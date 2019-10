UNDER ETTERFORSKNING: Lailia Anita Bertheussen er samboer med Tor Mikkel Wara. Foto: PRIVAT

Statsadvokaten ber PST gjøre nye undersøkelser i Wara-saken

PST skal ha anbefalt Statsadvokaten å ta ut tiltale mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Lailia Anita Bertheussen. Nå har de fått beskjed om å gjøre mer etterforskning i saken.

Det melder Aftenposten.

Det er statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet som bekrefter dette overfor avisen.

– Det vil bli gjennomført noen nye undersøkelser, sier Formo.

Dermed får Politiets sikkerhetstjeneste (PST) saken «tilbake». De har, etter det VG er kjent med, i sin innstilling basert på den etterforskningen som allerede er gjort anbefalt Statsadvokaten å ta ut tiltale mot Bertheussen.

Vil ikke ta lang tid

Det er ikke etter ønske fra den tiltaltes forsvarer at det vil blir foretatt nye undersøkelser. Ønsket kommer fra statsadvokaten selv.

Nøyaktig hvilke etterforskningsskritt Formo etterlyser fra PST ønsker hun ikke uttale seg om.

– Det kan jeg ikke si noe mer om, men det er ikke nye avhør og undersøkelsene er ikke av et stort omfang. Det vil ikke ta lang tid, sier hun til VG.

Formo svarer følgende på om det vil bli gjort nye avhør med Bertheussen.

– Jeg har vært i dialog med forsvarer og vi har avklart at det ikke vil bli gjennomført ytterligere avhør av siktede, forteller statsadvokaten.

Nekter straffskyld

Bertheussen, som trodde det var en spøk da hun i mars i år ble pågrepet, er siktet av PST for flere forhold, blant annet for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig.

Hun erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Hennes advokat, John Christian Elden, har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Publisert: 30.10.19 kl. 13:37







