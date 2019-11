I PAKISTAN: Saleem Ahmad i hagen foran villaen i byen Sialkot sammen med familien. Foto: TBSM Studios

Personlig konkurs i Norge – mangemillionær i Pakistan

Gullhandler Saleem Ahmad (55) fra Oslo skylder Norge 4,6 millioner kroner, men erklærte i april at han ikke har penger til å betale. VG kan avsløre at 55-åringen fem måneder tidligere oppga verdier for 36 millioner kroner til pakistanske myndigheter.

Ned trappen foran den eksklusive villaen i Pakistan kommer gullhandler Saleem Ahmad. Familien hans er kledd i finstasen. I hagen, som er pyntet for selskap, serveres mat til gjestene, viser bilder tatt i starten av 2018 og som VG har tilgang til.

Andre bilder viser Ahmad bak rattet i en luksuriøs BMW X5, på vei ut av garasjen på eiendommen.

BWM: På bildet fra starten av 2018 kjører Saleem Ahmad en BMW X5 40e ut av villaens garasje i Sialkot. Til høyre sitter sønnen Qasim Ahmad. Foto: TBSM Studio

Senere deltar han på en familiefest der store gullsmykker, klokker og diamanter reflekterer lysene.

Kontrastene til livet i Norge er slående. Saleem Ahmad har bodd i Oslo siden 1988.

Her hjemme ble han dømt til fengsel etter at gullbutikken han var medeier i ble slått konkurs i 2014.

Svart omsetning i butikken førte til at han fikk et skattekrav, som nå er på 4,6 millioner kroner. I april i år ble Ahmad slått personlig konkurs, men bostyreren som har endevendt privatøkonomien hans det siste halvåret, har ikke funnet noen penger til å dekke skattekravet.

VG har kartlagt Ahmads verdier og inntekter i Pakistan.

Rikdom i Pakistan

Den storslåtte villaen på bildene er bare en av åtte eiendommer i Pakistan tilknyttet Saleem Ahmad (55) som VG har funnet.

PYNTET: Villaen i Sialkot pyntet i starten av 2018. Foto: TBSM Studio

I Saleem Ahmads personlige selvangivelse for 2017 og 2018 i Pakistan er blant annet følgende verdier oppført:

Seks eiendommer i byen Sialkot i Punjab til en verdi av 20 millioner kroner.

Investeringer i to tomter utenfor byen.

Over 10 millioner kroner i kontanter.

Flere dyre biler, deriblant en BMW med en oppgitt verdi på 1,36 millioner kroner.

Verdiene er merket «ikke forretningsvirksomhet».

Omregnet til norske kroner innrapporterte Saleem Ahmad hele 36 millioner i ulike formuesverdier til pakistanske skattemyndigheter, ifølge selvangivelsen. Den ble levert 30 november i fjor.

«SALEEM PLAZA»: Et telefonnummer til Saleem Ahmad pryder banneret som henger ned på utsiden av dette nybygget i Sialkot som er til leie.

Les mer om den pakistanske selvangivelsen Selvangivelsen består av to dokumenter på flere sider hver: En oversikt over formue og en oversikt over inntekter. Skatteåret i Pakistan går fra 1. juli til 30. juni. VG har lagt til grunn kursen for pakistanske rupi 30. juni i fjor. Dokumentene stammer fra «Federal Board of Revenue» (FBR), som tilsvarer Skatteetaten i Norge og viser at Ahmad innrapporterte verdier for totalt 537.240.197 rupi. Ansatte i FBR opplyser til VG at det er personen som eier verdiene, som selv er ansvarlig for å melde dem inn på selvangivelsen sin.

Selvangivelsen inneholder Ahmads pakistanske identitetsnummer. Ansatte ved «Federal Board of Revenue» (FBR), som tilsvarer Skatteetaten i Norge, opplyser til VG at 2018 var første året at Ahmad leverte selvangivelse i Pakistan. FBR opplyser at han i hovedsak er bosatt i Norge.

Ahmad flyttet til Norge fra byen Sialkot i Punjab-provinsen i Pakistan. Byen ligger øst i landet nær grensen til Kashmir og India.

Sialkot øst i Pakistan nær grensen til Kashmir og India. Foto: Faksimile

Fengsel, gjeld og konkurs

VG har kontaktet Saleem Ahmad via arbeidsplassen hans i Oslo og en slektning, på telefon, via e-post og bekjente av familien. Avisa har redegjort for funnene som presenteres i denne artikkelen og stilt flere spørsmål. Ahmad har ikke besvart henvendelsene.

Advokatfirmaet Elden har tidligere forsvart Ahmad i retten, men John Christian Elden opplyser til VG at han ikke er kjent med at noen ved kontoret representerer Ahmad i dag.

Hjemme i Oslo tyder ingenting på at Ahmad eier million-eiendommer eller dyre biler i utlandet.

Tvert imot: I 2017 og 2018 rapporterte Saleem Ahmad inn under 100.000 kroner i inntekter og ingen formue til norske myndigheter, viser skattetall VG har innhentet. Tidligere år oppga han relativt lave inntekter og lav eller ingen formue.

Ifølge Skatteetaten skal personer som skatter til Norge registrere verdien av eiendommer de har i utlandet her hjemme. Verdien beskattes som formue.

VG er kjent med at gullhandleren ikke rapporterte inn de pakistanske eiendommene som omtales i denne artikkelen til norske skattemyndigheter i fjor og året før.

I OSLO: I butikken «Sheikh Enterprises» på Grønland i Oslo har Saleem Ahmad (55) og hans familie solgt gull og klær i snart 20 år. Nå eier og driver sønnen butikken og har ansatt faren. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ahmad har vært i myndighetenes søkelys i en årrekke.

Da Ahmads gullbutikk «Sheikh Enterprises» ble slått konkurs i 2014, skyldtes det at både Toll- og Skatteetaten avdekket årelang svart omsetning og ulovlig innførsel av gull.

I stedet for å betale kravene fra myndighetene, var han med på å sende 4,8 millioner kroner til forretningsforbindelser i Dubai, fremgår det av rettsdokumenter.

Da konkursboet ble gjort opp i 2016, var det småpenger igjen til norske myndigheter. Ahmad ble dermed dømt til syv måneder fengsel for kreditorbegunstigelse.

DØMT: Saleem Ahmad ble dømt i Oslo tingrett i 2016. Anken førte ikke fram. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Skatteetaten mente også at Ahmad selv hadde endt opp med mye av de svarte inntektene fra butikken, og ga ham et stort personlig skattekrav i 2015.

Med renter er kravet nå på 4,6 millioner kroner. Flere forsøk på inndrivning har ikke lykkes.

I vinter avslørte Dagbladet at Ahmad var knyttet til flere skjulte luksusleiligheter i Dubai, hvorav en ble solgt for 9,7 millioner kroner.

Det førte til at Oslo kemnerkontor aksjonerte og slo Ahmad personlig konkurs, i et nytt forsøk på å inndrive skattegjelden.

«På ære og samvittighet»

I en egenerklæring datert 25. april i år, signerte Ahmad «på ære og samvittighet» at han «ikke eier fast eiendom, bankinnskudd eller andre eiendeler hverken i Norge, Pakistan eller andre land, bortsett fra beslagsfrie eiendeler til rent personlig bruk».

SIGNERTE: Saleem Ahmad erklærte i dette dokumentet til bostyreren og Oslo byfogdembete at han bare disponerte 1.826 kroner i april. Foto: Faksimile

I dokumentet til bostyrer Per Omreng hevdet Ahmad å disponere 1.826 kroner på en konto i Nordea.

Selvangivelsen i Pakistan som viser en formue på 36 millioner kroner, ble oppdatert så sent som 30. november i fjor, altså bare fem måneder tidligere.

Politianmeldt

Det norske eiendomsregisteret viser at Ahmad raskt solgte tre leiligheter på Grønland i Oslo, like etter at han fikk det store skattekravet i 2015.

Bostyreren skriver at gevinstene på til sammen 4,7 millioner kroner ble sendt til Pakistan før skatteoppkreveren rakk å reagere.

Det var andre gang på to år at norske myndigheter satt igjen med store, udekkede krav. Ahmad har dermed sendt totalt 9,5 millioner kroner ut av landet, ifølge bostyrer og norske myndigheter. Midlene skulle ha dekket krav mot butikken og ham selv personlig.

BOSTYRER: Advokat Per Omreng har gransket Saleem Ahmads privatøkonomi det siste halvåret. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bostyrer Per Omreng politianmeldte Ahmad for de siste pengeoverføringene i sommer, men klarte ikke å finne noen penger til å dekke skattekravet på 4,6 millioner kroner.

Omreng konkluderte også med at det ikke er mulig å spore pengene i Pakistan, blant annet fordi eiendomsregisteret er mangelfullt.

– Unndragelse

VG har forelagt ham funnene som presenteres i denne artikkelen.

– Jeg er egentlig ikke overrasket, gitt at vi har funnet hvordan store beløp er sendt til Pakistan tidligere. Dette later til å være grove og straffbare bounndragelser som politiet bør følge opp, sier bostyrer Per Omreng til VG.

Han har ikke kartlagt Ahmads midler i Pakistan.

– Som norsk bostyrer har man dessverre ikke store muligheter til å inndrive midler i Pakistan. Politiet og skattemyndighetene bør følge opp de mulige strafferettslige aspektene, sier Omreng.

VG har brukt dokumenter fra pakistanske myndigheter, poster i sosiale medier og bilder for kartlegge Ahmads verdier i landet.

Her følger noen av funnene:

«Sheikhens» luksusvilla

I flere dokumenter VG har innhentet fra pakistanske myndigheter er Ahmad registrert med en hjemmeadresse nord for sentrum av Sialkot. I nabolaget ligger fasjonable villaer i store skjermede hager.

AHMADS VILLA: Ut mot gaten henger navneskiltet med Saleem Ahmads navn på og adressen som er gjengitt i selvangivelsen. Foto: TBSM Studios

I selvangivelsen hans er en eiendom på samme adresse oppgitt å være verdt 3,6 millioner kroner.

VG har funnet bilder av hagen i sosiale medier, som gjør det mulig å finne boligen på satellittbilder. Utenfor porten står et navneskilt med påskriften «Sheikh Saleem Ahmad» og gateadressen.

Gamle satellittbilder VG har innhentet, viser at villaen, har en grunnflate på rundt 300 kvadratmeter og ble oppført i perioden 2010 til 2015.

BYGGEPROSJEKT: Mens Ahmad hadde myndighetene på nakken i Norge, ble huset i Sialkot bygget. Foto: Google Maps

I samme periode fikk Ahmad norske myndigheter på nakken for svart omsetning, ulovlig innførsel av gull og skattekrav.

«Saleem Plaza»: – Kjøpesenter til leie

To av eiendommene på selvangivelsen ligger i Norgate street i Sialkot, et handleområde like sør for villaen. Eiendommene er verdsatt til 4,1 og 1,9 millioner kroner i selvangivelsen.







«SALEEM PLAZA»: Et telefonnummer brukt av Saleem Ahmad pryder banneret som henger ned på utsiden av dette nybygget i Sialkot som er til leie. Bildet er tatt tidligere i år.

Bilder VG har, viser et reklamebanner som henger utenpå et tomt råbygg i samme område. Satellittbilder og annen informasjon som VG har tilgang til, viser at bygningen ble oppført i år. Øverst på banneret står det «Saleem plaza».

Under etterlyses leietagere. Nederst på banneret er det oppgitt et norsk telefonnummer som Ahmad selv har besvart når VG har ringt. Ved siden av står navnet «Sheikh Saleem», slik som på skiltet utenfor den hvite villaen.

Dyr BMW

Den dyreste av de fem bilene i Ahmads selvangivelse er en BMW verdsatt til 1,36 millioner kroner.

VG har tilgang til bilder av Saleem Ahmad som kjører i en BMW merket X5 40e i starten av 2018. I Pakistan er rattet på høyre side i bilen.

Utsalgsprisen for bilmodellen var 750.000 kroner i Norge, men med noe tilleggsutstyr bikket den raskt millionen.

Sendte penger – kjøpte Land Cruiser

En Toyota Land Cruiser verdsatt til 534.000 kroner og bilskiltet er også listet opp i Ahmads pakistanske selvangivelse. VG fant et bilde på Facebook av en Land Cruiser med det samme skiltet i oppkjørselen til Ahmads bolighus i Sialkot. Ahmads egen Facebook-konto har trykket «liker» på bildet.

AHMAD KJØRER LANDCRUISER: Her kjører Saleem Ahmad i Land Cruiseren verdsatt til 534.000 kroner i den pakistanske selvangivelsen. Foto: TBSM Studios

Et bilde fra 2018 viser Ahmad som kjører bilen og i det pakistanske bilregisteret er Saleem Ahmad eier av bilen.

Den ble registrert på Ahmad 23. februar 2015, fire dager etter at han overførte 754.000 kroner fra Oslo til Pakistan, ifølge innberetningen til bostyreren i hans personlige konkurs.

