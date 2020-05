GYMTIME: Kroppsøvingstimen ble gjennomført som gammeldags linjegymnastikk foran statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby i skolegården på Apalløkka skole torsdag. Foto: Frode Hansen, VG

Lærer-leder: Ingen fullverdig skole elevene kommer tilbake til

APALLØKKA SKOLE (VG) Avgangselevene i tiende kom slentrende tilbake på skolen mandag. Men ingen kan vente seg et fullverdig skoletilbud frem til ferien, ifølge Oslolærernes fremste tillitsvalgte.

– Vi må nok ta høyde for at dette blir en corona-skole. Det blir en blanding av noe vanlig skole, noe digital-skole og noe uteskole. Dette blir ingen fullverdig skole den drøye måneden som er igjen av skoleåret, sier Aina Skjefstad Andersen til VG.

Hun er leder for Utdanningsforbundet i Oslo, som organiserer de aller fleste lærere og barnehagelærere i hovedstaden.

LÆRER-LEDER: Aina Skjefstad Andersen har vært leder av Utdanningsforbundet i Oslo i flere år. Foto: Utdanningsforbundet

Mandag registrerte hun at kolleger tok imot de første elevene på ungdomsskolene etter hjemmeskole-perioden på nær to måneder. Hun har et bestemt inntrykk av at det er planlagt godt tross kort varsel om oppstart. Det er mindre elevgrupper og ny smittevern-veiledning. Men både tidstapet og den spesielle situasjonen gjør at lærere og skoleledere må prioritere hardere enn ellers, ifølge Andersen.

Avgangselevene prioriteres

– Avgangselevene i tiende klasse og i vg3 vil bli prioritert for at de skal få frem et best mulig vurderingsgrunnlag før de forlater ungdomsskolen og videregående i slutten av juni, sier Andersen.

les også I dag åpner skolene: Her må rektor trå til som skolebussjåfør

FORTALTE OM STRESS: Tiendeklassing og leder i elevrådet, Helen Harini Jeiharan (15) fortalte statsminister Erna Solberg (med ryggen til) om avgangselever som går glipp av eksamen og treningen på eksamensforberedelser, men som opplevde veldig trygge og støttende lærere i en stresset situasjon. Foto: Frode Hansen, VG

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og statsminister Erna Solberg (H) ble som ventet tatt imot like godt som tiendeklassingene på første skoledag etter hjemmeskolen på Apalløkka skole i Groruddalen mandag.

Store variasjoner

Melby vil ikke uten videre si at coronaskolen ikke er en fullverdig skole.

– Det tror jeg er for tidlig å si. Jeg tror det er ganske store variasjoner mellom skolene. Vi trenger mer tid på å hente ut kunnskap og evaluere månedene som avslutter dette spesielle skoleåret. Både for å vite hva vi skal gjøre for disse elevene – og hva vi skal ta med oss på godt og vondt videre fra denne tiden, sier Melby.

les også Klasse 10 B tilbake på skolebenken: – Hadde lært mer om vi hadde vært her

Leder i Elevrådet på Apalløkka, Helen Harini Jeiharan (15) minner om at hun og andre tiendeklassinger går glipp av å trene på eksamen-situasjon ettersom eksamen er avlyst.

– God lærerkontakt

– Vi mister jo eksamensperioden, og det kan nok gjøre det mer stressende for oss når vi kommer opp i eksamenssituasjoner og forberedelser på videregående. Vi er jo ikke vant til den typen situasjoner. Ellers har lærerne fulgt oss opp veldig godt på hjemmeskolen – der en-til-en-kontakten med læreren kanskje har vært bedre enn ellers, sier Jeiharan. Hun beskriver tiendeklassingenes forhold til lærerne som en avgjørende trygghet i en vanskelig situasjon.

– Det er en stor ting å ha et godt forhold til læreren, sier hun.

les også Foreldre er positive til å sende barna tilbake på skolen

HOLDER AVSTAND: Tiendeklassingene David Ramirez (16) og Kristian Lewitsky (15) på Apalløkka skole holdt god avstand til hverandre under intervjuet med VG. Foto: Frode Hansen, VG

Andre elever tror avstanden på minst én meter til andre – blir krevende.

– Det blir litt vanskelig siden vi er vant til å ta på hverandre, hilse og klemme hverandre. Jeg klemte en kompis ved et uhell da vi møttes igjen i dag, så begge måtte vaske hendene etterpå, forteller David Ramirez (16).

– Det er lett å glemme den avstandsregelen og komme for nærme, supplerer Kristian Lewitsky (15).

GA GODORD TL LÆRERNE: Elevrådsleder Helen Harini Jeiharan (15) ga masse ros til lærerne for en-til-en-oppfølgingen av elevene i hjemmeskole-perioden. Foto: Frode Hansen, VG

les også Slik blir den nye hverdagen i barnehagen og skolen

Lederen i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er også bekymret for om spesielt de store skolene klarer å praktisere avstandsregelen.

– Det blir utfordrende også å holde én meters avstand mellom elevene på skoler med mange elever. Det skal ikke mye fravær til blant lærerne før situasjonen der kan bli krevende. Jeg har også merket meg at en av de aldersgruppene der smitten øker raskest er blant unge i 20-årene, sier Andersen.

LYTTET TIL ELEVENE: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby lånte øre til flere elever som fortalte om den spesielle skolesituasjonen de har vært i – under «første skoledag» for tiendeklassingene på Apalløkka skole mandag. Foto: Frode Hansen, VG

Helen Hariri i tiende på Apalløkka, tror også det blir krevende.

– Det blir vanskelig. Dette er jo noe helt nytt. Men det er veldig viktig av hensyn til at det er folk rundt oss i risikogruppen. Dette er bare noe man må respektere.

les også Lei av hjemmeskolen – gleder seg til å møte klassen

Statsminister Erna Solberg er også usikker på om det vil gå greit.

– Det blir krevende, samtidig tenker jeg at elevene er flinke og drillet. Det vet hvor alvorlig dette er. Men dette er utfordringen for oss alle, sier Solberg.

– Hva har bekymret deg mest med gjenåpningen?

– På en del skoler at skal de håndtere to ting på en gang – både elever som er nødt til å være hjemme fordi de er i en risikogruppe – og de elevene som er på skolen. På noen skoler er de fremoverlente og klarer dette. På andre skoler har de ikke klart det helt på samme måten. Da spørs det hvor flinke de er til å lage undervisningsopplegg som også holder smittevernmessig, svarer Erna Solberg.

les også Høyre-topper: Feil å avlyse Sommerskolen – rammer spesielt sårbare barn

Hun er opptatt av at sårbare og utsatte barn ikke bare må dreie seg om de som trengs å følges opp av barnevern og psykologer.

Faglig påfyll - lurt

Regjeringen kommer i revidert nasjonalbudsjett med en pakke på 400 millioner kroner til sårbare barn i kommunene.

– Det er kommunene som må følge opp dette. Men det er viktig at det er et tilbud til elever som ikke har fått god nok uttelling i hjemmeskole-perioden. Å lage opplegg med faglig påfyll til elever i en lang sommerferie, det vil være lurt. Sårbare barn skal ikke bare følges opp av psykologer og hjelpetilbud, men vi må også spørre oss hvordan vi kan fylle på med det noen av elevene har mistet i denne perioden, sier statsministeren.

