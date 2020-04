TUNGT: Tom Hagens kamerater Bjørn Torp (t.v.) og Tom Nilsen snakket sammen over en kopp kaffe tirsdag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

Tom Hagens venner: – Ingen er skyldige før de er dømt

LØRENSKOG (VG) Drapssiktelsen mot milliardæren Tom Hagen kom som et sjokk for vennene hans. – Vi sliter med å forstå dette.

Tirsdag morgen ble Tom Hagen (70) pågrepet.

Milliardæren er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.







Så langt er det ikke kjent hvordan Tom Hagen stiller seg til den alvorlige siktelsen.

– Det er ikke lagt frem noe bevis. Det eneste nye som er kjent, er at politiet har avlyttet ham. Men det trenger ikke å være noe bevis. Ingen er skyldige før de er dømt. Vi sliter med å forstå dette, sier Bjørn Torp.

– Uvirkelig

VG treffer ham og Tom Nilsen bare noen timer etter den dramatiske utviklingen i kriminalsaken i Lørenskog.

De to har kjent Tom Hagen i flere år, blant annet gjennom idretten og forretningslivet i kommunen.

Vennene kan ikke skjønne at milliardæren skal ha gjort det politiet anklager ham for.

– Det er uvirkelig alt sammen. Hvem ville ha gjort noe slikt? Vi må være åpne for at politiet kan ta feil, sier Torp.

Han beskriver Tom Hagen som en reservert person. De opplevde ham som veldig glad i familien, selv om han sjeldent snakket om privatlivet.

– Snakket ikke om saken

– Vi som står familien nær er sjokkert. Dette er tungt, sier Nilsen.

Han har kjent Tom Hagen i flere år gjennom deres felles interesse for skøytesport – og den lokale skøyteklubben SK94.

De to skulle etter planen være sammen på skøyte-VM i Vikingskipet i Hamar i februar, men av en eller annen grunn kunne ikke milliardæren reise dit likevel.

– Jeg har aldri hatt noen mistanke mot ham. Familien har ventet på at politiet skulle finne «Lisbeth», slik at de kunne ha et grav å gå til. Nå har de i stedet mistet to. Vi får håpe at vi nå får svar på hva som egentlig har skjedd, sier Nilsen.

Nilsen har truffet Tom Hagen over en kopp kaffe flere ganger det siste halvannet året.

– Vi snakket aldri om saken, for den var så trist og tragisk. Vi snakket stort sett om det han interesserte seg for, blant annet snakket vi om muligheten for å bygge en ny skøytehall her i Lørenskog, sier Nilsen.

