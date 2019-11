«Helge Ingstad»-rapporten: – Skal ikke fordele skyld

LILLESTRØM (VG) Statens Havarikommisjon for Transport legger frem sin rapport på dagen ett år etter ulykken i Hjeltefjorden i Hordaland.

Oppdatert nå nettopp







Rapporten som legges frem i dag vil handle om ulykken fram til kollisjonen, sier havarikommisjonens leder William J. Bertheussen.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er en skyldforklaring. Vår oppgave er ikke å fordele skyld. Vårt mandat er å drive uavhengige offentlige undersøkelser. Vi er ikke ute etter syndebukker, sier Bertheussen.

Statens havarikommisjon og forsvarets havarikommisjon har samarbeidet om undersøkelsen.

Denne saken oppdateres fortløpende!

Fregatten KNM Helge Ingstad og oljetankeren MT Sola TS kolliderte utenfor Stureterminalen 8. november 2018 kl. 04.01. Ingen omkom eller ble alvorlig skadd. Det militære fartøyet fikk en stor flenge i skroget og sank fem dager senere.

— Hendelsen er kompleks og detaljene mange. Vi mener det vi nå legger frem forklarer hendelsen og sikkerhetsproblemer som følge av dette, sier Dag Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen til Forsvarets havarikommisjon.

Radar og AIS ble i liten grad benyttet for å overvåke farvannet, kommer det frem i en video som presenteres av hendelsesforløpet på pressekonferansen.

– En vaktsjef med lenger erfaring ville trolig oppfattet mer. Ingen oppfattet kollisjonsfaren før det var for sent, sier organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem.

ETT ÅR ETTER: Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Dag S. Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen i SHT legger frem Helge Ingstad-rapporten. Foto: Hallgeir Vagenes

Havarikommisjonen la frem sin foreløpige analyse tre uker etter ulykken i fjor.

Dette var hovedpunktene:

Brobesetningen på «Helge Ingstad» fikk tidlig inntrykk av at lysene fra tankeren var et objekt som lå stille ved Stureterminalen.

Det var oppfatningen på fregatten, selv da «Sola TS» begynte å gå mot dem. Dekksbelysningen var så sterk at de ikke så lanternene.

Da fregatten rett før kollisjonen ble bedt om å foreta seg noe, forsto de ikke at de kommuniserte med et tankskip rett forut.

«Helge Ingstad» trodde det var et av tre andre fartøyer på nordlig kurs og trygg avstand som ba dem svinge mot styrbord (høyre).

De fryktet at en styrbord manøver ville føre krigsskipet rett inn i terminalen - og skjønte for sent at de var på kollisjonskurs.

Slik skjedde ulykken

Natten var mørk, men været klart og sikten god da «Helge Ingstad» gikk sørover i Hjeltefjorden med 17–18 knops fart.

Kl. 03.45 forlater «Sola TS» Stureterminalen, fullastet med råolje. Tankeren har los ombord og assisteres av to taubåter.

Kl. 03.57 ser losen ekkoet fra et sørgående fartøy på radaren. Han spør sjøtrafikksentralen på Fedje hvem som kommer imot.

Fedje VTS svarer at de ikke har opplysninger om fartøyet, selv om «Helge Ingstad» kl. 02.40 hadde meddelt dem seilingsruten.

Kl. 04.00 kaller Fedje opp «Sola TS» og opplyser at det muligens er «Helge Ingstad» som kommer på babord (venstre) side.

Losen på oljetankeren kaller umiddelbart opp «Helge Ingstad» og ber dem svinge styrbord (høyre) med en gang.

Brobesetningen på fregatten melder at de ikke kan svinge, før de har passert et stasjonært objekt på den aktuelle siden.

«Helge Ingstad» tror de har radiokontakt med et annet fartøy i nærheten og forstår ikke at en tanker kommer rett mot dem.

Like etter kolliderer skipene. «Helge Ingstad» fortsetter ukontrollert mot land og grunnstøter kl. 04.11.

Publisert: 08.11.19 kl. 11:03 Oppdatert: 08.11.19 kl. 11:15







FORLISTE: «Helge Ingstad» grunnstøtte etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» og sank etter noen dager i Hjeltefjorden nord for Bergen. Foto: Mattis Sandblad

SUPERTANKER: «Sola TS» er en 250 meter lang supertanker som kan laste over 110 000 tonn råolje. Skipet ble bygget i 2017, eies av den greske Tsakos-gruppen og er registrert på Malta. Foto: Helge Mikalsen

FORLISTE: «Helge Ingstad» grunnstøtte etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS» og sank etter noen dager i Hjeltefjorden nord for Bergen. Foto: Harald Vikøyr

STORE SKADER: I kollisjonen ble skutesiden på «Helge Ingstad» revet opp av ankeret i baugen på «Sola TS». Foto: Hallgeir Vågenes

TRAFF ANKER: «Helge Ingstad» traff ankeret i baugen på supertankeren «Sola TS». Foto: Helge Mikalsen

Mer om