Kunnskapsministeren glemte 30.000 ansatte i takkebrev – Fagforbundet og ansatte reagerer

Barne- og ungdomsarbeider Alexander Bommen reagerer sterkt på at Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kun takket lærere og skoleledere i et brev, og får støtte fra Fagforbundet.

Barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, renholdere, vaktmestere og flere andre yrkesgrupper innenfor skolen ble ikke takket eller nevnt i brevet kunnskapsminsteren sendte ut. De utgjør en gruppe på cirka 30.000 av totalt 112.000 ansatte i grunnskolen.

– Vi synes at dette er ganske oppsiktsvekkende. Det er hyggelig at hun sender ut en takk, men det er leit at hun ikke har vært raus nok til å ta med alle som legger ned en innsats, sier Mette Nord, som er leder i Fagforbundet.

Hun håper det er en forglemmelse fra kunnskapsministerens side.

– Hvis ikke er det alvorlig. Hun har selv jobbet i skolen, og burde vite hvor viktig hele laget er for å få hjulene til å gå rundt, påpeker Nord.

Barne- og ungdomsarbeider Alexander Bommen har selv sendt inn et brev til Melby i etterkant av dette, hvor han ber henne om å takke alle for innsatsen.

– Det er ikke store greiene, men det er kjipt å ikke bli verdsatt, det burde være mulig å finne en annen betegnelse enn bare lærere og ledere, sier han til VG.

– Vi i andre roller har vært på jobb, tatt imot de barna som har foreldre i samfunnskritiske jobber, hjulpet de med skole, og lagt opp for at de skal ha en fin hverdag, påpeker han.

VG fremla kritikken for Melby torsdag kveld, og fikk dette svaret fra ministeren:

– Som lektor vet jeg hvor mange dyktige fagdisipliner som er representert i blant annet klasserom, kantiner, skolegårder og i administrasjon landet rundt. Jeg har stor respekt for alle som jobber i skolen og det var ikke min hensikt å fremheve noen fremfor andre. Alle har lagt ned en stor innsats, sier Melby.

