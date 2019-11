KREVER REDEGJØRELSE: Kjersti Toppe (Sp) vil ha barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

Går ut mot Ropstad etter «gutten på luftmadrassen»: Han må ta ansvar

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) selv må ta ansvar etter VGs sak om «gutten på luftmadrassen» - og krever en redegjørelse for Stortinget.

Nå nettopp







VG har tidligere fortalt historien om en 16 år gammel gutt som har bodd isolert i et såkalt enetiltak i en privat barnevernsinstitusjon.

Gutten har omfattende hjelpebehov, og har i perioder sovet på en luftmadrass – i et umøblert rom.

Samme dag sa barne- og familie mister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG at behandlingen av gutten er «en krenkelse av menneskeverdet».

– Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som øverste ansvarlig for Bufetat, må følge opp denne saken, sa han.

Må svare på Stortinget

Kjersti Toppe (Sp) ber Ropstad om å ta ansvar selv.

– Som barne- og familieminister er Ropstad øverste leder for barnevern. At han ber direktoratet om å ta ansvar er nesten ikke til å tro. Det er urimelig og uakseptabelt at han sparker nedover og be de under ham ta ansvar for situasjonen, sier hun.

Onsdag denne uken kaller Senterpartiet Ropstad til Stortinget. Der han må svare på spørsmål om VGs avsløringer om barna som bor isolert og «gutten på luftmadrassen».

Ropstad vil også få spørsmål om private barnevernsaktører, som VG tidligere har avslørt at tjener millioner på barn som bor isolert.

VIL HA SVAR: Kjersti Toppe (Sp) har mange spørsmål til Ropstad om dagens situasjon i barnevernet. Foto: Hallgeir Vågenes

Toppe får støtte fra Kari Henriksen i Arbeiderpartiet:

– Ropstad snakker egentlig til seg selv når han ber øverste myndighet følge opp. Om han vil at Bufdir skal foreta seg noe, må han be dem gjøre det.

Henriksen mener Ropstad må ta kontakt med helseministeren for å få avklart ansvarsforholdet mellom helse og barnevern.

– Syke barn som trenger spesialistoppfølging skal få det. Det er Ropstads ansvar, sier hun.

Fremmer forslag om lovregulering

VG har tidligere avslørt hvordan antallet barnevernsbarn som bor isolert i såkalte enetiltak eller alene på institusjon, har langt over doblet seg på fem år.

Etter VGs avsløring har Ap, SV og Sp bedt Ropstad komme på Stortinget for å gi en redegjørelse for situasjonen i barnevernet.

GUTTENS ROM: I denne institusjonen, i regi av Stendi, har gutten bodd i over tre år. Foto: Privat

– Nå må Ropstad komme til Stortinget og redegjøre for situasjonen i barnevernet, sier Henriksen.

Hun forteller at Ap er for en helhetlig gjennomgang av barnevernet og forventer at regjeringen har en tydelig plan for å bedre barnevernet.

– Vi har mange spørsmål til Ropstad om hva som skjer i barnevernet i dag. Det er absolutt behov for en redegjørelse for Stortinget, sier Kjersti Toppe i Sp.

Hun forteller at Senterpartiet i løpet av de nærmeste ukene kommer til å fremme forslag om å lovregulere bruken enetiltak.

Under Sps landsstyremøte vedtok partiet et forslag om å reformere barnevernet.

Det stiller Ap seg positive til.

– Vi har tidligere levert forslag om en reform til Stortinget som ble nedstemt. Hvis flere vil være med på en helhetlig reform, heier vi selvfølgelig på det. Det betyr at flere ser et behov for en stor endring i barnevernet, sier Kari Henriksen.

Publisert: 04.11.19 kl. 21:59







Mer om