INVOLVERTE POLITIET: NRK valgte 29. januar å anmelde det som omtales som «grov vold» mot en NRK-medarbeider. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

NRK-direktør bekrefter grov voldshendelse på Marienlyst

NRK-medarbeideren skal ha fått behandling av helsepersonell etter basketaket.

Nå nettopp

En medarbeider i NRK skal i januar ha blitt utsatt for vold utenfor lokalene på Marienlyst i Oslo. Det skriver Dagbladet.

– Vi kan bekrefte at en av våre medarbeidere ble utsatt for vold på NRKs eiendom på Marienlyst. Vi anser det som såpass alvorlig at vi valgte å gå til politianmeldelse, bekrefter organisasjonsdirektør i NRK Olav Hypher til VG.

les også Sara Omar: «Koranen har lært meg hva jeg faen ikke skal finne meg i»

Det var 29. januar at NRK valgte å anmelde hendelsen. Av personvernhensyn ønsker ikke Hypher å utdype hendelsen.

– Ettersom saken nå er overlatt til politiet, er det egentlig opp til dem å ta stilling til alvorlighetsgraden i dette. Vi har en god dialog med politiet, og de har gitt oss beskjed om at det først og fremst skal være de som uttaler seg til pressen, forteller han.

les også Drapssiktet i Søndre Land erkjenner ikke straffskyld

Han ønsker ikke å si noe om hvilken rolle medarbeideren har i NRK-systemet eller hvordan det går med personen nå.

– Det faktiske situasjonen nå, eller om medarbeideren har fått varige mén, er det vanskelig for meg å kommentere. Men det jeg kan si er at vi er veldig, veldig glad for at personen er tilbake på jobb. Vi er også glad for at medarbeideren fikk god helsehjelp, sier organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher, til VG.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 30.04.20 kl. 15:15

Les også

Mer om NRK Vold Krim

Fra andre aviser