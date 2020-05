STATSEPIDEMIOLOG I SVERIGE: Anders Tegnell sier at det gjenstår å se om det er positivt at R-tallet er på vei nedover. Foto: Pontus Orre

Sverige kan ha nådd toppen: – Pandemien vil gradvis ebbe ut

Selv om Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell er usikker på landets corona-strategi, går smittetallene nedover: Siden 21. april har Sveriges såkalte R-tall ligget under én.

Oppdatert nå nettopp

Det melder SVT News.

– R-tallet viser hvor raskt smitten sprer seg. Hvis det er under én, smitter ikke hver syke engang én person, noe som betyr at pandemien gradvis vil ebbe ut, sier Tegnell til SVT News.

Den 6. april meldte Bent Høie at smitten var under kontroll i Norge, ettersom at R-tallet var 0,7. Nå kan også nabolandet vårt melde om smittespredningen ikke lenger øker.

– Det går i alle fall ikke oppover, og med denne sykdommen så får man se om det er et positivt tegn, sier Tegnell.

– Skulle tenkt mer på eldreomsorgen

VG meldte tidligere i dag at Tegnell er usikker på Sveriges corona-strategi.

Hittil har 2586 personer dødd av covid-19 i Sverige. Sykdommen har krevd 25,6 liv per 100.000 innbyggere. Tilsvarende tall for Norge er 3,9.

I et stort intervju med svenske Aftonbladet kan han ikke se at folkehelsemyndighetene kunne gjort noe annerledes.

– Men jeg tror at vi i Sverige som helhet skulle tenkt mye mer på eldreomsorgen, eldreboligene og hjemmesykepleien. Det er jo et stort problem som vi har hatt i årevis, men som er blitt veldig tydelig nå, sier Tegnell.

les også Usikker på Sveriges corona-strategi: – Viktig å være ydmyk

– Ikke overbevist i det hele tatt

Anders Tegnell er spesialist på infeksjonssykdommer. Han har vært statsepidemiolog siden 2013, først ved smitteverninstituttet og siden hos folkehelsemyndighetene i Sverige.

– Hvor overbevist er du om at Sverige har valgt rett vei?

– Jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Vi funderer hele tiden på det, her hos folkehelsemyndighetene. Hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi skru på? Det må vi gjøre, for det kommer hele tiden ny informasjon og nye utfordringer, svarer han Aftonbladet.

Publisert: 01.05.20 kl. 21:44 Oppdatert: 01.05.20 kl. 21:55

Les også

Mer om Sverige Coronaviruset

Fra andre aviser