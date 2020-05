Krimforfatter Jørn Lier Horst med hemmelig rolle i Lørenskog-saken

Den tidligere etterforskningslederen og krimforfatteren bekrefter til VG at han har gjort «undersøkelser på innsiden av lukkede kriminelle miljøer.»

– Det er et begrenset antall norske kriminelle som ville ha evne til å gjennomføre en slik bortføring eller påta seg et bestillingsdrap. I en tidligere fase av saken bidro jeg med å søke etter informasjon fra disse miljøene gjennom mine kontakter fra da jeg blant annet jobbet med organisert kriminalitet, sier Horst, som bekrefter VGs opplysninger om at han har medvirket i etterforskningen.

– Gjaldt arbeidet ditt med å undersøke hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført?

– Det kan jeg bekrefte.

– Slik politiet jobber

Han ønsker ikke å si noe mer konkret om hvilke oppgaver han har utført og hvor lenge han har bistått i etterforskningen. Ifølge VGs opplysninger har krimforfatteren utført arbeidet i samarbeid med Kripos og Oslo-politiets topphemmelige avdeling «Spesielle operasjoner».

– Men jeg har ikke fått betalt eller hatt en formell rolle, og jeg sitter heller ikke på noe innsideinformasjon. Dette er slik politiet jobber, og det ligger i sakens natur at denne type arbeid utføres.

Horst har jobbet i politiet i 19 år, og har tidligere jobbet som etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han sier videre at arbeidet hans i Lørenskog-saken ikke førte fram til noe gjennombrudd.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Politiet får fortsette ransakingen

Horst er en kjent krimforfatter og har gitt ut over 40 bøker. I 2013 vant han Riverton-prisen for «Jakthundene», som handler om den fiktive etterforskeren William Wisting.

Som kjent opplyste politiet på en pressekonferanse i juni i fjor at de hadde endret hovedhypotese: Anne-Elisabeth Hagen var ikke lenger antatt bortført. Politiet mente at det var mer sannsynlig at hun var drept, og at drapet var forsøkt skjult som en bortføring.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drapet på sin egen kone 28. april, avholdte politiet en pressekonferanse hvor etterforskningsleder Tommy Brøske uttalte «saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning.»

Torsdag ble det klart at politiet kan fortsette undersøkelsene i Sloraveien, etter at Svein Holden, Hagens forsvarer, tok politiets beslutning til retten, fordi han mener politiet ikke har lov til å holde på boligen.

