

– Når det har gått ett år uten at vi har et svar, så vil det si at vi ikke har de enkeltstående bevisene som kan knyttes direkte til en person og gi en løsning på saken.

Tviler på videre kommunikasjon

I går holdt familiens bistandsadvokat Svein Holden en pressekonferanse hvor han opplyste at familien igjen tok kontakt med en angivelig motpart nå i oktober.

Den angivelige motparten, som hevder å stå bak forsvinningen, har derimot ikke tatt kontakt siden 8. juli. Da rettet de et nytt pengekrav, og ifølge VGs opplysninger betalte familien over ti millioner kroner.

les også Kilder til VG: Hagen-familien fikk nytt pengekrav – har betalt millioner for livsbevis

Den gang fikk advokaten en såkalt Tor-e-post, som er en kryptert e-posttjeneste fra det mørke nettet, som tilbyr full anonymitet på internett.

Politiet har tidligere gitt uttrykk for at de er svært skeptiske til den angivelige motparten. I sommer pekte de på tiden som hadde gått, mangel på livsbevis og påfallende liten vilje til kontakt, som grunner til at endret hovedhypotese fra kidnapping til drap.

SENDTE BUDSKAP: Familien har sendt et nytt budskap til motparten senest i oktober, sa bistandsadvokat Svein Holden under en pressekonferanse onsdag. Foto: Trond Solberg

Etterforskerne mener at trusselbrevet som ble funnet på åstedet, og den etterfølgende kontakten, kan være en del av et opplegg for å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

– Hvis vi ser tilbake på kommunikasjonen som har vært. Hvor sannsynlig er det at man får et svar tilbake og kan opprettholde en kommunikasjonsprosess?

– Med bakgrunn i det vi har sett og den kommunikasjonsformen som har vært, så må jeg fra mine side være så ærlig å si at jeg har vanskelig for å tro at det blir noe reaksjon på det, sier Tommy Brøske om familiens siste henvendelse til den angivelige motparten.

Utelukker ikke gjennombrudd

Brøske sier at forsvinningens karakter, med mulig planlegging et halvt år i forveien, peker i retning av profesjonalitet.

Å etterforske en mulig drapssak uten et lik, bringer også med seg en rekke utfordringer. Samtidig opplyser Brøske at politiet fortsatt har en målsetting om å løse saken i løpet av 2019.

– Men samtidig nærmer vi oss raskt et nytt år, sier Brøske, som peker på at politiet jobber med helt sentrale oppgaver som er relevante for å oppklare saken.

– Vi kan heller ikke utelukke at vi kan få et såkalt gjennombrudd, sier Brøske.

Publisert: 31.10.19 kl. 10:43







Mer om