Gult farevarsel fortsetter: – Kan bli veldig glatt på Østlandet

Ta høyde for dårlig sikt og glatte veier, og beregn ekstra god tid dersom du skal ut i trafikken i dag.

Tirsdag står det fortsatt farevarsler på gult nivå for is og snø flere steder i landet.

Flere titalls hendelser i trafikken på Østlandet førte til store problemer på veiene mandag. Det blir trolig like utfordrende for alle som skal ut og kjøre i dag.

I fylkene Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud ventes det lokalt is i lavtliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær, opplyser Meteorologisk Institutt.

De advarer om at dette kan føre til vanskelige kjøreforhold utover dagen.

– Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring, og bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, skriver meteorologene i farevarselet.

På Twitter advarer de samtidig om at det blir snøfokk i fjellet, og dermed dårlig sikt.

– Kan bli veldig glatt på sideveier

Operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt forteller til VG at de forventer at det kan oppstå trafikale utfordringer i distriktet utover formiddagen.

– Det ble jo advart allerede i går at det blir fare for underkjølt regn. Jeg kjørte selv E18 fra Drammen nå i morges, og der var det saltet og uproblematisk, men det er klart at det fort kan bli veldig glatt på sideveier og lignende, sier han.

Det har vært flere trafikkulykker i distriktet i morgentimene tirsdag.

Blant annet mistet en sjåfør kontroll på bilen da han traff en snøkant, noe som gjorde at han kjørte inn i tunnelveggen, sier Gunnerød.

Personene i bilen har blitt tilsett av ambulansen på stedet, og fikk lettere skader.

Kraftig snøfokk og ising på skip

Også Nord-Norge kan vente seg snø og is tirsdag.

Farevarsel på gult nivå for kraftig snøfokk er sendt ut for Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofotoen i Nordland, og i Troms. Varslene gjelder utsatte steder i fjellet og i lavlandet på grunn av kuling fra øst og en del løssnø på bakken.

I kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark ventes også kraftig snøfokk på grunn av kuling fra sørøst. Her har også meteorologene sendt ut gult farevarsel for moderat ising på skip.

– Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, skriver de.

I Agder kom kollisjonene og utforkjøringene på rekke og rad som følger av det glatte føret søndag, og politiet gikk ut og advarte førere som kjørte med sommerdekk om at de risikerte å få førerkortene sine beslaglagt.

Der, og i Telemark, er det nå forventet opp mot 30 millimeter nedbør i løpet av tirsdagen – mesteparten som regn eller våt snø.

