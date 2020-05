Politiet måtte søndag kveld rykke ut til Son for å håndtere en større ansamling berusede ungdommer. Foto: Nyhetstips.no

Politiet slår alarm: – Ring ungdommen deres!

Politiet i Øst har fått meldinger om 100 til 200 ungdommer samlet i Son. Ambulansen på stedet melder om totalt kaos. Dette er bare en av mange henvendelser kvelden 17. mai.

Oppdatert nå nettopp

– Nå må foresatte ringe ungdommen sin. Det er beste løsning, sier operasjonsleder i politiet i Øst Terje Marstad til VG.

Han forklarer at de får inn flere meldinger enn hva de klarer å rekke over. De har rett og slett ikke ressurser til å hjelpe alle.

– Vi er bare festbrems og brannslukker, men det er viktig nå at foreldre tar ansvar. Vi skulle vært mange flere steder nå, sier han.

Politiet får inn meldinger fra Lørenskog, Nesodden, Drøbak og ikke minst Son, hvor det nå meldes om 100 til 200 ungdommer samlet. Flere har drukket for mye og trenger helsehjelp.

– Ambulansen der melder om totalt kaos. Det er ungdom i aldersgruppen 14 til 17 år. Fra hele distriktet får vi sånne meldinger, og det gjelder hovedsakelig ikke russen, men all ungdom.

les også Slåssing flere steder i landet – en person skal ha blitt slått med vinflaske

Marstad har en klar oppfordring til foreldre og foresatte:

– Ring ungdommen deres. Flere trenger hjelp nå, og vi når ikke frem til alle.

Operasjonslederen beskriver amper stemning flere steder.

– Helgen har vært lang for mange, og nå kommer de ut i det fri, etter å ha vært innestengt en lenger periode, sier han og legger til:

– Men rådene fra helsemyndighetene gjelder fortsatt, selv om det virker som om de har blitt satt på pause i dag, dessverre, og det er ikke bra.

SLÅSSING: Rundt klokken 17:00 17. mai ble det meldt om slåssing blant ungdom på Jernbanetorget. Foto: SWY, VG-tipser til 2200

les også Politidirektøren om 17. mai-feiringen: – Kommer ikke til å bruke makt for å splitte store grupper

Også i Oslo politidistrikt opplever de utfordringer med ungdommen i kveld.

– Det er ganske likt her og. Mye berusa ungdom, amper stemning, tendenser til slagsmål og dette gjelder de både over og under alderen at de kan drikke lovlig, sier operasjonsleder i Oslopolitiet Per Ivar Iversen.

Han forteller om ungdom som trekker ned mot sentrum, fra overalt i byen. Politiet forsøker å rekke overalt, men det er klager på fester og private arrangementer de ikke har kapasitet til å håndtere.

– Det ser ikke ut til å roe seg ennå.

Iversen har også en oppfordring til foresatte.

– Prøv å ha kontroll på ungdommen deres, selv om det er vanskelig. Man kan jo ikke leie dem i hånda hele veien.

les også Ruter om fulle busser: – Ta personlig ansvar

Rett før klokken elleve melder politiet i Agder også om en stor ansamling ungdom i Bertesbukta, et badested i Kristiansand.

– Det har tiltatt i løpet av kvelden, det begynte med noen få, og så ble det et par hundre. Det begynner nå å bli et problem, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland.

Ifølge han har dette vært en spesiell nasjonaldag. Det er vanlig med ansamling av folk og større fester, med mye å gjøre for politiet, men i år har de opplevd mange uorganiserte arrangementer.

– Spesielt blant ungdom. Det er mye fyll og store ansamlinger med folk. Og dette gjelder ikke russen, men yngre mennesker, sier Hægeland.

Han oppfordrer også foresatte til å ta kontakt med ungdommen.

– Vi rekker ikke overalt. Vi var rett og slett ikke forberedt på dette.

les også 17. mai på Aker Brygge: – Blir ingen dansing på bordet

I politiet i Sør-Øst er situasjonen noe roligere. Operasjonsleder Øyvind Hammervold sier de tar unna det som kommer nå, men at det har vært mange slike meldinger også hos dem i kveld.

– Vi har fått mange meldinger om berusa ungdom, slagsmål, ordensforstyrrelser og amper stemning, men nå ser det ut til å roe seg, sier han.

Publisert: 17.05.20 kl. 22:29 Oppdatert: 17.05.20 kl. 23:07

Fra andre aviser