IKKE TILFREDS: Kristian Tonning Riise (H) frykter at pelsdyrbøndene skal bli ruinert. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nytt pelsopprør i Frp og Høyre: – Pelsdyrbøndene er ikke børshaier

Hvor mye skal pelsdyrbøndene få i erstatning når de mister livsgrunnlaget sitt? Dette spørsmålet truer med å splitte regjeringspartiene på Stortinget.

Nå nettopp

I juni ble flere politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) pisket på plass i siste liten, da Stortinget forbød pelsdyrnæringen.

Det er slutten for 170 pelsdyrgårder, som må legges ned innen 1. februar 2025. Forbudet vil føre til store økonomiske tap for pelsdyrbøndene, og regjeringen foreslår rundt 700 millioner kroner i kompensasjon – over 3,5 millioner kroner til hver gård.

Det holder ikke, mener stortingsrepresentanter fra Frp og Høyre. Nå kan pelssaken føre til et nytt opprør i regjeringspartiene. Misnøyen er stor hos Høyre- og Frp-representantene VG har snakket med. Minst fem vurderer å stemme egen regjering midt imot.

Hvis ikke regjeringen gjør endringer i forskriften, har motstanderne to alternativer. Det ene er et såkalt «dok 8-forslag» fra Senterpartiet, der Stortinget ber regjeringen sørge for at pelsdyrbøndene får full kompensasjon. Et annet er at flertallet på Stortinget tar saken tilbake.

– Det er flere av oss som vurderer det, sier Carl I. Hagen (Frp).

– Her har man foretatt et ekspropriasjonslignende vedtak om en næring som er over 100 år, på grunn av partipolitiske grunner og fordi Venstre er imot. Da skal de som må slutte med sin tidligere lovlige næring selvfølgelig få full kompensasjon etter paragraf 105 i grunnloven. De skal ikke lide økonomisk tap, sier Hagen til VG.

IKKE TILFREDS: Carl I. Hagen (Frp) og fire andre stortingsrepresentanter fra Frp og Høyre vurderer å gå imot egen regjering hvis ikke pelsdyrbøndenes erstatning økes. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Tar for gitt at det blir endringer

I juni stemte Hagen, Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) sammen med resten av partigruppene, mot egen overbevisning. Nå vurderer Tonning Riise å bryte ut.

– Sånn som saken er nå, vil jeg stemme for å ta den tilbake til Stortinget eller for Senterpartiet sitt forslag. Det er ikke et prinsippspørsmål om pelsdyrbønder skal bli økonomisk ruinert, sier han til VG.

– Pelsdyrbøndene er ikke børshaier som sitter og risikerer flere millioner hver dag. De er vanlige familiefolk med lån og gjeld, som skal akseptere å miste syv millioner eller mer.

Også Steffensen er åpen for sette sak foran samling.

– Saksordfører Morten Ørsal Johansen hos oss har sagt at høringsforslaget ikke er i tråd med Stortingets intensjon, så går det rett gjennom, antar jeg vi er flere som vil reagere og vil ta saken tilbake. Jeg er en av dem, sier han til VG.

– Nå avventer jeg regjeringens arbeid med forskriften, men jeg er opptatt av at en høring ikke skal være et narrespill og pliktløp, og når responsen har vært så massiv og så negativ så tar jeg det for gitt at det blir endringer.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hadde ikke anledning å kommentere saken lørdag.

– De får kompensasjon på to måter, i tid og i penger. Tiden er den avviklingsperioden som er fastsatt. Det betyr at bøndene kan drive videre og få avkastning for sine investeringer fram til februar 2025. Hver enkelt bonde kan avvikle når det passer best for den enkelte, sa Bollestad til Nationen tidligere i høst.

Dette er Stortingets vedtak: Stortinget har med 101 mot 68 stemmer vedtatt en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Det blir forbudt å holde dyr som for eksempel mink, sølvrev, blårev, ilder, mårhund og chinchilla utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

Det blir en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025 for produsenter som holdt pelsdyr per 15. januar 2018.

Forbudet vil påføre den enkelte pelsdyroppdretter et økonomisk tap. Loven gir hjemmel til å gi forskrift om økonomisk kompensasjon og tilskudd til omstilling.

Stortinget vedtok å be regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften.

Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette. Kilde: Stortinget

Kan tape millioner

Elin Agdestein (H) påpeker at da Stortinget vedtok forbudet i juni, fulgte en tydelig beskjed om rettferdig erstatning til pelsdyrbøndene (se faktaboks).

– Saken skulle tilbake til Stortinget hvis utmåling var urimelig, sier Agdestein.

– Nå har det vært en høringsrunde i saken, og jeg forventer at regjeringen tar høringsinnspillene på alvor og gjør nødvendige justeringer. Et hovedtema hos dem som har kommet med høringsuttalelser, blant annet fylkesmannsembetene, er hvordan man skal regne erstatning, sier Agdestein.

Spørsmålet er om erstatningen skal beregnes etter bokført verdi eller ligningsverdi. Mange pelsdyrbønder vil tape flere millioner på førstnevnte, ifølge utregninger gjort av medlemsorganisasjonen Norges Pelsdyralslag. Agdestein mener det må legges avgjørende vekt på hva fylkesmennene sier, siden det er de som skal utmåle erstatningen til pelsdyrbøndene.

Også partifelle Ove Trellevik (H) forventer endringer i den endelige forskriften, og at regjeringen lytter til Stortinget.

– Løsningen må Stortinget så inne for, selv om vi har delegert til regjeringen med forskrift, sier Ove Trellevik (H).

Hvis forskriften ikke er i tråd med Stortingets bestilling, skal saken tilbake, mener han.

– Det er sånn jeg oppfatter næringskomiteen. Men min erfaring er at det er dialog mellom komiteen og departementet på dette.

IKKE TILFREDS: Elin Agdestein (H) forventer at regjeringen lytter til høringsinnspillene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Må ha med seg opposisjonen

For å få gjennomslag for Senterpartiets forslag eller for å ta saken tilbake til Stortinget, må fire eller flere fra regjeringspartiene bryte ut – og store deler av opposisjonen må med. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot å legge ned pelsnæringen, mens Sosialistisk Venstreparti (11 representanter), Miljøpartiet De Grønne (én representant), Rødt (én representant) og de to uavhengige representantene stemte for.

Da nedleggelsen av pelsnæringen ble vedtatt i juni, var stortingssalen fullsatt. Det tilhører sjeldenhetene, siden partiene har en avtale seg imellom om at ikke alle de 169 representantene må være til stede i alle saker, men at styrkeforholdet skal være likt.

Partiene i Erna Solbergs regjering fikk 88 stortingsrepresentanter i valget 2017. To Frp-ere har meldt seg ut av partiet, men Carl I. Hagen møter for Mazyar Keshvari som har permisjon. Derfor er Ulf Leirstein den eneste uavhengige representanten som møter i Stortinget per dags dato.

Publisert: 23.11.19 kl. 13:25

Mer om