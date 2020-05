KAN DØ: På intensiven på Bærum sykehus behandles svært syke coronapasienter. Til sammen 13 har coronapasienter dødd på dette sykehuset. Foto: Vestre Viken HF

Så lenge blir de coronasyke liggende på respirator

Den gjennomsnittlige coronasyke intensivpasienten blir liggende 12 døgn på respirator. Mange av dem bruker lang tid på å komme seg igjen.

Det kommer frem av tallene som blir samlet inn i Norsk intensiv- og pandemiregister.

De tolv døgnene som pasientene tilbringer tilkoblet til respirator skiller seg fra gjennomsnittet på nærmere åtte døgn for coronasyke pasienter på sykehus generelt.

– For dem som er avhengig av respirator i forbindelse med covid-19 så er dette en alvorlig sykdom. Å ligge 12 døgn i respirator er krevende både for pasienten og personellet. Det er jo også en relativt høy andel av dem som ligger i respirator som dessverre dør i forbindelse med covid-19, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Han forteller at intensivpasienter som har ligger i respirator såpass lenge ofte må bruke lang tid på å bygge seg opp til det nivået de hadde før sykdommen.

– De vil ofte være veldig utmattet etter at de har vært i respirator over så lang tid. De vil ha behov for å trene seg opp for å få tilbake kreftene. De kan ha sensymptomer over lang tid som gjør at det kan ta tid før de er tilbake i full form.

SMITTEVERN: På Bærum sykehus jobber de ansatte med fullt smittevernutstyr for å behandle de coronasyke. Tirsdag lå det fire coronapasienter på dette sykehuset.

Behandlingen er tid- og ressurskrevende, og pasientene må overvåkes nøye. Flere av pasientene er i mageleie og må snus hyppig for at alle delene av lungene skal få luft.

– Vi har også gode resultater med tette oksygenmasker, der pasienten er våken og ikke i narkose. Det er godt egnet for dem som er mindre alvorlig syke, og reduserer tiden på intensivavdelingen, sa seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus) til NTB i april.

Så mange har dødd

Så langt er 120 av respiratorpasienter skrevet ut av intensivavdelingene. Til sammen 29 intensivpasienter har dødd, ifølge registerets egne tall.

Det ligger onsdag 27 coronasyke mennesker på respirator i Norge. 1. april toppet denne kurven seg. Da lå 99 mennesker med påvist coronavirus på respirator i Norge.

– Vi er forberedt på at vi kan få en økning i antallet smittetilfeller og det vil etter hvert også gi utslag på sykehusinnleggelser og deretter på antall respiratorpasienter. Vi håper blant annet at vi skal holde disse tallene ganske lave, blant annet gjennom å jobbe enda mer intensivt med testing og isolere de som er positive. Vi er også forberedt på at vi kan få noe økning i tallene. Nå er antallet som legges inn på sykehus og antallet som får intensivbehandling veldig lavt, sier Guldvog.

HELSETOPP: Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirekoratoratet. Her under en pressekonferanse om coronasituasjonen i slutten av april. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Er det noen kapasitetsutfordringer eller er den tiden forbi?

– I dag har vi ingen praktiske utfordringer slik situasjonen er nå, men vi kan komme i den situasjonen hvor vi får kapasitetsutfordringer. Selv om vi har bygget opp bedre kapasitet, så må vi forsikre oss om at vi ikke slipper opp slik at kapasiteten blir strukket.

De pasientene som ble lagt inn på intensivavdelingen, men uten respiratorstøtte var i utgangspunktet yngre enn dem som lå på respirator, men det spesifiseres ikke hvor mye.

– Det er en ganske stor alvorlighet. Det er en større andel av dem som får respiratorbehandling som får komplikasjoner, en større andel kan dø enn det vi ser med for eksempel med influensapasienter. Ellers så er nok bildet også at en del av pasientene som blir lagt i respirator har klart seg overraskende lenge med å klare å puste selv. Men så viser det seg at oksygenverdiene i blodet likevel er så lave at det går veldig kort tid fra de klarer seg selv ganske bra til de plutselig har behov for respirator. Da kan situasjonen være ganske alvorlig for dem, avslutter Guldvog.

Publisert: 06.05.20 kl. 12:21

