Arbeidsdepartementet til NAV i februar: Trenger ikke gjennomgå gamle saker

Tre måneder etter at Arbeidsdepartementet ble kjent med at NAV feiltolket regelverket for trygd i EØS-land, skriver de i en epost at NAV ikke trenger å gjennomgå saker tilbake i tid.

Det kommer frem i en intern e-postkorrespondanse som har blitt oversendt til kontrollkomiteen på Stortinget, etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ble bedt om å svare på en rekke spørsmål i granskningen av NAV-skandalen.

I brevet fra arbeidsdepartementet til NAV fra den 22. februar 2019 slås det fast at politisk ledelse i departementet har gitt klarsignal til NAV om at de ikke trengte å gjennomgå saker tilbake i tid.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på informasjonen som kommer frem i brevet.

– Tidligere dokumenter har gitt inntrykk av at det var NAV som ikke ville gå inn i saker bakover i tid for å rydde opp i uretten. Nå virker det som at dette var en politisk avgjørelse fra Anniken Hauglies departement, sier Moxnes til VG.

NAV brukte samme argument i august

Dette står i brevet fra februar:

«Da har vi fått en avklaring fra politisk ledelse om å gi dere tilslutning til å gi tilbakemelding til Trygderetten om at dere nå vil legge om praksis i tråd med Trygderettens forståelse av artikkel 21.

Vi har videre fått tilslutning til at slik praksis bør legges om for saker fremover i tid (både førstegangssaker og ved klager), da det vil være svært administrativt krevende om etaten skal gjenoppta alle saker hvor de har avslått søknaden, om disse sakene i det hele tatt kan identifiseres»

VG har tidligere skrevet om hvordan NAV i august argumenterte i et notat for at de ikke måtte gå gjennom gamle saker der de kunne ha gjort feil, fordi det ville være vanskelig og «svært arbeidskrevende». To dager etter at det aktuelle notatet ble skrevet, ble det gjort andre vurderinger, opplyste ytelsesdirektør Kjersti Monland da til VG.

Dette er altså flere måneder etter at politisk ledelse i arbeidsdepartementet ifølge den interne epostkorrespondansen godkjente av Nav ikke trengte å gå igjennom saker tilbake i tid.

– Virker som om departementet var bremseklossen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på informasjonen som kommer frem i den interne epostkorrespondansen fra februar.

– På skriftlig spørsmål fra Rødt, om hvorfor departementet ikke hadde pålagt NAV å rydde opp bakover i tid, unnlot Anniken Hauglie å informere Stortinget om instruksen fra departementet. Nå ser det ut som om at det var departementet som var den avgjørende bremseklossen. Det er alvorlig, og jeg stiller spørsmål ved hvorfor dette først kommer ut nå, som et av et flere hundre siders vedlegg. Statsråder plikter å opplyse Stortinget om alle nødvendige opplysninger i saker de framlegger, sier Moxnes til VG.

– Denne instruksen har sannsynligvis gjort at skandalen trakk ut i tid og rammet enda flere uskyldige. Her har myndighetene rammet det som har vist seg å være tusenvis av mennesker, men nektet å gjøre opp for seg før skandalen var et faktum.

Gransker saken

NAV har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018.

Hauglie har også sagt at den store alarmen i departementet først gikk den 30. august 2019, da departementet fikk beskjed av NAV om at feilen også kunne ha ført til at folk hadde blitt feilaktig dømt.

Regjeringen har satt ned et eget utvalg som gransker skandalen parallelt med at kontrollkomiteen på Stortinget gransker saken.

Publisert: 20.11.19 kl. 17:52 Oppdatert: 20.11.19 kl. 18:07

