«Helge Ingstad»-rapporten: Derfor kolliderte fregatten

LILLESTRØM (VG) Manglende erfaring, lite bruk av relevant utstyr, dårlig kommunikasjon og en fastlåst oppfatning av situasjonen trekkes frem som mulige faktorer til ulykken av havarikommisjonen.

Fredag formiddag møtte havarikommisjonen mannsterke opp for å presentere funnene fra gjennomgangen av «Helge Ingstad»-ulykken for nøyaktig ett år siden.

Havarikommisjonen mener dette er blant årsakene til at det gikk galt utenfor Stureterminalen en november-natt i fjor:

KNM Helge Ingstad forstod ikke at Sola TS ikke var et stillestående objekt, men en oljetanker i bevegelse, før det var for sent.

Hverken vaktsjefen eller assisterende vaktsjef på KNM Helge Ingstad hadde nødvendig trening eller fartstid til oppgavene rollene de skulle fylle.

Brobesetningen på KNM Helge Ingstad kan ha vært slitne, og sjøforsvaret manglet systematisk logging av arbeidstimer.

Manglende bruk av radar og AIS (automatisk identifikasjonssystem) på fregatten.

Kommunikasjon mellom los og brobesetningen på Sola TS var mangelfull.

Lyssettingen på Sola TS gjorde at de var lite synlig da de dro fra terminalen.

Fedje VTS hadde ikke god nok oversikt over trafikkbildet. De hadde ikke oversikt over KNM Helge Ingstad, før det var for sent.

Fedje VTS hadde heller ikke informert annen trafikk tilstrekkelig om at Sola TS var i ferd med å forlate terminalen.

Tre aktører er sentrale: Fregatten KNM Helge Ingstad, oljetankeren Sola TS og sjøtrafikksentralen Fedje.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er en skyldfordeling. Vårt mandat er å drive uavhengige offentlige undersøkelser. Vi er ikke ute etter syndebukker, sier William Bertheussen, direktør i Statens havarikommisjon for transport (SHT).

FAKTA: Hendelsesforløpet Natten var mørk, men været klart og sikten god da «Helge Ingstad» gikk sørover i Hjeltefjorden med 17–18 knops fart.

Kl. 03.45 forlater «Sola TS» Stureterminalen, fullastet med råolje. Tankeren har los ombord og assisteres av to taubåter.

Kl. 03.57 ser losen ekkoet fra et sørgående fartøy på radaren. Han spør sjøtrafikksentralen på Fedje hvem som kommer imot.

Fedje VTS svarer at de ikke har opplysninger om fartøyet, selv om «Helge Ingstad» kl. 02.40 hadde meddelt dem seilingsruten.

Kl. 04.00 kaller Fedje opp «Sola TS» og opplyser at det muligens er «Helge Ingstad» som kommer på babord (venstre) side.

Losen på oljetankeren kaller umiddelbart opp «Helge Ingstad» og ber dem svinge styrbord (høyre) med en gang.

Brobesetningen på fregatten melder at de ikke kan svinge, før de har passert et stasjonært objekt på den aktuelle siden.

«Helge Ingstad» tror de har radiokontakt med et annet fartøy i nærheten og forstår ikke at en tanker kommer rett mot dem.

Like etter kolliderer skipene. «Helge Ingstad» fortsetter ukontrollert mot land og grunnstøter kl. 04.11.

Lite bruk av radar og AIS

Radar og AIS (automatisk identifikasjonssystem) ble i liten grad benyttet for å overvåke farvannet. Da dukket ikke fregatten opp hos trafikksentralen.

Pågående opplæring, dårlig syn, trøtthet og manglende erfaring blant mannskapet på broen til «Helge Ingstad» trekkes også frem av havarikommisjonen.

– En vaktsjef med lenger erfaring ville trolig oppfattet mer, men ingen oppfattet kollisjonsfaren før det var for sent, sier organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem i videoen fra pressekonferansen.













TRAFF ANKER: «Helge Ingstad» traff ankeret i baugen på supertankeren «Sola TS».

Vaktsjef var klarert cirka syv måneder før ulykken.

– I løpet av den perioden er mye tid tatt opp av permisjon, ferie og landligge. Han har hatt relativt liten tid til å bygge erfaring som vaktsjef alene, sier Ingvild K. Ytrehus.

– Hvor liten tid, snakker vi om få uker?

– Vi har ikke karakterisert det, men det kan være kort tid, ja, sier Ytrehus.

Broteamet var helt normalt: Én offiser og resten av posisjonene bemannet av menige og matroslærlinger.

De fleste i teamet var opptatt med planlagte oppgaver. Vaktsjef besluttet at det ikke var nødvendig å bruke radar for å følge med på det lysende «objektet». Dette hadde blitt diskutert under vaktskiftet.

FRA HAVARIKOMMISJONEN: Fra venstre: Avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen i SHT Dag Liseth, direktør i statens havarikommisjon for transport (SHT) William Bertheussen, leder for sjøseksjonen i SHF Kristian Haugnes og leder for fagstab i SHT Ingvild Ytrehus. Foto: Hallgeir Vagenes

I tillegg var det et svikt hos sjøtrafikksentralen:

— Denne natten glemte trafikklederen å plotte inn at fregatten kom inn i området. Det bidro til at vedkommende ikke kunne identifisere fregatten umiddelbart på forespørsel fra Sola TS.

ETT ÅR ETTER: Direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Dag S. Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen i SHT legger frem Helge Ingstad-rapporten. Foto: Hallgeir Vagenes

Havarikommisjonen peker ikke ut noen utløsende faktor for ulykken, men tre sentrale aktører, og en rekke ting som gikk galt:

KNM Helge Ingstad

I de kritiske minuttene før ulykken, manglet «Helge Ingstad» oversikt over hva som skjedde på styrbord side av skipet. Det hadde akkurat vært vaktskifte, og der det ble diskutert at man så et «objekt» på radaren og i form av lys, men ikke hva objektet var.

Vaktsjefen som tok over hadde hatt klarering som vaktsjef i omtrent åtte måneder, og hadde dermed kort fartstid. Vaktsjefen besluttet at det ikke var nødvendig å følge det lysende objektet med radar, fordi de ikke trodde det var i bevegelse.

Brobesetningen trodde derfor lysene kom fra et «objekt» som lå stille ved Stureterminalen - selv da «Sola TS» begynte å gå mot dem, og etterhvert ble mer synlig.

Da man oppfattet kollisjonsfaren var det allerede for sent.

I rapporten slås det fast at en mer erfaren vaktsjef muligens kunne ha plukket opp de svake faresignalene om at Sola TS ikke var et objekt som lå stille, og overvåket det nøyere.

Fregatten seilte uten å sende ut AIS-signaler, som gjør at fartøyet identifiseres automatisk. Derfor var det vanskelig for Sola TS å komme i kontakt med dem like før ulykken inntraff.

Rapporten trekker også inn flere faktorer. Blant annet sammenfalt et nattmåltid med treningen i optisk posisjonering: En av de to utkikkerne var nedenunder for å spise, men dette skal ikke ha vært vesentlig for ulykken. Likevel peker rapporten på manglende organisering og lederskap på fregatten.

Brobesetningen på KNM Helge Ingstad kan ha også ha vært slitne, og sjøforsvaret manglet systematisk logging av arbeidstimer.

Vaktsjefen ledet en besetning som bestod av fem vernepliktige, en av dem under opplæring, og en assisterende vaktsjef.

Den assisterende vaktsjefen på fregatten skulle drive viktige systemer på broen i tillegg til å lære opp en person. Rapporten fastslår at assisterende vaktsjef ikke hadde god nok trening og kompetanse til å gjøre dette samtidig.

Sjøtrafikksentralen Fedje VTS

Sjøtrafikksentralen skal sørge for å ha oversikt over trafikken til sjøs, men sjøtrafikksentralen Fedje hadde ikke oversikt over hvilket fartøy det var som kom inn mot Sola TS da tankskipet kalte dem opp.

Rapporten beskriver at det var flere grunner til dette:

Tidligere hadde KNM Helge Insgstad sagt ifra til Fedje VTS via mobil at de var på vei inn i området, men det ble ikke plottet inn i overvåkningssystemet.

Ferden gjennom Hjeltefjorden ble ikke ansett som spesielt krevende, ettersom det var åpent og klar sikt.

Da tankeren Sola TS senere dro fra terminalen var det tre fartøy på vei nordover, nærmere tankskipet enn fregatten.

KNM Helge Ingstad lå 5,8 nautiske mil nord for terminalen, utenfor området som operatøren hos sjøtrafikksentralen hadde zoomet inn på, og var derfor ikke en del av trafikkbildet som Fedje vurderte.

Dette bidro til at operatøren hos Fedje ikke husket fregatten da Sola TS spurte Fedje VTS hvem som kommer inn i fjorden, tre minutter før de to enorme skipene smalt inn i hverandre.

Da operatøren hos Fedje VTS til slutt fikk identifisert fartøyet så Sola TS kunne ta direkte kontakt med KNM Helge Ingstad, lot operatøren videre avklaring av situasjonen være opp til de to fartøyene. Operatøren antok at de kunne se hverandre gjennom broinstrumentene.

Sola TS

Ifølge rapporten, beveget oljetankeren Sola TS seg først sakte ut fra Stureterminalen. Derfor var det ikke lett å registrere bevegelse fra broen på KNM Helge Ingstad.

Fartøyet hadde noen av lysene på dekk skrudd på for mannskapet som skulle sikre utstyr, i tillegg til navigasjonslys.

Disse lysene på oljetankeren kunne se ut som en forlengelse av lysene på terminalen. Tankeren kunne dermed se ut som et stillestående «objekt» med lys for fregatten. I tillegg til ble det vanskelig å anslå avstanden til objektet i mørket.

Hverken KNM Helge Ingstad eller noen andre fartøy var plottet inn på radaren til Sola TS.

Ifølge rapporten, indikerer dette at brobesetningen hos Sola TS tok en mindre aktiv rolle overfor losen på broen. Rapporten beskriver at det var lite kommunikasjonen mellom brobesetningen og losen om den generelle trafikksituasjonen.

Da losen oppdaget et fartøy på kollisjonskurs med tankeren, kontaktet de Fedje VTS for å finne ut hvem det var som kom mot dem. De kunne ikke se navnet på skipet selv, fordi KNM Helge Ingstad ikke sendte ut AIS-signaler. Da de kontaktet Fedje, hadde ikke trafikksentralen oversikt over hvilket fartøy det kunne være som kom mot dem.

Sola TS prøvde å blinke med Aldislampen for å advare fregatten, men lampen var skjult av dekklysene på skipet, og ble derfor ikke oppfattet av besetningen på fregatten. Ifølge rapporten, var sannsynligvis ikke brobesetnignen på Sola TS klare over at dekklysene hadde denne effekten på det blinkende lyset fra Aldislampen.

Da Fedje VTS til slutt informerte oljetankeren om at det var KNM Helge Ingstad som var på vei mot dem, tok de umiddelbart kontakt med fregatten. Men da var fartøyene så nære hverandre at det var lite man kunne gjøre.

