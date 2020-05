TEST: Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) mener Tangen-turen ikke besto VG-testen. Foto: Mattis Sandblad

Slik vurderte de Tangen-turen: – Det ble litt mye

Munchmuseet snudde fra nei til ja til nei: Nicolai Tangens tur og seminar til USA har skapt turbulens. I kveld havner saken på bordet til kontrollutvalget i Oslo kommune.

Nå nettopp

VG har konfrontert norske selskap og offentlig organ som hadde ledere som var med på Nicolai Tangens påkostede tur til seminaret i USA i november:

Gjennomgangen viser at turen og omtalen har fått flere konsekvenser.

Se alle svarene fra de ulike selskapene og organene i faktaboksen nederst i saken.

I Oslo kommune skal saken opp i kontrollutvalget tirsdag kveld, som følge av at direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet deltok.

– Vi kan ikke se at turen er brudd på vårt etiske regelverk, men sett i ettertid ble det litt mye, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun sier det at mange offentlige organ i ettertid har vurdert at deltagelsen ikke tåler det hun kaller«VG-testen».

– Det er nok riktig. I ettertid ser vi at ulike aktører har gjort seg nye vurderinger. Den totale oppmerksomheten har bidratt til at mange snudde og bestemte seg for å ta regningen.

Vurdert tre ganger

Det viser seg at Munchmuseet har ombestemt seg to ganger. Først var vurderingen at museet skulle betale. Deretter snudde museet og ønsket å ta imot kostnadene for seminaret som en gave.

Men etter VGs avsløring og omtale av turen, snudde de igjen og tok regningen. Kostnaden de har beregnet seg frem til er på vel 50.000 kroner. VG har tidligere skrevet at de reelle kostnadene trolig er langt høyere.

I Oslo kommune har man hatt en grense på 80.000 kroner for å kunne motta gaver, altså er beløpet som Munchmuseet opererer med, innenfor grensen.

Ikke journalført

Etter initiativ fra SVs Ivar Johansen i Oslo kommunes kontrollutvalg har Kommunerevisjonen gått inn i saken.

I et notat revisjonen oversendte til kontrollutvalget tirsdag, fastslås ikke brudd på det etiske regelverket. Men det påpekes at museet ikke har dokumentert sine vurderinger av gaven og at invitasjonen ikke er journalført.

les også NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gående

«For denne og lignende type gaver, som reiser og deltagelse på private arrangementer, som kan være eller i offentligheten oppfattes som gaver til øverste leder som person, bør det være åpenhet og vurderingene bør etter Kommunerevisjonens vurdering dokumenteres».

– Uheldige gråsoner

De tar opp et sentralt tema: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver.

«Det å sette tydelige grenser for hva som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas, også her, kan redusere risikoen for at virksomheter og enkeltansatte opptrer i uheldige gråsoner».

– På møtet tirsdag kveld er hovedsaken coronahåndteringen i Oslo, så det blir bare en gjennomgang av Tangen-tur-saken, men jeg er innstilt på at vi må følge den opp fremover, sier leder i kontrollutvalget Ola Kvisgaard.

les også Sp-Vedum: Tangen kan ikke bli oljefond-sjef uten å flytte hele formuen hjem til Norge

Varsler gjennomgang

Norsk utenrikspolitisk institutt varsler at de vil ha en gjennomgang av hvordan de håndterer betalte turer. Ved Henie Onstad Kunstsenter har seminaret blitt tema i styret som følge av direktør Tone Hansens deltagelse.

– Vi har i etterkant fått styremedlemmenes vurdering. Det var enighet om at det var i kunstsenterets klare interesse at Tone Hansen deltok på seminaret, sier styreleder Halvor Stenstadvold.

DISKUTERTE SEMINARET: Styreleder Halvor Stenstadvold, her fra en pressekonferanse i 2014. Foto: Jan Petter Lynau

Ulike vurderinger

Hvor grensene går for å kunne delta på en tur lik den Tangen arrangerte, varierer:

VG har utfordret Statsministerens kontor (SMK) om det er etisk problematisk at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted lot seg påspandere en så dyr tur.

Og der er de klare:

– Turen var en privat reise som Fredrik Sejersted gjorde på fritiden. Det etiske regelverket i staten setter ikke forbud mot personlige relasjoner, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) til VG.

Det betyr at SMK mener at en vanlig arbeidstager kunne reist på en slik tur, dersom man har en venn som vil betale.

På spørsmål om en ansatt i departementene kunne deltatt på turen på departementets regning, med den kostnadsrammen den hadde, svarer hun:

– Det er hver enkelt statlige virksomhet som avklarer sine ansattes deltagelse på ulike arrangementer, kurs og seminarer.

– Tok ut ferie

Ved Oslo tingrett gjør de samme vurdering som på SMK, ved at dommer Audunn Syses tur var privat. Sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett skriver til VG at Syse tok ut ferie og at hun deltok som ektemannens ledsager.

– Vi kan derfor ikke se at reisen skulle være i strid med for de etiske prinsipper for dommeratferd.

Men han sier at ingen ansatt kunne vært med på en slik kostbar tur, betalt av Oslo tingrett:

– Domstolenes budsjettsituasjon tilsier stor grad av nøkternhet med tanke på reiser, utenlandsopphold og kompetansetiltak. Ethvert kompetansetiltak som dekkes av domstolene, skal anses som nødvendig og være faglig relevant. Deltagelse på en tverrfaglig konferanse på et annet kontinent, tilfredsstiller ikke disse kriteriene, svarer sorenskriveren.

les også Ingen grunn til å mistro milliardæren

Og heller ikke betalt av Tangen:

– Det ville ikke vært naturlig å delta i egenskap av dommer eller annen medarbeider i Oslo tingrett på et seminar med en slik kostnadsramme, betalt av en ekstern aktør. Det ville også skadet tilliten til at domstolen er uavhengig og upartisk, og kunne gi inntrykk av uheldige bindinger, skriver sorenskriver Yngve Svendsen.

Her kan du lese svarene fra en rekke selskaper, blant annet Aker og Equinor:

Svar fra de ulike selskapene/organene Utenriksdepartementet FN-ambassadør Mona Juul deltok på seminaret og fikk deler av oppholdet betalt. Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Trude Måseide sier det var feil og var årsaken til at de i etterkant ville ta regningen for det. – Ambassadøren deltok i en paneldebatt om fremtidsutsiktene for verden. Innlegget hennes handlet om FNs rolle i det internasjonale samarbeidet. Paneldebatten hun var invitert til å delta i og programmet for seminaret ble vurdert som faglig relevant for henne som ambassadør. Arrangøren organiserte og betalte for overnatting, men ikke transport fra New York til Philadelphia og tilbake for ambassadøren. Overnatting skulle også vært betalt av FN-delegasjonen, men ved en feil ble ikke det gjort. Delegasjonen har ordnet opp i dette, skriver hun. – Kunne enhver ansatt i UD deltatt på den/en slik betalt tur eller en tur dere betalte, med den kostnadsrammen som turen og USA-seminaret hadde? – Hvilke seminarer UDs ansatte deltar på, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det må være faglig relevant. For øvrig gjelder det at når statsansatte deltar på reiser eller seminarer på tjenestens vegne, skal det betales av arbeidsgiver. Statsansatte skal ikke ta imot reiser, hotellopphold eller andre ytelser som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres arbeid. Schibsted Styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted sier de ikke har vurdert Tangen-turen i etterkant. – Styret i Schibsted har ikke vurdert deltagelsen opp mot selskapets etiske regelverk da vi ikke kan se at dette har vært et brudd på rammeverket. I en bedrift av en slik størrelse som Schibsted vil det normalt være konsernsjefen selv som avgjør deltagelse på seminarer eller konferanser. Kun i helt spesielle tilfeller, eksempelvis av mer prinsipiell karakter, vil det være naturlig å konsultere styreleder og/eller øvrige styremedlemmer. Jeg kan ikke se at det skulle ha vært saken her. – I Schibsteds etiske regler står det at selskapet som hovedregel alltid betaler reiseutgifter selv. Hvorfor tok da Tangen regningen? – Det er en del av jobben til konsernsjefen å delta på seminarer, holde foredrag, promotere Schibsted og skaffe innsikt som igjen kommer selskapet til gode. Det er ikke uvanlig at arrangøren dekker kostnader der deltagelse innbefatter foredrag med mer. Vi kan derfor ikke se at deltagelsen i dette tilfellet hverken representerer et brudd på regelverk eller har skapt en habilitetskonflikt, sier han. – Selv var jeg der som privatperson siden jeg har kjent Tangen over flere år. Skogen Lund takket ja til Tangens invitasjon og deltok i et panel under seminaret. På tidspunktet da invitasjonen ble mottatt, Me var Tangen gjennom AKO også en større aksjonær i Schibsted, fremholder han. Sunde svarte ikke direkte på følgende spørsmål: – Kunne en ansatt i Schibsted eller i datterselskaper, deltatt på den turen, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde, på Schibsteds regning/ eller blitt påspandert en slik tur? Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted svarer på vegne av selskapet: – Generelt sett er det slik at deltagelse på konferanser eller seminar skal begrunnes opp mot nytteverdi, enten man har en oppgave eller kun er deltager. Vi har ansatte på alle nivåer som representerer Schibsted eller våre selskap på konferanser og seminarer. De er gode representanter og ambassadører for selskapet, og bygger samtidig opp verdifull kompetanse. Et eksempel er tech-konferansen South By Southwest i USA, som riktignok ble avlyst i år. Der deltar Schibsted både med skrivende journalister og ansatte som er der for å lære og ta med seg ideer tilbake som selskapet kan nyttiggjøre seg i vídere tjenesteutvikling. Det er selvsagt kostbart, med nytteverdien anses som stor. Normalt sett dekkes slikt av bedriften, men av og til er utgifter helt eller delvis dekket av arrangøren. Aker Direktør Kristian Røkke i Aker ASA var med på seminaret i USA. Han er selv utdannet ved universitetet i Philadelphia hvor konferansen ble avholdt. Han har også vært administrerende direktør ved Philly Shipyard i Philadelphia og han er i dag styreleder i det børsnoterte verftsselskapet, hvor Aker er majoritetseier. Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA sier de ikke ønsker å kommentere saken utover dette: – Kristian Røkke deltok på seminaret på The Wharton School, University of Pennsylvania, hvor han har en MBA (Red. anmerk: Master) fra. Han reiste til og fra Philadelphia med rutefly. Statsministerens kontor – om regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, deltok på USA-turen. VG har stilt spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om turen og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK. – Turen var en privat reise som Fredrik Sejersted gjorde på fritiden. Turen er derfor ikke vurdert etter de etiske retningslinjene. Sejersted er en nær venn av Nicolai Tangen. Det etiske regelverket i staten setter ikke forbud mot personlige relasjoner. – Kunne ansatt i departementene deltatt på den turen, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde, på departementets regning? – Det er hver enkelt statlige virksomhet som avklarer sine ansattes deltagelse på ulike arrangementer, kurs og seminarer. – Sejersted sier han var der som venn og at det derfor er greit at Tangen betalte for turen. Er dere informert om hva som ble kostnaden? – Fredrik Sejersted eller andre arbeidstagere har ikke opplysningsplikt til arbeidsgiver om kostnadene ved deres private reiser. – Selv om det var en privat tur, står han oppført som Norges regjeringsadvokat i programmet og ha ble presentert som det under sin innledning. Er det helt greit for dere? – Temaet på programmet var ikke knyttet til rollen eller oppgavene Sejersted har som regjeringsadvokat. Det er ikke forbud mot at statsansatte angir stillingstittelen sin i andre sammenhenger enn i jobben, så lenge det er klart at de ikke opptrer eller uttaler seg på vegne av arbeidsgiveren/staten. – Han deltok i privat regi og ikke i kraft av sin stilling, selv om han ble presentert som det. Fristiller det ham fra deres etiske regelverk når det gjelder hva man kan ta imot? – Gaver en mottar som privatperson og ikke i tjenesten, omfattes ikke av det etiske regelverket i staten. Personlige og private relasjoner kan imidlertid få betydning for habilitet i utøvelsen av jobben i staten, skriver Hjukse og viser til det som tidligere er skrevet om inhabilitet mellom Sejersted og Tangen, som statsminister Erna Solberg har bekreftet tidligere. Statsministerens kontor om Røe Isaksen: Statsråd Torbjørn Røe Isaksen deltok på Tangen-seminaret. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK). – Statsministerens kontor er ikke kjent med forhold som tilsier at etiske retningslinjer ble brutt i denne saken, skriver Hjukse. Hun viser til Isaksens egen orientering om saken, hvor han skriver at han bedre burde sjekket omstendighetene rundt seminaret, informert bedre om sin deltagelse og registrert det i Stortingets register for verv og økonomiske interesser. Han redegjør også for hvordan departementet i ettertid har bedt om å ta regningen for det Tangen dekket av hans måltider og hotellutgifter. – Kunne ansatt i departementene deltatt på den turen, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde, på departementets regning? – Det er hver enkelt statlige virksomhet som avklarer sine ansattes deltagelse på ulike arrangementer, kurs og seminarer, skriver Hjukse. Henie Onstad Styreleder Halvor Stenstadvold i Henie Onstad Kunstsenter sier de har hatt en vurdering i etterkant av at direktør Tone Hansen var med på Tangens betalte tur. – Vi har i etterkant fått styremedlemmenes vurdering. Det var enighet om at det var i kunstsenterets klare interesse at Tone Hansen deltok på seminaret. Han sier de ikke skiller på ledere og ansatte. – Tone Hansen er jo en ansatt, og deltok. Enhver slik deltagelse må utelukkende vurderes ut fra hva som er av verdi for våre faglige og kunstneriske interesser. Han sier det ikke er aktuelt å be om å betale regningen, da de mener det tjente senterets interesse, at hun deltok. Stenstadvold sier turen ikke var avklart med styret i forkant. – Det mener vi var en akseptabel vurdering fra Tone Hansens side da hun i sin tid besluttet seg for å delta. At hun ikke fant behov for å avklare den med styret i forkant, gir følgelig ikke grunnlag for kritikk av Tone Hansen fra styrets side. Selvaag Konserndirektør Olav Selvaag i Selvaag-Gruppen var med på turen. VG rettet spørsmål til styreleder Tore Myrvold, men han svarte at turen ikke var knyttet til konsernet og viste til Selvaag som selv har svart: – Jeg deltok som privatperson på dette seminaret. Nicolai Tangen er en privat venn av meg og har ingen relasjon til Selvaag-konsernet. Således har det ikke vært vurdert om dette har noe med Selvaag-konsernets etiske retningslinjer å gjøre. – Har dere foretatt en vurdering av om det er riktig for en leder i deres selskap å motta en så omfattende tur med så store kostnader? – Dersom en leder i Selvaag konsernet får en invitasjon til et seminar eller et relasjonsarrangement, og dersom det vurderes som riktig og viktig at lederen deltar, skal Selvaag konsernet som hovedregel dekke kostnadene forbundet med dette. – Kunne en ansatt i deres selskap deltatt på den turen, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde, på selskapets regning/eller få den dekket av Tangen? – Det faglige innholdet på dette seminaret var enestående. Dersom en vanlig ansatt hadde fått en invitasjon til dette, og man hadde funnet det riktig og viktig å delta for denne personen, ville kostnadene forbundet med dette blitt dekket av Selvaag-konsernet. Oslo Tingrett Dommer Audgunn Syse deltok på turen, som privatperson. Sorenskriver Yngve Svendsen skriver at «Syse tok ut ferie for å foreta den nevnte reisen. Hun deltok ikke i egenskap av medarbeider i tingretten, men som ledsager til sin ektemann (Red. anmerk: Ledende partner og hovedaksjonær Bjarne Lie i Verdane Capital). Vi kan derfor ikke se at reisen skulle være i strid med for de etiske prinsipper for dommeratferd eller for eksempel Etiske retningslinjer for statstjenesten. – Har dere foretatt en vurdering av om det er riktig for en dommer ved deres rett å motta en så omfattende tur med så store kostnader? – Nei, nettopp fordi det var snakk om en rent privat feriereise, og ikke en reise som er knyttet opp til dommergjerningen eller Oslo tingrett. Han svarer at ingen ansatt kunne vært med på en slik kostbar tur, betalt av Oslo tingrett: – Domstolenes budsjettsituasjon tilsier stor grad av nøkternhet med tanke på reiser, utenlandsopphold og kompetansetiltak. Ethvert kompetansetiltak som dekkes av domstolene, skal anses som nødvendig og være faglig relevant. Deltagelse på en tverrfaglig konferanse på et annet kontinent, tilfredsstiller ikke disse kriteriene, svarer sorenskriveren. Og heller ikke betalt av Tangen: – Det ville ikke vært naturlig å delta i egenskap av dommer eller annen medarbeider i Oslo tingrett på et seminar med en slik kostnadsramme, betalt av en ekstern aktør. Det ville også skadet tilliten til at domstolen er uavhengig og upartisk, og kunne gi inntrykk av uheldige bindinger, skriver sorenskriver Yngve Svendsen. NUPI Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) deltok på turen. Styreleder på NUPI, Kate Hansen Bundt, skriver til VG at: «deltagelse på seminarer der arrangøren betaler for reise og oppholder etter vår vurdering ikke i strid med etisk regelverk». – Har turen utløst en formell vurdering av deres etiske regelverk? – Nei, men vi vil ha en gjennomgang av håndtering av reiser der eksterne betaler. – Kunne enhver ansatt i NUPI deltatt på den/en slik betalt tur eller en tur dere betalte, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde? – Det gjelder samme regler for alle ansatte på NUPI. – Dere valgte å betale for turen i ettertid. Skjedde det på initiativ fra NUPI eller fikk dere noen henvendelse/anmodning fra Kunnskapsdepartementet? – Nei, det skjedde på eget initiativ. – I dette tilfelle valgte dere selv å ta regningen i etterkant, men dere har fremholdt at hovedregel er at arrangør betaler. Nå som dere foretok det valget; hvor går grensen og må det etiske regelverket justeres? – Hovedregelen ved NUPI, slik som ved mange forskningsinstitusjoner, er at arrangør betaler for reiser der man deltar med faglige bidrag. Forskningsformidling og deltagelse på seminarer er en del av vår virksomhet. Grensene for å delta eller ikke, eller eventuelt betale selv, knyttes til hver enkelt reise. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i Norsk pasientskadeerstatning deltok på turen. Hennes direktør Rolf Gunnar Jørstad svarer at Trøseid var med på turen til USA som privatperson og representerte ikke NPE. – Hun har opplyst at deltagerne til seminaret ble bedt om å oppgi arbeidstittel da de fylte ut registreringsskjema, og det er grunnen til at NPE fremkommer på deltagerlisten. Trøseid og hennes samboer er nære venner av Tangen, og turen hadde ingen sammenheng med hennes stilling i NPE. Trøseid hadde fri fra arbeidet i NPE da hun deltok på reisen til USA. Det har ikke vært aktuelt å dekke hennes utgifter til reisen eller seminaret. Han fremholder at NPE har ut fra sitt virkeområde ingen kontaktpunkter eller tilknytning til hverken Nicolai Tangen eller Oljefondet. – Vi ser ikke at eventuelle gaver Kjersti Trøseid har mottatt fra Tangen er egnet til å påvirke hennes arbeid i NPE, og vi kan heller ikke se at hennes personlige vennskap med Tangen utfordrer vår uavhengighet. På denne bakgrunn har vi vurdert det slik at turen ikke er i strid med våre interne etiske retningslinjer. – Kunne en vanlig ansatt ved NPE deltatt på den turen, med den kostnadsrammen som turen til USA-seminaret hadde, på NPEs regning/eller fått den dekket av Tangen? – NPE er en statlig etat og vi forholder oss, for alle våre ansatte, til det statlige regelverket for reiser og reisegodtgjørelse. Med den kostnadsrammen dette seminaret hadde, ville det ikke vært aktuelt for noen ansatte i NPE å delta i tjenestesammenheng. BioBag Toppsjefen i BioBag, Kjell Ivar Bache, var med på turen. Biobag er et grønt selskap som jobber med utvikling av nedbrytbare produkter. Selskapets styreleder, Magnus Olsson, skriver følgende til VG: – Kjell Ivar deltok som privat gjest siden han og Tangen har kjent hverandre siden 1984. Han var allerede i USA før seminaret startet, men Tangen dekket alle kostnadene knyttet til seminaret. Siden Kjell Ivars deltagelse var av privat karakter, kommer ikke deltagelsen i konflikt med BoiBags etiske regelverk. Det er ikke og det har aldri vært noen forretningsmessige relasjoner mellom BioBag og Tangen. Equinor Direktør for vind- og lavkarbonenergi i Equinor, Stephen Bull, deltok på Tangen-turen. Kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor svarer på vegne av selskapet. – Vi er informert om at Stephen tok ut ferie for å delta på seminaret som privatperson. Han representerte ikke Equinor. Dette dreier seg om en privat vennskapsrelasjon hvor Equinor ikke er involvert som forretningspartner. Han sier at spørsmål knyttet til etisk regelverk dermed ikke er relevant. – Vårt etiske regelverk gir blant annet føringer for våre ansatte i forhold til situasjoner som kan medføre interessekonflikt. Equinor er ikke kjent med at det foreligger en situasjon som kan medføre interessekonflikt i dette tilfellet. Norfund Norfund-direktør Tellef Thorleifsson deltok på turen og fikk den betalt at Tangen. Norfund styreleder Olaug Svarva sier det ikke var problematisk. – Thorleifsson deltok på denne reisen som privatperson, ikke i kraft av sin rolle som leder av Norfund. Thorleifsson og Tangen og kjent hverandre i mange år og er venner privat. Thorleifsson anså dette som et privat arrangement på linje med en feiring eller en ferie. Han ble oppført med tittel i likhet med alle de andre deltagerne, men han representerte bare seg selv og holdt innlegg kun om sin personlige karrierereise, ikke om Norfund eller Norfunds virke, sier hun- – Flere statlige organ, som har hatt deltagere på turen, har i etterkant tatt regningen for turen. Er det noe dere har vurdert? – Nei. Thorleifsson deltok på denne reisen som privatperson. Norfund dekker dermed ikke reisekostnadene. Sørlandets Kunstmuseum Kunstnerisk direktør Trude Gomnæs Ugelstad i Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen deltok på turen. Administrerende direktør Reidar Fuglestad forvarer at hun deltok. – AKO-Kunststiftelse og Nicolai Tangen er en av våre viktigste strategiske samarbeidspartnere. Det var helt naturlig å vurdere deltagelse. Seminaret ble presentert med solid faglig innhold og mange spennende foredragsholdere og deltagere. Vi valgte å delta, skriver Fuglestad. Han var selv invitert, men skriver at han ikke hadde anledning til å delta. Han skriver at Sørlandets Kunstmuseum sitt forhold til Nicolai Tangen og AKO Foundation er økonomisk og funksjonelt helt avklart. – Derfor vurderte vi det slik at vi ikke gikk inn i noen forpliktelser som ikke allerede var avtalt og besluttet i alle museets organer. Han skriver at beslutningen om reise ble tatt administrativt. – Vi vurderte at det ikke brøt med våre etiske retningslinjer å delta på seminaret med begrunnelsen som referert over. Vi har derfor ikke i ettertid vurdert å ta regningen for dette. Den vurderingen ble gjort på forhånd. Han legger til: – Styreleder var orientert om hvem som var invitert og hvem som reiste. Munchmuseet Direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet deltok på USA-turen. VG har bedt om svar på flere spørsmål fra byråd for Rina Mariann Hansen (Ap) kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune. Etter initiativ fra SVs Ivar Johansen i Oslo kommunes kontrollutvalg, har kommunerevisjonen gått inn i saken. Vi gjengir her hva Hansen har svart kommunerevisjonen: – For deltagelsen har museet på forespørsel fått en regning på 5036 dollar fra arrangøren til dekning av reise, hotell og kost. Så lenge seminaret vurderes som relevant, kan jeg ikke se at det er noe prinsipielt i veien for at kommunen betaler for dette seminaret på linje med andre seminarer som kommunens virksomheter deltar på. Når Munchmuseet som begrunnelse for at museet velger å betale for kostnadene for å unngå misforståelser og unngå omdømmetap, har jeg forståelse for dette. Ved at Munchmuseet betaler for det, følges også det som er vanlig kommunal praksis, skriver Hansen.

Hun legger til at regningen ikke dekker underholdningen på seminaret. – Men så vidt jeg er kjent med, vil det ofte være slik på seminar og konferanser at underholdning ikke er en del av det som deltagerne betaler for. 5036 dollar utgjør 50 561 kroner, basert på dollarkursen mandag 25. mai (10,04 kr). I redegjørelsen fra kulturbyråden fremkommer det beløpet er under grensen på 80 000 kroner, som er beløpet byrådet har anledning til å videredelegere, eksempelvis til Munch-museet, som gjelder for hva man kan motta i dag, men at byrådet nylig har vedtatt å øke den til 200 000 kroner. – Det er en forutsetning for bruken av fullmakten at gaven ikke påfører kommunen forpliktelser, skriver hun. – Til orientering har byrådet nylig vedtatt en sak der grensen for byråden til å delegere fullmakt til å ta imot gaver er økt til 200 000, legger hun til. – Hvorfor? – Fordi den har vært på 80 000 i veldig mange år og vi kom til at det var behov for en justering. Det dreier seg i all hovedsak om fysiske gaver kommunen mottar; kunst som vi kan bruke i parker og andre steder, sier Rina Mariann Hansen til VG. Hansen skriver også at Byrådsavdelingen ble forespurt og godkjente at direktøren for Munchmuseet påtok seg vervet som styreleder for Sørlandets Kunstmuseum, hvor viktige deler av Tangens kunst skal doneres. Vis mer

Publisert: 26.05.20 kl. 18:26

